عربي
بوتين وأردوغان يتبادلان وجهات النظر حول الأزمة الأوكرانية في عشق آباد- الكرملين
بوتين وأردوغان يتبادلان وجهات النظر حول الأزمة الأوكرانية في عشق آباد- الكرملين
بوتين وأردوغان يتبادلان وجهات النظر حول الأزمة الأوكرانية في عشق آباد- الكرملين
سبوتنيك عربي
يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، اجتماعا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش منتدى السلام والثقة الدولي في عشق آباد. 12.12.2025, سبوتنيك عربي
بوتين وأردوغان يتبادلان وجهات النظر حول الأزمة الأوكرانية في عشق آباد- الكرملين

10:55 GMT 12.12.2025 (تم التحديث: 11:26 GMT 12.12.2025)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعقد اجتماعا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش منتدى السلام والثقة الدولي في عشق آباد.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعقد اجتماعا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش منتدى السلام والثقة الدولي في عشق آباد. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
يتبع
يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، اجتماعا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش منتدى السلام والثقة الدولي في عشق آباد.
وناقش الزعيمان السنة الدولية للسلام والثقة، والذكرى السنوية لحياد تركمانستان، والوضع في أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن بوتين وأردوغان تبادلا وجهات النظر حول القضية الأوكرانية.
وأضاف بيسكوف: "بوتين وأردوغان على اتصال دائم، لا قصور في التواصل بينهما".
وأردف بيسكوف: "ناقش بوتين وأردوغان محاولات أوروبا للاستيلاء على الأصول الروسية".

يتفق بوتين وأردوغان على أن محاولات أوروبا للاستيلاء على الأصول الروسية، ستقوّض أسس النظام المالي الدولي.

دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الرئاسة الروسية
وكان آخر لقاء بين الزعيمين، في سبتمبر/أيلول الماضي، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين.
