وسط مخاوف من تعثر الانتقال للمرحلة الثانية.. ما إمكانية صمود اتفاق غزة؟

وسط مخاوف من تعثر الانتقال للمرحلة الثانية.. ما إمكانية صمود اتفاق غزة؟

وسط انتهاكات إسرائيلية مستمرة، لا يزال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى إلى إفشال الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. 13.11.2025

ويحذر مراقبون من محاولات إفشال خطة ترامب في قطاع غزة، بعد انتهاء المرحلة الأولى وتسلم إسرائيل لجثامين الأسرى لدى حركة حماس، معتبرين أن القوة الأمنية التي تسعى واشنطن لتأييدها في مجلس الأمن تضيف عقبة جديدة على استكمال الاتفاق.وطرح البعض تساؤلات بشأن إمكانية الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة، والتي تتضمن إدخال المساعدات وانسحاب القوات الإسرائيلية بشكل أكبر من القطاع، لا سيما في ظل المحاولات الحثيثة من حكومة نتنياهو لاستكمال العدوان.وتعيد حماس حاليا إلى إسرائيل رفات رهائنها الذين قضوا في الأسر. وقد أعاد الجانب الفلسطيني جثث 24 رهينة تم التعرف على هوياتهم. ووفقا للبيانات الإسرائيلية، توجد أربع جثث أخرى لرهائن متوفين في غزة.مجال المناورةأكد الدكتور أحمد فؤاد أنور، الأكاديمي المصري والخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن مجال المناورة أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بات يضيق بشكل غير مسبوق، مشيرًا إلى محاولاته المستمرة للتهرب من المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، "المقاومة في غزة التزمت بالاتفاق عبر إعادة جثامين القتلى الإسرائيليين، بينما سعت إسرائيل لتشكيل قوة دولية بمقاسات الاحتلال، تحلم بأن تتولى فرض السلام وليس حفظه، ونزع سلاح المقاومة دون إنهاء الاحتلال، وهو ما فشلت فيه".وأضاف أنور أن المعركة الأساسية التي تحاول إسرائيل الضغط من خلال اتهامات لمصر تهدف لقبول صيغة قوة دولية بهذه المهام والصلاحيات، وهو الأمر الذي باء بالفشل، خاصة بعد بقاء نحو ثلاث جثث إسرائيلية فقط.ويرى الأكاديمي المصري أن "التزام المقاومة ووجود عناصر متحصنة داخل المنطقة شرق الخط الأصفر، بالمنطقة الحمراء، يشكل عنصر ضغط على الجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى الداخل الإسرائيلي الذي يغلي بسبب حماقات وفساد نتنياهو وسقوط حلفائه، وأبرزهم مستشاره الأول الذي اعتزل العمل السياسي وسيعود لأمريكا".وأشار إلى أن "التطورات لا تصب في مصلحة نتنياهو وحكومته، فالإدارة الأمريكية بدأت تمل من محاولة إسرائيل ضرب وقف إطلاق النار وإنهاء هذا الاتفاق بدلاً من تثبيته، عبر ربط الإعمار بمناطق لا يوجد بها عدد كبير من السكان خارج سيطرة حماس، والحديث عن مليشيات وعصابات تتولى الأمن الداخلي في القطاع".ومضى قائلًا: "هذه المخططات قفز في الهواء وستفشل، والأوضاع سيتم ترتيبها بضغوط من الجانب المصري والقطري والتركي، لا سيما في ظل وجود فريق داخل الإدارة الأمريكية يرى بأن هذه الحماقات قد تفجر الموقف، خاصة أن الجبهة اللبنانية هشة ومرشحة للاشتعال في أي وقت، وقد يؤدي التصعيد في مواجهة إيران إلى تفجير الجبهة مجددًا.ويرجح أنور السعي لتنفيذ جزئي من المرحلة الثانية مع عدم السماح لنتنياهو بتفجير الموقف وإشعال الحرب مرة أخرى ضد قطاع غزة.تعثر واضحفي السياق، أكد المحلل السياسي الفلسطيني نعمان توفيق العابد أن المخاوف التي حذر منها سابقاً بشأن خطة ترامب قد تحققت، مشيراً إلى أن التوقيع على الاتفاقية دون التفاوض على جميع مراحلها كان أمراً خطيراً للغاية. وشدد على أن تطبيق المرحلة الأولى، على الرغم من أهميتها، دون الاتفاق على المراحل الأخرى، كان خطأً.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، المرحلة الأولى كانت تركز على تسليم الأسرى الإسرائيليين، مع تحديد تواريخ معينة لتسليمهم، إلا أن المراحل الأخرى لم تكن محددة بشكل إلزامي أو بتواريخ معينة، مثل إدخال المساعدات وانسحاب الاحتلال من رفح، وما يسمى بالخط الأصفر الذي وضع على "مقاس الإسرائيليين".وأضاف أنه لم تكن هناك لجنة لمراقبة ما تقوم به إسرائيل، مما أدى إلى خروقات إسرائيلية واضحة، مشيرًا إلى أنه "مع تنفيذ المقاومة للمرحلة الأولى بشكل شبه كامل وتسليم الأسرى ومعظم جثثهم، لم تلتزم إسرائيل بجميع المطالب منها في هذه المرحلة".وتابع: "في ظل محاولة الإدارة الأمريكية الانتقال إلى المرحلة الثانية المتعلقة بانسحاب إسرائيل من غزة وتشكيل القوات الدولية ولجنة التكنوقراط الفلسطينية لحكم غزة، ومع تقديم إدارة ترامب لمسودة مشروع القرار في الأمم المتحدة، أصبح هذا المشروع أصبح جزءاً من العوائق التي تعيق تطبيق الاتفاقية والخطة".ولفت العابد إلى أن "مسودة المشروع نصت على أن القوة التي ستتشكل ستكون قوة تنفيذية تقوم بسحب السلاح ومقاومة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، والاحتكاك بالمواطن الفلسطيني، وهو ما يتناقض مع المطلب الفلسطيني والعربي بأن تكون هذه القوات قوات فصل وحفظ سلام، لا قوة لإنفاذ السلام بقوة السلاح".وفيما يتعلق بموضوع لجنة الحكم، قال العابد إن المطلب الفلسطيني والعربي هو أن تكون لجنة تكنوقراط تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية للحفاظ على وحدة النظام الفلسطيني، إلا أن المشروع الأمريكي أدخل إشكالية في هذه اللجنة وتبعيتها.وأكد العابد أن الخروقات الإسرائيلية والاعتداءات المتواصلة، حتى بالآلة العسكرية، لا تزال مستمرة، مما أسفر عن سقوط شهداء، واستمرار الحصار بسبب عدم إدخال المساعدات كما هو متفق عليه، وعدم تهديم البنى التحتية والمنازل في المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل بالخط الأصفر، والتي تشكل 55% من مساحة قطاع غزة.واعتبر أن الرؤية الأمريكية المقدمة عبر مشروع مجلس الأمن تمثل عائقاً آخر يضاف إلى هذه العوائق، محذرا من أن خطة ترامب تواجه مخاطر بعدم تنفيذها وتطبيقها، وأن الأخطر من ذلك هو عدم تطبيق البدائل، مما يعني إبقاء الوضع كما هو عليه، وسيطرة إسرائيل على هذه المساحة من قطاع غزة، ومواصلة استخدام الآلة العسكرية الإسرائيلية ضد أي تحرك فلسطيني، وحصار الشعب الفلسطيني.وأفاد بأن المناطق التي تسيطر عليها الفصائل وجزء من تشكيل المسلحين الذين يتبعون لإسرائيل هي مناطق معزولة ومكتظة بالسكان، وتحديداً تلك التي تقع تحت سيطرة حركة حماس، وبالتالي سوف تعيش أوضاعاً صعبة للغاية، ويستمر الحصار عليها واستهدافها.وأعرب العابد على أمنياته للضامنين في مصر وقطر وتركيا والدول الأخرى بأن تتدخل لدى الإدارة الأمريكية لطرح مشروع حقيقي للسلام، وليس مشروعا يديم الحرب وعدم الأمن ويحقق الأهداف الإسرائيلية دون تحقيق أي شيء للطرف الفلسطيني أو حتى العربي.وكانت الولايات المتحدة اقترحت في وقت سابق مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، بشأن نشر قوة أمنية دولية في قطاع غزة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في القطاع.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر.وفي إطار هذه الاتفاقية، أفرجت حماس عن 20 أسيرا كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، محررة بذلك جميع الرهائن المتبقين. ردًا على ذلك، أفرجت إسرائيل عن نحو 2000 أسير فلسطيني، من بينهم سجناء يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.في النصف الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن حماس وإسرائيل بدأتا مناقشات تقنية حول المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام، والتي تشمل نزع سلاح حماس، وإدارة قطاع غزة بعد الحرب، ونشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع الفلسطيني شبه المحاصر.ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن دبلوماسيين قولهم إن الولايات المتحدة تضغط على مجلس الأمن الدولي للموافقة على خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.

