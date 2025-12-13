https://sarabic.ae/20251213/أردوغان-السلام-ليس-بعيدا-في-أوكرانيا-وعلى-مجلس-السلام-في-غزة-معالجة-المشكلة-الأمنية-1108115276.html

أردوغان: السلام ليس بعيدا في أوكرانيا.. وعلى مجلس السلام في غزة معالجة المشكلة الأمنية

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، ضرورة التزام إسرائيل الكامل بوقف إطلاق النار، بما يسمح بعودة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة، مشددا على أن أي...

وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين خلال عودته من تركمانستان، إن "مجلس السلام في غزة ينبغي أن يتعامل مع التحديات الأمنية القائمة"، مؤكدا أن "تركيا لن تتنصل من مسؤولياتها تجاه دعم الاستقرار والسلام في المنطقة".وفي الشأن الأوروبي، اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن "من مصلحة أوروبا تبني رؤية استراتيجية جديدة في علاقاتها مع أنقرة، ولا سيما فيما يتعلق بعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي"، مؤكداً أن "الخطوات التي ستتخذها بروكسل ستسهم في رسم ملامح المرحلة المقبلة"، وفقا لوسائل إعلام تركية.وعن لقائه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أوضح أردوغان أنهما قيّما بشكل إيجابي الحوار الذي أُطلق بمبادرات من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وناقشا الدور الذي يمكن أن تؤديه تركيا في دعم جهود إحلال السلام، مشيرا إلى أن المباحثات ركزت بشكل أساسي على الأزمة الأوكرانية، والمساعي الرامية لإنهائها.وعلى صعيد الملف السوري، وصف الرئيس التركي تفاهم 10 مارس/آذار بأنه مسار حاسم لمستقبل المنطقة، معتبرا أن "سوريا ستكون المستفيد الأكبر منه"، وتابع مؤكدا أن "أنقرة تسعى إلى تحقيق الازدهار لجميع السوريين دون تمييز، وأن الاتفاق يعزز هذه الإرادة ويخدم وحدة البلاد واستقرارها".

