ونشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، استطلاعا إسرائيليا للرأي، تبين من خلاله أيضا أن 27% من الإسرائيليين الباقيين يؤيدون العفو عن نتنياهو ولكن بشرط اعترافه بالتهم المنسوبة إليه واعتزاله العمل السياسي.وأكد الاستطلاع أنه عارض إصدار العفو عن نتنياهو 21%، ولم يجب 14%، في وقت أيد 83% من ناخبي أحزاب "الائتلاف" الحاكم إصدار عفو عن نتنياهو دون أي شروط.بينما أيد 49% من ناخبي أحزاب "المعارضة" بزعامة يائير لابيد، العفو مقابل اعتراف نتنياهو بالتهم ضده والتنحي عن الحياة السياسية، وقال 32% منهم أنهم يعارضون إصدار العفو.وكشف الاستطلاع أن 45% من الإسرائيليين، بينهم 61% من ناخبي أحزاب "المعارضة"، يؤيدون سحب الحق بالتصويت في انتخابات الكنيست من المتهربين من الخدمة العسكرية، ويقصد بهم "الحريديم"، واعترض على ذلك 38%، بينهم 60% من ناخبي أحزاب الائتلاف.وفي حال جرت انتخابات للكنيست الآن، ذكر الاستطلاع أن حزب "الليكود" الحاكم سيحصل على 26 مقعدا، مقابل 22 مقعدا لحزب برئاسة نفتالي بينيت، فيما سيحصل حزب "الديمقراطيين" على 9 مقاعد.
استطلاع رأي: 38% من الإسرائيليين يؤيدون العفو عن نتنياهو
كشف استطلاع إسرائيلي للرأي، اليوم الجمعة، أن 38% من المواطنين الإسرائيليين يؤيدون العفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ونشرت صحيفة
"معاريف" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، استطلاعا إسرائيليا للرأي، تبين من خلاله أيضا أن 27% من الإسرائيليين الباقيين يؤيدون العفو عن نتنياهو ولكن بشرط اعترافه بالتهم المنسوبة إليه واعتزاله العمل السياسي.
وأكد الاستطلاع أنه عارض إصدار العفو عن نتنياهو 21%، ولم يجب 14%، في وقت أيد 83% من ناخبي أحزاب "الائتلاف" الحاكم إصدار عفو عن نتنياهو دون أي شروط.
بينما أيد 49% من ناخبي أحزاب "المعارضة
" بزعامة يائير لابيد، العفو مقابل اعتراف نتنياهو بالتهم ضده والتنحي عن الحياة السياسية، وقال 32% منهم أنهم يعارضون إصدار العفو.
وكشف الاستطلاع أن 45% من الإسرائيليين، بينهم 61% من ناخبي أحزاب "المعارضة"، يؤيدون سحب الحق بالتصويت في انتخابات الكنيست من المتهربين من الخدمة العسكرية، ويقصد بهم "الحريديم"، واعترض على ذلك 38%، بينهم 60% من ناخبي أحزاب الائتلاف.
وفي حال جرت انتخابات للكنيست الآن، ذكر الاستطلاع أن حزب "الليكود"
الحاكم سيحصل على 26 مقعدا، مقابل 22 مقعدا لحزب برئاسة نفتالي بينيت، فيما سيحصل حزب "الديمقراطيين" على 9 مقاعد.