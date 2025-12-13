https://sarabic.ae/20251213/أردوغان-السلام-ليس-بعيدا-في-أوكرانيا-وعلى-مجلس-السلام-في-غزة-معالجة-المشكلة-الأمنية-1108115276.html
أردوغان: السلام ليس بعيدا في أوكرانيا.. وعلى مجلس السلام في غزة معالجة المشكلة الأمنية
أردوغان: السلام ليس بعيدا في أوكرانيا.. وعلى مجلس السلام في غزة معالجة المشكلة الأمنية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، ضرورة التزام إسرائيل الكامل بوقف إطلاق النار، بما يسمح بعودة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة، مشددا على أن أي... 13.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-13T10:57+0000
2025-12-13T10:57+0000
2025-12-13T10:57+0000
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0d/1100487975_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_acd2e3765e57727a5685784c2c506172.jpg
وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين خلال عودته من تركمانستان، إن "مجلس السلام في غزة ينبغي أن يتعامل مع التحديات الأمنية القائمة"، مؤكدا أن "تركيا لن تتنصل من مسؤولياتها تجاه دعم الاستقرار والسلام في المنطقة".وفي الشأن الأوروبي، اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن "من مصلحة أوروبا تبني رؤية استراتيجية جديدة في علاقاتها مع أنقرة، ولا سيما فيما يتعلق بعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي"، مؤكداً أن "الخطوات التي ستتخذها بروكسل ستسهم في رسم ملامح المرحلة المقبلة"، وفقا لوسائل إعلام تركية.وعن لقائه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أوضح أردوغان أنهما قيّما بشكل إيجابي الحوار الذي أُطلق بمبادرات من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وناقشا الدور الذي يمكن أن تؤديه تركيا في دعم جهود إحلال السلام، مشيرا إلى أن المباحثات ركزت بشكل أساسي على الأزمة الأوكرانية، والمساعي الرامية لإنهائها.وعلى صعيد الملف السوري، وصف الرئيس التركي تفاهم 10 مارس/آذار بأنه مسار حاسم لمستقبل المنطقة، معتبرا أن "سوريا ستكون المستفيد الأكبر منه"، وتابع مؤكدا أن "أنقرة تسعى إلى تحقيق الازدهار لجميع السوريين دون تمييز، وأن الاتفاق يعزز هذه الإرادة ويخدم وحدة البلاد واستقرارها".
https://sarabic.ae/20251212/بوتين-يجتمع-بأردوغان-على-هامش-منتدى-السلام-والثقة-الدولي-في-عشق-آباد--1108071231.html
https://sarabic.ae/20251124/أردوغان-تركيا-تدرس-نشر-قوات-أمن-ضمن-قوة-الاستقرار-في-غزة-1107428450.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0d/1100487975_73:0:1157:813_1920x0_80_0_0_9beb53bac1fb9d0dd25dc7b681ed7fe9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
أردوغان: السلام ليس بعيدا في أوكرانيا.. وعلى مجلس السلام في غزة معالجة المشكلة الأمنية
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، ضرورة التزام إسرائيل الكامل بوقف إطلاق النار، بما يسمح بعودة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة، مشددا على أن أي مسار مستقبلي للسلام يجب أن يعالج التداعيات الأمنية التي تسببت بها إسرائيل.
وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين خلال عودته من تركمانستان، إن "مجلس السلام في غزة ينبغي أن يتعامل مع التحديات الأمنية القائمة"، مؤكدا أن "تركيا لن تتنصل من مسؤولياتها تجاه دعم الاستقرار والسلام في المنطقة".
وفي الشأن الأوروبي، اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن "من مصلحة أوروبا تبني رؤية استراتيجية جديدة في علاقاتها مع أنقرة، ولا سيما فيما يتعلق بعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي"، مؤكداً أن "الخطوات التي ستتخذها بروكسل ستسهم في رسم ملامح المرحلة المقبلة"، وفقا لوسائل إعلام تركية.
وعن لقائه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أوضح أردوغان أنهما قيّما بشكل إيجابي الحوار الذي أُطلق بمبادرات من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وناقشا الدور الذي يمكن أن تؤديه تركيا في دعم جهود إحلال السلام، مشيرا إلى أن المباحثات ركزت بشكل أساسي على الأزمة الأوكرانية، والمساعي الرامية لإنهائها.
وأضاف أردوغان أن "موقف تركيا من الحرب معروف لجميع الأطراف"، مؤكدا أنه سيتم بعد هذا اللقاء بحث خطة السلام أيضا مع الرئيس الأمريكي، وأضاف: "السلام ليس بعيدا، نحن نراه".
وعلى صعيد الملف السوري، وصف الرئيس التركي تفاهم 10 مارس/آذار بأنه مسار حاسم لمستقبل المنطقة، معتبرا أن "سوريا ستكون المستفيد الأكبر منه"، وتابع مؤكدا أن "أنقرة تسعى إلى تحقيق الازدهار لجميع السوريين دون تمييز، وأن الاتفاق يعزز هذه الإرادة ويخدم وحدة البلاد واستقرارها".