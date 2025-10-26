عربي
https://sarabic.ae/20251026/رئيس-حركة-حماس-خليل-الحية-فصائل-المقاومة-تعمل-ليل-نهار-لاستخراج-جثث-الأسرى-الإسرائيليين-1106422434.html
رئيس حركة حماس خليل الحية فصائل المقاومة تعمل ليل نهار لاستخراج جثث الأسرى "الإسرائيليين"
رئيس حركة حماس خليل الحية فصائل المقاومة تعمل ليل نهار لاستخراج جثث الأسرى "الإسرائيليين"
قال رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية إن فصائل المقاومة تعمل ليل نهار لاستخراج جثث الأسرى الإسرائيليين في القطاع، مضيفا: "لن نعطي الاحتلال ذريعة لاستئناف... 26.10.2025, سبوتنيك عربي
رئيس حركة حماس خليل الحية فصائل المقاومة تعمل ليل نهار لاستخراج جثث الأسرى "الإسرائيليين"

20:53 GMT 26.10.2025 (تم التحديث: 21:01 GMT 26.10.2025)
قال رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية إن فصائل المقاومة تعمل ليل نهار لاستخراج جثث الأسرى الإسرائيليين في القطاع، مضيفا: "لن نعطي الاحتلال ذريعة لاستئناف الحرب".
جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، قال فيها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال: إن الحرب انتهت وكل يوم نسمع تصريحات أمريكية بأن الحرب انتهت.
وتابع: "الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه على مدى سنتين من الحرب، وتوافقنا مع حركة فتح على مسألة القوات الأممية للفصل ومراقبة وقف إطلاق النار، وليس لدينا تحفظ أي شخصية وطنية مقيمة في غزة لإدارة القطاع".
عودة آلاف النازحين الفلسطينيين إلى رفح جنوبي القطاع بعد 470 يوما من الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
إعلام إسرائيلي: السماح لممثل عن حماس بدخول "المنطقة الصفراء" برفح بحثا عن جثث رهائن
13:36 GMT
وأردف: "سلمنا 20 أسيرا إسرائيليا بعد 72 ساعة من وقف إطلاق النار، ونواصل البحث عن جثامين أسرى الاحتلال".
وقال خليل الحية: "نريد الذهاب للانتخابات كمقدمة لإعادة توحيد الصف الوطني، وأخبرت ويتكوف وكوشنر خلال اللقاء معهما أننا دعاة استقرار وأن ترمب قادر على لجم الاحتلال الإسرائيلي".
وقال الحية: "سلاحنا مرتبط بوجود الاحتلال والعدوان وإذا انتهى الاحتلال فسيؤول هذا السلاح إلى الدولة، وهو لا يزال موضع نقاش مع الفصائل والوسطاء والاتفاق لا يزال في بدايته".
وتابع: "نقبل القوات الأممية كقوات فصل ومراقبة للحدود ومتابعة لوقف إطلاق النار في غزة، ونسعى لإنهاء قضية الأسرى لأنها قضية وطنية بامتياز".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
‌‏نتنياهو: القوة الدولية التي ستشكل في غزة لن تضم "القوى المعادية لنا"
11:22 GMT
وأردف: "غزة تحتاج إلى 6 آلاف شاحنة مساعدات يوميا لا 600 فقط والاحتلال يعطل دخول بعض المواد إلى غزة وكأننا لا نزال وسط الحرب".
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد مفاوضات بين إسرائيل وحماس في شرم الشيخ المصرية بواسطة مصرية قطرية أمريكية تركية.
وفي الـ 13 من الشهر نفسه، ترأست مصر والولايات المتحدة الأمريكية قمة السلام في مدينة شرم الشيخ المصرية، التي شهدت توقيع الدولتين مع تركيا وقطر، على الاتفاق كدول ضامنة.
وتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى القطاع الذي تعرض لحرب تجاوزت عامين راح ضحيتها نحو 68 ألف قتيل فلسطيني ونحو 170 ألف مصاب.
