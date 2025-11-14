https://sarabic.ae/20251114/وزير-الدفاع-الإندونيسي-دربنا-آلاف-الجنود-لقوات-السلام-في-غزة-1107109637.html

وزير الدفاع الإندونيسي: دربنا آلاف الجنود لقوات السلام في غزة

أعلن وزير الدفاع الإندونيسي سيبري سيمسوادين، اليوم الجمعة، أن بلاده درّبت آلاف الجنود "للقيام بمهام تتعلق بالصحة والبناء، خلال عملية حفظ سلام مخطط لها في قطاع... 14.11.2025, سبوتنيك عربي

ونقلت وسائل إعلام غربية عن سيمسوادين، في تصريحات للصحفيين، مساء اليوم الجمعة، أن إندونيسيا أعدت 20 ألف جندي كحد أقصى لقوات حفظ السلام في قطاع غزة.وأوضح أن "القوات ستتركز مهامها على الصحة والبناء وننتظر المزيد من القرارات المتعلقة بعمليات السلام في غزة، وإمكانيات الدور الذي يمكن أن تلعبه إندونيسيا في جهود السلام".ويأتي هذا التطور، في وقت لم يذكر فيه الوزير الإندونيسي متى أو كم عدد القوات سيتم نشرها، لكنه قال إن القرار سيتخذه الرئيس برابو سوبيانتو.وكان الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو، أكد خلال كلمته أمام الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التي عقدت في سبتمبر/ أيلول الماضي، أن بلاده مستعدة لنشر 20 ألف جندي من قوات حفظ السلام في غزة.وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أعلن أمس الخميس، عن إحراز تقدم في مشروع قرار مجلس الأمن الدولي، الذي صاغته الولايات المتحدة بشأن نشر قوة دولية في غزة. وقال روبيو للصحفيين: "أعتقد أننا حققنا تقدما كبيرا فيما يتعلق بصيغة القرار".وأوضح أن الولايات المتحدة تتحدث مع دول مختلفة حول سبل "موازنة مصالحها هنا، وطرق تنظيم ذلك بما يتجاوز القوة الأمنية".وكانت الولايات المتحدة، اقترحت في وقت سابق، مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، بشأن نشر قوة أمنية دولية في قطاع غزة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في القطاع.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفي إطار هذه الاتفاقية، أفرجت حماس عن 20 أسيرا كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، محررة بذلك جميع الرهائن المتبقين. ردًا على ذلك، أفرجت إسرائيل عن نحو 2000 أسير فلسطيني، من بينهم سجناء يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.وفي النصف الثاني من أكتوبر الماضي، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "حماس وإسرائيل، بدأتا مناقشات تقنية حول المرحلة الثانية من "خطة ترامب للسلام"، والتي تشمل نزع سلاح حماس، وإدارة قطاع غزة بعد الحرب، ونشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع الفلسطيني شبه المحاصر".ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن دبلوماسيين، قولهم إن "الولايات المتحدة تضغط على مجلس الأمن الدولي للموافقة على خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة".

أخبار إندونيسيا, غزة, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار