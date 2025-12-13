عربي
أردوغان: السلام ليس بعيدا في أوكرانيا.. وعلى مجلس السلام في غزة معالجة المشكلة الأمنية
أردوغان: السلام ليس بعيدا في أوكرانيا.. وعلى مجلس السلام في غزة معالجة المشكلة الأمنية
أردوغان: السلام ليس بعيدا في أوكرانيا.. وعلى مجلس السلام في غزة معالجة المشكلة الأمنية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، ضرورة التزام إسرائيل الكامل بوقف إطلاق النار، بما يسمح بعودة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة، مشددا على أن أي... 13.12.2025, سبوتنيك عربي
وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين خلال عودته من تركمانستان، إن "مجلس السلام في غزة ينبغي أن يتعامل مع التحديات الأمنية القائمة"، مؤكدا أن "تركيا لن تتنصل من مسؤولياتها تجاه دعم الاستقرار والسلام في المنطقة".وفي الشأن الأوروبي، اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن "من مصلحة أوروبا تبني رؤية استراتيجية جديدة في علاقاتها مع أنقرة، ولا سيما فيما يتعلق بعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي"، مؤكداً أن "الخطوات التي ستتخذها بروكسل ستسهم في رسم ملامح المرحلة المقبلة"، وفقا لوسائل إعلام تركية.وعن لقائه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أوضح أردوغان أنهما قيّما بشكل إيجابي الحوار الذي أُطلق بمبادرات من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وناقشا الدور الذي يمكن أن تؤديه تركيا في دعم جهود إحلال السلام، مشيرا إلى أن المباحثات ركزت بشكل أساسي على الأزمة الأوكرانية، والمساعي الرامية لإنهائها.وعلى صعيد الملف السوري، وصف الرئيس التركي تفاهم 10 مارس/آذار بأنه مسار حاسم لمستقبل المنطقة، معتبرا أن "سوريا ستكون المستفيد الأكبر منه"، وتابع مؤكدا أن "أنقرة تسعى إلى تحقيق الازدهار لجميع السوريين دون تمييز، وأن الاتفاق يعزز هذه الإرادة ويخدم وحدة البلاد واستقرارها".
أردوغان: السلام ليس بعيدا في أوكرانيا.. وعلى مجلس السلام في غزة معالجة المشكلة الأمنية

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، ضرورة التزام إسرائيل الكامل بوقف إطلاق النار، بما يسمح بعودة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة، مشددا على أن أي مسار مستقبلي للسلام يجب أن يعالج التداعيات الأمنية التي تسببت بها إسرائيل.
وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين خلال عودته من تركمانستان، إن "مجلس السلام في غزة ينبغي أن يتعامل مع التحديات الأمنية القائمة"، مؤكدا أن "تركيا لن تتنصل من مسؤولياتها تجاه دعم الاستقرار والسلام في المنطقة".
وفي الشأن الأوروبي، اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن "من مصلحة أوروبا تبني رؤية استراتيجية جديدة في علاقاتها مع أنقرة، ولا سيما فيما يتعلق بعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي"، مؤكداً أن "الخطوات التي ستتخذها بروكسل ستسهم في رسم ملامح المرحلة المقبلة"، وفقا لوسائل إعلام تركية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعقد اجتماعا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش منتدى السلام والثقة الدولي في عشق آباد. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2025
بوتين وأردوغان يتبادلان وجهات النظر حول الأزمة الأوكرانية في عشق آباد- الكرملين
أمس, 10:55 GMT
وعن لقائه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أوضح أردوغان أنهما قيّما بشكل إيجابي الحوار الذي أُطلق بمبادرات من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وناقشا الدور الذي يمكن أن تؤديه تركيا في دعم جهود إحلال السلام، مشيرا إلى أن المباحثات ركزت بشكل أساسي على الأزمة الأوكرانية، والمساعي الرامية لإنهائها.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2025
أردوغان: تركيا تدرس نشر قوات أمن ضمن قوة الاستقرار في غزة
24 نوفمبر, 02:49 GMT
وأضاف أردوغان أن "موقف تركيا من الحرب معروف لجميع الأطراف"، مؤكدا أنه سيتم بعد هذا اللقاء بحث خطة السلام أيضا مع الرئيس الأمريكي، وأضاف: "السلام ليس بعيدا، نحن نراه".
وعلى صعيد الملف السوري، وصف الرئيس التركي تفاهم 10 مارس/آذار بأنه مسار حاسم لمستقبل المنطقة، معتبرا أن "سوريا ستكون المستفيد الأكبر منه"، وتابع مؤكدا أن "أنقرة تسعى إلى تحقيق الازدهار لجميع السوريين دون تمييز، وأن الاتفاق يعزز هذه الإرادة ويخدم وحدة البلاد واستقرارها".
