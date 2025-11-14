https://sarabic.ae/20251114/الجيش-الإسرائيلي-مقتل-فلسطيني-في-غزة-تجاوز-الخط-الأصفر-واعتقال-40-مطلوبا-بالضفة-1107109428.html

الجيش الإسرائيلي: مقتل فلسطيني في غزة تجاوز "الخط الأصفر" واعتقال 40 مطلوبا بالضفة

الجيش الإسرائيلي: مقتل فلسطيني في غزة تجاوز "الخط الأصفر" واعتقال 40 مطلوبا بالضفة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه في وقت سابق من اليوم الجمعة، "رصدت قوات لواء ناحال، فلسطينيا اجتاز الخط الأصفر، واقترب من القوات العاملة في جنوب قطاع غزة"، على حد... 14.11.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف، في بيان له، أنه "فور تحديد هوية الفلسطيني، تم إطلاق النار عليه وقتله، بعد أن شكّل تهديدا مباشرا".كما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن لواء "يهودا" نفّذ خلال الأسبوع الحالي، عملية واسعة في مدينة الخليل بالضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال عشرات المطلوبين، ومصادرة أسلحة متنوعة، بينها سلاح من طراز "إم-16" ورصاص وقطع غيار، على حد قوله.وأضاف أن عملية نفّذها لواء "بنيامين"، اعتُقل خلالها 5 "مشتبه بهم بتهمة التحريض على الإرهاب ودعم حركة حماس" في مسيرة نُظمت قبل أسبوعين، بالإضافة إلى اعتقال 21 مطلوبا قام بها ألوية "شومرون" و"منشيه" و"إفرايم"، ومصادرة أسلحة من نوع "كارلو" وبندقية صيد، بحسب البيان.كما اعتقلت قوات لواء "عتصيون" 10 "إرهابيين" متورطين في رشق الحجارة والزجاجات الحارقة، فيما تم توقيف آخرين لإنتاج وتشغيل عبوات ناسفة، وتم مصادرة جميع المعتقلين والأسلحة، وسُلمت للشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك)"، بحسب الجيش الإسرائيلي.

