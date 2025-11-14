عربي
استطلاع رأي إسرائيلي: تراجع ملحوظ لائتلاف نتنياهو مقابل صعود المعارضة
أظهر استطلاع إسرائيلي للرأي، اليوم الجمعة، أن 44% من الإسرائيليين يعارضون منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عفوا من تهم الفساد الموجهة إليه بناء على طلب الرئيس... 14.11.2025
ونشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، استطلاعا للرأي أيد خلاله 39% منح نتنياهو عفوا من تهم الفساد، وقال 17% إنهم لا يملكون إجابة محددة.وأظهر الاستطلاع أن 67% من المستطلع آرائهم تأييدهم إنشاء لجنة حكومية للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أو عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة "حماس"، يعينها رئيس المحكمة العليا، فيما عارض 23% ذلك، وقال 10% إنهم لا يعرفون.وكشف الاستطلاع، أنه لو جرت انتخابات اليوم ستحصل المعارضة الإسرائيلية على 62 من مقاعد الكنيست، فيما تحصل ائتلاف نتنياهو على 48 مقعدا فقط، ويحصل النواب العرب على 10 مقاعد.ويشار إلى انه في الواحد والثلاثين من الشهر الماضي، كشف استطلاع رأي إسرائيلي تراجع الائتلاف الحاكم في إسرائيل إلى 48 مقعدا إذا ما جرت انتخابات مبكرة للكنيست.وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أنه للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع، تصل الكتلة المعارضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى أغلبية 61 مقعدا وذلك باستثناء الأحزاب العربية، مؤكدة أنه في حال إجراء انتخابات برلمانية للكنيست الإسرائيلي، اليوم، فإن المعارضة ستتمكن من تشكيل حكومة وذلك بحصولها على 61 مقعدا في مقابل 48 لكتلة نتنياهو.ومن المقرر أن تنتهي ولاية الكنيست الحالي في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل 2026، فيما يرفض نتنياهو إجراء انتخابات مبكرة، حيث من المقرر أن تجرى الانتخابات المقبلة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2026.واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.ووقّع كل من ترامب والسيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال القمة، على وثيقة شاملة بشأن إنهاء الحرب بقطاع غزة.وأطلقت حركة "حماس" الفلسطينية، في 13 أكتوبر الفائت، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 محتجزًا، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الفائت.
13:22 GMT 14.11.2025
أظهر استطلاع إسرائيلي للرأي، اليوم الجمعة، أن 44% من الإسرائيليين يعارضون منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عفوا من تهم الفساد الموجهة إليه بناء على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ونشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، استطلاعا للرأي أيد خلاله 39% منح نتنياهو عفوا من تهم الفساد، وقال 17% إنهم لا يملكون إجابة محددة.
وأظهر الاستطلاع أن 67% من المستطلع آرائهم تأييدهم إنشاء لجنة حكومية للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أو عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة "حماس"، يعينها رئيس المحكمة العليا، فيما عارض 23% ذلك، وقال 10% إنهم لا يعرفون.
وكشف الاستطلاع، أنه لو جرت انتخابات اليوم ستحصل المعارضة الإسرائيلية على 62 من مقاعد الكنيست، فيما تحصل ائتلاف نتنياهو على 48 مقعدا فقط، ويحصل النواب العرب على 10 مقاعد.
ويشار إلى انه في الواحد والثلاثين من الشهر الماضي، كشف استطلاع رأي إسرائيلي تراجع الائتلاف الحاكم في إسرائيل إلى 48 مقعدا إذا ما جرت انتخابات مبكرة للكنيست.
وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أنه للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع، تصل الكتلة المعارضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى أغلبية 61 مقعدا وذلك باستثناء الأحزاب العربية، مؤكدة أنه في حال إجراء انتخابات برلمانية للكنيست الإسرائيلي، اليوم، فإن المعارضة ستتمكن من تشكيل حكومة وذلك بحصولها على 61 مقعدا في مقابل 48 لكتلة نتنياهو.
ويفترض أن لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل من أصل 120 من نواب الكنيست.
ومن المقرر أن تنتهي ولاية الكنيست الحالي في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل 2026، فيما يرفض نتنياهو إجراء انتخابات مبكرة، حيث من المقرر أن تجرى الانتخابات المقبلة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ووقّع كل من ترامب والسيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال القمة، على وثيقة شاملة بشأن إنهاء الحرب بقطاع غزة.
وأطلقت حركة "حماس" الفلسطينية، في 13 أكتوبر الفائت، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 محتجزًا، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الفائت.
