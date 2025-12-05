استطلاع رأي: 38% من الإسرائيليين يؤيدون العفو عن نتنياهو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:17 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:32 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
13:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة الرئيس بوتين للهند تؤكد تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
87 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
10:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:49 GMT
10 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
17:33 GMT
22 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
استطلاع رأي: 38% من الإسرائيليين يؤيدون العفو عن نتنياهو
سبوتنيك عربي
ونشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، استطلاعا إسرائيليا للرأي، تبين من خلاله أيضا أن 27% من الإسرائيليين الباقيين يؤيدون العفو عن نتنياهو ولكن بشرط اعترافه بالتهم المنسوبة إليه واعتزاله العمل السياسي.وأكد الاستطلاع أنه عارض إصدار العفو عن نتنياهو 21%، ولم يجب 14%، في وقت أيد 83% من ناخبي أحزاب "الائتلاف" الحاكم إصدار عفو عن نتنياهو دون أي شروط.بينما أيد 49% من ناخبي أحزاب "المعارضة" بزعامة يائير لابيد، العفو مقابل اعتراف نتنياهو بالتهم ضده والتنحي عن الحياة السياسية، وقال 32% منهم أنهم يعارضون إصدار العفو.وكشف الاستطلاع أن 45% من الإسرائيليين، بينهم 61% من ناخبي أحزاب "المعارضة"، يؤيدون سحب الحق بالتصويت في انتخابات الكنيست من المتهربين من الخدمة العسكرية، ويقصد بهم "الحريديم"، واعترض على ذلك 38%، بينهم 60% من ناخبي أحزاب الائتلاف.وفي حال جرت انتخابات للكنيست الآن، ذكر الاستطلاع أن حزب "الليكود" الحاكم سيحصل على 26 مقعدا، مقابل 22 مقعدا لحزب برئاسة نفتالي بينيت، فيما سيحصل حزب "الديمقراطيين" على 9 مقاعد.
الأخبار
05.12.2025
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
كشف استطلاع إسرائيلي للرأي، اليوم الجمعة، أن 38% من المواطنين الإسرائيليين يؤيدون العفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ونشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، استطلاعا إسرائيليا للرأي، تبين من خلاله أيضا أن 27% من الإسرائيليين الباقيين يؤيدون العفو عن نتنياهو ولكن بشرط اعترافه بالتهم المنسوبة إليه واعتزاله العمل السياسي.
وأكد الاستطلاع أنه عارض إصدار العفو عن نتنياهو 21%، ولم يجب 14%، في وقت أيد 83% من ناخبي أحزاب "الائتلاف" الحاكم إصدار عفو عن نتنياهو دون أي شروط.
بينما أيد 49% من ناخبي أحزاب "المعارضة" بزعامة يائير لابيد، العفو مقابل اعتراف نتنياهو بالتهم ضده والتنحي عن الحياة السياسية، وقال 32% منهم أنهم يعارضون إصدار العفو.
وكشف الاستطلاع أن 45% من الإسرائيليين، بينهم 61% من ناخبي أحزاب "المعارضة"، يؤيدون سحب الحق بالتصويت في انتخابات الكنيست من المتهربين من الخدمة العسكرية، ويقصد بهم "الحريديم"، واعترض على ذلك 38%، بينهم 60% من ناخبي أحزاب الائتلاف.
وفي حال جرت انتخابات للكنيست الآن، ذكر الاستطلاع أن حزب "الليكود" الحاكم سيحصل على 26 مقعدا، مقابل 22 مقعدا لحزب برئاسة نفتالي بينيت، فيما سيحصل حزب "الديمقراطيين" على 9 مقاعد.
