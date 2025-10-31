https://sarabic.ae/20251031/أكبر-تظاهرة-للحريديم-في-تاريخ-إسرائيل-تهدد-بإسقاط-حكومة-نتنياهو-1106581332.html
أكبر تظاهرة للحريديم في تاريخ إسرائيل تهدد بإسقاط حكومة نتنياهو
شهدت العاصمة الإسرائيلية القدس، أمس الخميس، أكبر تجمع ديني في تاريخ البلاد، حيث خرج مئات الآلاف من أتباع التيار الحريدي في تظاهرة حاشدة قرب جسر الأوتار،... 31.10.2025, سبوتنيك عربي
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
وأطلق الحريديم على التظاهرة اسم "المليونية"، وسط تهديدات صريحة من كبار الحاخامات بسحب الدعم البرلماني لحكومة نتنياهو، ما قد يؤدي إلى انهيار الائتلاف الحاكم وإجراء انتخابات مبكرة، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وانتقلت السلطة الفعلية في تحديد مصير التحالف إلى المجالس الدينية العليا، مثل "مجلس حكماء التوراة" التابع لحزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه"، التي أصبحت الحَكَم النهائي في استمرار الشراكة مع حزب الليكود. ويأتي التصعيد ضمن أزمة متفاقمة بين الأحزاب الدينية والحكومة حول مسألة التجنيد الإلزامي، مما ينذر بعواقب سياسية قد تعصف باستقرار الائتلاف الحاكم في إسرائيل. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أجرى، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مناقشة بشأن دمج اليهود الحريديم في الجيش الإسرائيلي. وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن "بلاده ستقوم بإنشاء أطر فريدة مع الحفاظ على نمط الحياة والقيم الدينية". وفي السياق نفسه، أطلق الحاخام الأكبر السابق لإسرائيل، يتسحاق يوسف، تصريحات أحدثت جدلا واسعا، حيث دعا خلالها إلى رفض تجنيد الحريديين، بما في ذلك من لا يدرسون التوراة، محذرا من تأثير الجيش على الهوية الدينية. قال رئيس حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، إن "دعوات رفض الخدمة العسكرية غير شرعية وخطيرة، سواء صدرت عن مدعي عام سابق أو عن حاخام أكبر سابق". فيما استنكر زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، تصريحات الحاخام واصفا إياها بأنها "تجاوز للخطوط الحمراء تهدد الديمقراطية وتزعزع مستقبل إسرائيل"، داعيا إلى التحقيق مع الحاخام يوسف بنفس الطريقة التي طُلب فيها التحقيق مع المدعي العام السابق، موشيه لدور، بسبب تصريحاته.
إسرائيل
الأخبار
أكبر تظاهرة للحريديم في تاريخ إسرائيل تهدد بإسقاط حكومة نتنياهو
شهدت العاصمة الإسرائيلية القدس، أمس الخميس، أكبر تجمع ديني في تاريخ البلاد، حيث خرج مئات الآلاف من أتباع التيار الحريدي في تظاهرة حاشدة قرب جسر الأوتار، احتجاجاً على فشل حكومة بنيامين نتنياهو في تمرير قانون التجنيد الجديد.
وأطلق الحريديم على التظاهرة اسم "المليونية"، وسط تهديدات صريحة من كبار الحاخامات بسحب الدعم البرلماني لحكومة نتنياهو
، ما قد يؤدي إلى انهيار الائتلاف الحاكم وإجراء انتخابات مبكرة، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وانتقلت السلطة الفعلية في تحديد مصير التحالف إلى المجالس الدينية العليا، مثل "مجلس حكماء التوراة" التابع لحزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه"، التي أصبحت الحَكَم النهائي في استمرار الشراكة مع حزب الليكود.
وأكد الحاخامات أن أي حكومة تفشل في ضمان إعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية وحماية دراسة التوراة "غير جديرة بالبقاء".
ويأتي التصعيد ضمن أزمة متفاقمة بين الأحزاب الدينية والحكومة حول مسألة التجنيد الإلزامي، مما ينذر بعواقب سياسية قد تعصف باستقرار الائتلاف الحاكم في إسرائيل
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أجرى، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مناقشة بشأن دمج اليهود الحريديم في الجيش الإسرائيلي.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن يسرائيل كاتس، أن هذا هو الوقت المناسب لتعزيز الجيش، مؤكدا أن هدفه يتمثل في تجنيد خمسين في المائة من المطلوب تجنيدهم خلال الـسنوات الـ 7 المقبلة.
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن "بلاده ستقوم بإنشاء أطر فريدة مع الحفاظ على نمط الحياة والقيم الدينية".
31 ديسمبر 2024, 14:45 GMT
وفي السياق نفسه، أطلق الحاخام الأكبر السابق لإسرائيل، يتسحاق يوسف، تصريحات أحدثت جدلا واسعا، حيث دعا خلالها إلى رفض تجنيد الحريديين، بما في ذلك من لا يدرسون التوراة، محذرا من تأثير الجيش على الهوية الدينية.
قال رئيس حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس
، إن "دعوات رفض الخدمة العسكرية غير شرعية وخطيرة، سواء صدرت عن مدعي عام سابق أو عن حاخام أكبر سابق".
فيما استنكر زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، تصريحات الحاخام واصفا إياها بأنها "تجاوز للخطوط الحمراء تهدد الديمقراطية وتزعزع مستقبل إسرائيل"، داعيا إلى التحقيق مع الحاخام يوسف بنفس الطريقة التي طُلب فيها التحقيق مع المدعي العام السابق، موشيه لدور، بسبب تصريحاته.