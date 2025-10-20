https://sarabic.ae/20251020/كتائب-القسام-تعلن-تسليم-جثة-رهينة-إسرائيلي-اليوم--1106209107.html

"كتائب القسام" تعلن تسليم جثة رهينة إسرائيلي اليوم

"كتائب القسام" تعلن تسليم جثة رهينة إسرائيلي اليوم

سبوتنيك عربي

أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، تسليم جثة رهينة إسرائيلي، اليوم الاثنين، إلى الجيش الإسرائيلي، والتي تم استخراجها، أمس، من قطاع غزة. 20.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-20T14:26+0000

2025-10-20T14:26+0000

2025-10-20T14:26+0000

حركة حماس

أخبار إسرائيل اليوم

غزة

أخبار مصر الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0f/1097800699_0:117:3072:1844_1920x0_80_0_0_d740794e67113dd5246b95720b7ed157.jpg

وقالت "كتائب القسام" عبر حسابها في "تلغرام"، إن تسليم الجثة "يأتي في إطار صفقة "طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى".وأضافت أنه سيتم التسليم اليوم عند الساعة 8:00 مساءً بتوقيت غزة.وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل أكثر من 68 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.واستضافت مصر، الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرّض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.

https://sarabic.ae/20251020/من-غزة-إلى-دمشق-وبيروت-باراك-يكشف-الطريق-نحو-سلام-شامل-في-الشرق-الأوسط-1106196979.html

https://sarabic.ae/20251020/وزير-الخارجية-المصري-الالتزام-بـاتفاق-غزة-خطوة-أساسية-لتثبيت-التهدئة-وإنهاء-الحرب-1106194720.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, أخبار مصر الآن