https://sarabic.ae/20250804/حكومة-نتنياهو-تقيل-المستشارة-القضائية-والمحكمة-العليا-تقرر-تجميد-القرار-1103367939.html

حكومة نتنياهو تقيل المستشارة القضائية... والمحكمة العليا تقرر تجميد القرار

حكومة نتنياهو تقيل المستشارة القضائية... والمحكمة العليا تقرر تجميد القرار

سبوتنيك عربي

صوتت الحكومة الإسرائيلية، بقيادة بنيامين نتنياهو، بالإجماع، اليوم الاثنين، على عزل المستشارة القضائية للحكومة بهراف ميارا. 04.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-04T16:44+0000

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وبعدها بساعات، أعلنت المحكمة العليا في إسرائيل تجميد القرار، وعدم جواز تعيين بديل لها لحين صدور قرار آخر"، مؤكدة أن بهراف ميارا، وصلاحياتها ستبقى كما هي في الوقت الراهن.من جهتها، نقلت صحيفة "كالكاليست" عن المستشارة القضائية، قولها إن "لجنة الوزراء التي أوصت بإقالتي غير قانونية وتخالف قرارًا سابقا يلزم باللجوء للجنة مهنية برئاسة رئيس المحكمة العليا الأسبق".وكانت "حماس" أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 3 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة، بمقتل نحو 61 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 150 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

https://sarabic.ae/20250804/نتنياهو-سأصدر-تعليمات-للجيش-بشأن-الحرب-في-قطاع-غزة-1103360111.html

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