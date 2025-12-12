https://sarabic.ae/20251212/بوتين-العلاقات-بين-روسيا-وإيران-تتطور-بشكل-إيجابي--1108074712.html

بوتين: العلاقات بين روسيا وإيران تتطور بشكل إيجابي

بوتين: العلاقات بين روسيا وإيران تتطور بشكل إيجابي

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن العلاقات بين روسيا وإيران تتطور بشكل إيجابي للغاية. 12.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال بوتين خلال لقائه بالرئيس الإيراني في عشق آباد : "في بداية حديثنا، أود أن أطلب منكم أن تنقلوا تحياتي إلى قائد إيران، المرشد الروحي علي خامنئي، متمنيًا له دوام الصحة والعافية".وأشار بوتين إلى أن "روسيا وإيران تتعاونان في مجالات مختلفة، بما في ذلك محطة بوشهر للطاقة النووية وتطوير البنية التحتية، بما في ذلك الممر الشمالي الجنوبي".وأوضح الرئيس الروسي أن "البلدين يبحثان إمكانية التعاون في قطاعي الغاز والكهرباء".وشكر الرئيس الإيراني موسكو على دعمها لطهران في الساحة الدولية.وهبطت طائرة الزعيم الروسي في صالة الرئاسة في مطار عشق آباد، المعروف باسم "الطائر الصغير"، حيث استقبله حرس الشرف المتراص في بزاتهم الخضراء الزاهية على طول سجادة بيج فاتح مزينة بالنقوش الوطنية التركمانية.ويشارك الرئيس بوتين، اليوم الجمعة، في منتدى مخصص للسنة الدولية للسلام والثقة، واليوم الدولي للحياد، واحتفالًا بالذكرى الثلاثين للحياد الدائم لتركمانستان، كما سيعقد بوتين سلسلة لقاءات ثنائية.يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت خلال دورتها الثامنة والسبعين السنة الدولية للسلام والثقة بناءً على مبادرة تركمانستان، وقد أيدت القرار 86 دولة، وتهدف المبادرة إلى تعزيز الحوار والتعاون بين الأمم.بوتين يصل إلى عشق آباد للمشاركة في منتدى السلام والثقة الدوليبوتين: علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين تتطور بوتيرة متصاعدة

