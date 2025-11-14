https://sarabic.ae/20251114/إعلام-وزراء-خارجية-الاتحاد-الأوروبي-سيناقشون-تدريب-3000-شرطي-من-غزة-1107109928.html
إعلام: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون تدريب 3 آلاف شرطي من غزة
إعلام: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون تدريب 3 آلاف شرطي من غزة
سبوتنيك عربي
كشفت وثيقة داخلية اطلعت عليها، اليوم الجمعة، وكالة أنباء أمريكية أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون، الأسبوع المقبل، اقتراحا جريئا يقضي بأن يتولى التكتل... 14.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-14T12:56+0000
2025-11-14T12:56+0000
2025-11-14T13:03+0000
غزة
قطاع غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106934373_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4e015e35e2bfd63f3126d5f10238827f.jpg
ووفقاً للوثيقة التي أعدها الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي تمهيدا لاجتماع الوزراء المقرر في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حدد المسؤولون خيارات متعددة للإسهام في تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لغزة، والتي تهدف إلى إنهاء الصراع وإعادة الإعمار.وأوضح أن الولايات المتحدة تتحدث مع دول مختلفة حول سبل "موازنة مصالحها هنا، وطرق تنظيم ذلك بما يتجاوز القوة الأمنية".وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أيضا عن أمله في اتخاذ إجراء بشأن مشروع القرار "قريبا جدا"، لكنه لم يحدد ما إذا كان هذا سيشمل طرح المسودة للتصويت.وكانت الولايات المتحدة اقترحت، في وقت سابق، مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، بشأن نشر قوة أمنية دولية في قطاع غزة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في القطاع.وتعيد "حماس" حاليا إلى إسرائيل رفات رهائنها الذين قضوا في الأسر. وقد أعاد الجانب الفلسطيني جثث 24 رهينة تم التعرف على هوياتهم. ووفقا للبيانات الإسرائيلية، توجد أربع جثث أخرى لرهائن متوفين في غزة.
https://sarabic.ae/20251114/وزير-الدفاع-الإندونيسي-دربنا-آلاف-الجنود-لقوات-السلام-في-غزة-1107109637.html
https://sarabic.ae/20251113/وسط-مخاوف-من-تعثر-الانتقال-للمرحلة-الثانية-ما-إمكانية-صمود-اتفاق-غزة؟-1107089510.html
https://sarabic.ae/20251114/الجيش-الإسرائيلي-مقتل-فلسطيني-في-غزة-تجاوز-الخط-الأصفر-واعتقال-40-مطلوبا-بالضفة-1107109428.html
غزة
قطاع غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106934373_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1accce8115ebb5e8446e13d13e728666.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم
غزة, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم
إعلام: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون تدريب 3 آلاف شرطي من غزة
12:56 GMT 14.11.2025 (تم التحديث: 13:03 GMT 14.11.2025)
كشفت وثيقة داخلية اطلعت عليها، اليوم الجمعة، وكالة أنباء أمريكية أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون، الأسبوع المقبل، اقتراحا جريئا يقضي بأن يتولى التكتل قيادة تدريب نحو 3000 شرطي فلسطيني من قطاع غزة، بهدف نشرهم لاحقا في المنطقة لدعم الاستقرار الأمني.
ووفقاً للوثيقة التي أعدها الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي
تمهيدا لاجتماع الوزراء المقرر في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حدد المسؤولون خيارات متعددة للإسهام في تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لغزة، والتي تهدف إلى إنهاء الصراع وإعادة الإعمار.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، عن إحراز تقدم في مشروع قرار مجلس الأمن الدولي
الذي صاغته الولايات المتحدة بشأن نشر قوة دولية في غزة. وقال روبيو للصحفيين: "أعتقد أننا حققنا تقدما كبيرا فيما يتعلق بصيغة القرار".
وأوضح أن الولايات المتحدة تتحدث مع دول مختلفة حول سبل "موازنة مصالحها هنا، وطرق تنظيم ذلك بما يتجاوز القوة الأمنية".
وأعرب وزير الخارجية الأمريكي
أيضا عن أمله في اتخاذ إجراء بشأن مشروع القرار "قريبا جدا"، لكنه لم يحدد ما إذا كان هذا سيشمل طرح المسودة للتصويت.
وكانت الولايات المتحدة اقترحت، في وقت سابق، مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، بشأن نشر قوة أمنية دولية في قطاع غزة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في القطاع.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الفائت. وفي إطار هذه الاتفاقية، أفرجت حماس عن 20 أسيرا كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، محررة بذلك جميع الرهائن المتبقين. ردًا على ذلك، أفرجت إسرائيل عن نحو 2000 أسير فلسطيني
، من بينهم سجناء يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.
وتعيد "حماس" حاليا إلى إسرائيل رفات رهائنها الذين قضوا في الأسر. وقد أعاد الجانب الفلسطيني جثث 24 رهينة تم التعرف على هوياتهم. ووفقا للبيانات الإسرائيلية، توجد أربع جثث أخرى لرهائن متوفين في غزة.