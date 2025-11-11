عربي
"يونيسف": إسرائيل تمنع وصول حليب الأطفال واللقاحات إلى غزة
"يونيسف": إسرائيل تمنع وصول حليب الأطفال واللقاحات إلى غزة
أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تمنع دخول المواد الأساسية إلى قطاع غزة، أهمها لقاحات التطعيم وزجاجات حليب للأطفال. 11.11.2025, سبوتنيك عربي
أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تمنع دخول المواد الأساسية إلى قطاع غزة، أهمها لقاحات التطعيم وزجاجات حليب للأطفال.
وذكرت "يونيسف" في بيان لها، مساء اليوم الثلاثاء، أن منع إسرائيل يعيق وصول وكالات الإغاثة إلى المحتاجين في قطاع غزة الذي أنهكته الحرب، موضحة أنها تواجه تحديات كبيرة في إدخال 1.6 مليون محقن وثلاجات تعمل بالطاقة الشمسية مخصصة لحفظ لقاحات الأطفال.
وأشارت اليونيسف إلى أن هذه المواد تنتظر تصاريح الدخول منذ شهر أغسطس/آب الماضي.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم اليونيسف، ريكاردو بيريس، إن "إسرائيل تعتبر المحاقن والثلاجات من المواد مزدوجة الاستخدام، أي التي يُحتمل استخدامها لأغراض عسكرية ومدنية في آن واحد، ونواجه صعوبة بالغة في الحصول على التصاريح الجمركية وتجاوز عمليات التفتيش، ومع ذلك فهي ضرورية لإنقاذ حياة الأطفال".
ويشار إلى أن اليونيسف تواصل تنفيذ حملة تطعيم واسعة النطاق في ظل وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة، حيث أطلقت يوم الأحد الجولة الأولى من ثلاث جولات من التطعيمات الاستدراكية، تستهدف أكثر من 40 ألف طفل دون سن الثالثة ممن حُرموا من التطعيم الروتيني ضد شلل الأطفال والحصبة والالتهاب الرئوي خلال العامين الماضيين من الحرب.
وأضافت المنظمة الأممية أن "السلطات الإسرائيلية لا تزال تمنع دخول مواد حيوية أخرى، تشمل نحو 938 ألف زجاجة من حليب الأطفال الجاهز للاستخدام، إضافة إلى قطع غيار لشاحنات المياه اللازمة لتوزيع المياه في القطاع".
وأمس الإثنين، طالبت حركة "حماس"، الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بإلزام إسرائيل بفتح معبر "زيكيم" لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر الأردن، دون أي قيود أو تعطيل.
وفي بيان، دعت الحركة الوسطاء والضامنين والدول والمنظمات الدولية إلى التحرك العاجل لضمان إلزام إسرائيل "بفتح معبر زيكيم لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر المملكة الأردنية الهاشمية دون قيود أو تعطيل".
كما طالبت "حماس"، بـ"السماح الفوري لوكالة الأونروا بالعمل بحرية كاملة داخل قطاع غزة، وتمكينها من إدخال وتوزيع المساعدات الإنسانية باعتبارها الجهة الأكثر خبرة وقدرة على ذلك، إضافة إلى تشغيل معبر رفح وفتحه في الاتجاهين لسفر وعودة المواطنين، مع رفع القيود المفروضة عليه".
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أن إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من "خطة السلام"، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.
وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول 2025، 20 بندا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.
