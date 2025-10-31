https://sarabic.ae/20251031/أكبر-تظاهرة-للحريديم-في-تاريخ-إسرائيل-تهدد-بإسقاط-حكومة-نتنياهو-1106581332.html

أكبر تظاهرة للحريديم في تاريخ إسرائيل تهدد بإسقاط حكومة نتنياهو

شهدت العاصمة الإسرائيلية القدس، أمس الخميس، أكبر تجمع ديني في تاريخ البلاد، حيث خرج مئات الآلاف من أتباع التيار الحريدي في تظاهرة حاشدة قرب جسر الأوتار،... 31.10.2025, سبوتنيك عربي

وأطلق الحريديم على التظاهرة اسم "المليونية"، وسط تهديدات صريحة من كبار الحاخامات بسحب الدعم البرلماني لحكومة نتنياهو، ما قد يؤدي إلى انهيار الائتلاف الحاكم وإجراء انتخابات مبكرة، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وانتقلت السلطة الفعلية في تحديد مصير التحالف إلى المجالس الدينية العليا، مثل "مجلس حكماء التوراة" التابع لحزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه"، التي أصبحت الحَكَم النهائي في استمرار الشراكة مع حزب الليكود. ويأتي التصعيد ضمن أزمة متفاقمة بين الأحزاب الدينية والحكومة حول مسألة التجنيد الإلزامي، مما ينذر بعواقب سياسية قد تعصف باستقرار الائتلاف الحاكم في إسرائيل. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أجرى، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مناقشة بشأن دمج اليهود الحريديم في الجيش الإسرائيلي. وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن "بلاده ستقوم بإنشاء أطر فريدة مع الحفاظ على نمط الحياة والقيم الدينية". وفي السياق نفسه، أطلق الحاخام الأكبر السابق لإسرائيل، يتسحاق يوسف، تصريحات أحدثت جدلا واسعا، حيث دعا خلالها إلى رفض تجنيد الحريديين، بما في ذلك من لا يدرسون التوراة، محذرا من تأثير الجيش على الهوية الدينية. قال رئيس حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، إن "دعوات رفض الخدمة العسكرية غير شرعية وخطيرة، سواء صدرت عن مدعي عام سابق أو عن حاخام أكبر سابق". فيما استنكر زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، تصريحات الحاخام واصفا إياها بأنها "تجاوز للخطوط الحمراء تهدد الديمقراطية وتزعزع مستقبل إسرائيل"، داعيا إلى التحقيق مع الحاخام يوسف بنفس الطريقة التي طُلب فيها التحقيق مع المدعي العام السابق، موشيه لدور، بسبب تصريحاته.

