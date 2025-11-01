https://sarabic.ae/20251101/حماس-تؤكد-جاهزيتها-لاستخراج-جثث-كل-المحتجزين-الإسرائيليين-خلف-الخط-الأصفر-وفي-وقت-متزامن-1106628620.html

أكدت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، على "جاهزية طواقمها للعمل على استخراج جثث الأسرى الإسرائييليين داخل الخط الأصفر في وقت متزامن وفي كل...

وطالبت "القسام"، في بيان لها، "الوسطاء واللجنة الدولية للصليب الأحمر بتوفير وتجهيز المعدات والطواقم اللازمة للعمل على انتشال كافة الجثث في وقت متزامن".وأضاف البيان: "قمنا بالأمس وفي إطار عدم إعاقة عمليات تسليم الجثث بعرض تسليم 3 عينات لعدد من الجثامين المجهولة الهوية، لكن الجانب الإسرائيلي رفض استلام العينات وطلب استلام الجثامين لفحصها، وقمنا بتسليمها لقطع الطريق على ادعاءاته".وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية ذكرت أن رفات 3 جثث تسلمتها إسرائيل من حركة "حماس" الليلة الماضية، لا يعود إلى أي من الرهائن الإسرائيليين.وأوضحت الصحيفة، أن الصليب الأحمر سلّم رفاتا بشريا لثلاثة رهائن إسرائيليين، وبعد إجراء فحوصات في معهد الطب الشرعي، تبيّن أنه لا يعود لأي منهم.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن الصليب الأحمر نقل وسلّم 3 جثث من قطاع غزة إلى إسرائيل لفحص ما إذا كانت تعود للرهائن الإسرائيليين الذين كانت تحتجزهم حركة "حماس".يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد شدد على ضرورة أن تسرّع حركة حماس الفلسطينية في تسليم جثث الرهائن لإسرائيل. وقال، خلال جولته الآسيوية، إنه يريد من "حماس"، أن "تسرّع من عملية تسليم جثث الرهائن"، مؤكدًا أن "إسرائيل لم تنتهك الاتفاق".وكان ترامب أعلن، في 9 أكتوبر الجاري، أن إسرائيل وحركة حماس، توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.ووقّع كل من ترامب والسيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال القمة، على وثيقة شاملة بشأن إنهاء الحرب بقطاع غزة.وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، في 13 أكتوبر الجاري، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 محتجزًا، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.

