أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن العلاقات بين روسيا وإيران تتطور بشكل إيجابي للغاية. 12.12.2025, سبوتنيك عربي
وقال بوتين خلال لقائه بالرئيس الإيراني في عشق آباد : "في بداية حديثنا، أود أن أطلب منكم أن تنقلوا تحياتي إلى قائد إيران، المرشد الروحي علي خامنئي، متمنيًا له دوام الصحة والعافية".وأشار بوتين إلى أن "روسيا وإيران تتعاونان في مجالات مختلفة، بما في ذلك محطة بوشهر للطاقة النووية وتطوير البنية التحتية، بما في ذلك الممر الشمالي الجنوبي".وأوضح الرئيس الروسي أن "البلدين يبحثان إمكانية التعاون في قطاعي الغاز والكهرباء".وشكر الرئيس الإيراني موسكو على دعمها لطهران في الساحة الدولية.وهبطت طائرة الزعيم الروسي في صالة الرئاسة في مطار عشق آباد، المعروف باسم "الطائر الصغير"، حيث استقبله حرس الشرف المتراص في بزاتهم الخضراء الزاهية على طول سجادة بيج فاتح مزينة بالنقوش الوطنية التركمانية.ويشارك الرئيس بوتين، اليوم الجمعة، في منتدى مخصص للسنة الدولية للسلام والثقة، واليوم الدولي للحياد، واحتفالًا بالذكرى الثلاثين للحياد الدائم لتركمانستان، كما سيعقد بوتين سلسلة لقاءات ثنائية.يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت خلال دورتها الثامنة والسبعين السنة الدولية للسلام والثقة بناءً على مبادرة تركمانستان، وقد أيدت القرار 86 دولة، وتهدف المبادرة إلى تعزيز الحوار والتعاون بين الأمم.بوتين يصل إلى عشق آباد للمشاركة في منتدى السلام والثقة الدوليبوتين: علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين تتطور بوتيرة متصاعدة
بوتين: العلاقات بين روسيا وإيران تتطور بشكل إيجابي

09:16 GMT 12.12.2025 (تم التحديث: 10:09 GMT 12.12.2025)
© Ruptly
تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن العلاقات بين روسيا وإيران تتطور بشكل إيجابي للغاية.
وقال بوتين خلال لقائه بالرئيس الإيراني في عشق آباد : "في بداية حديثنا، أود أن أطلب منكم أن تنقلوا تحياتي إلى قائد إيران، المرشد الروحي علي خامنئي، متمنيًا له دوام الصحة والعافية".

وحول العلاقات الروسية الإيرانية، علّق بوتين، قائلا: "العلاقات بين بلدينا تتطور بشكل إيجابي للغاية".

وأشار بوتين إلى أن "روسيا وإيران تتعاونان في مجالات مختلفة، بما في ذلك محطة بوشهر للطاقة النووية وتطوير البنية التحتية، بما في ذلك الممر الشمالي الجنوبي".
مفاعل نووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2025
رسالة مشتركة من إيران وروسيا والصين: لا أساس قانونيا لإعادة فرض العقوبات على طهران
3 ديسمبر, 06:25 GMT

وعن التبادل التجاري بين البلدين، أوضح بوتين أن "حجم التبادل التجاري بين إيران وروسيا ارتفع بنسبة 13% العام الماضي، وبنسبة 8% أخرى هذا العام".

وأوضح الرئيس الروسي أن "البلدين يبحثان إمكانية التعاون في قطاعي الغاز والكهرباء".

وحول برنامج إيران النووي، أكد بوتين أن "موسكو تعمل بتنسيق وثيق مع طهران بشأن البرنامج النووي الإيراني في الأمم المتحدة".

أفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات المركز التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
باحث في الشأن الروسي: صمود روسيا وعدم احترام أمريكا لأوروبا يجعل من القارة العجوز تائهة
أمس, 21:06 GMT

ومن جانبه، أكد الرئيس الإيراني، أنهم "ملتزمون بتنفيذ جميع بنود اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة".

وشكر الرئيس الإيراني موسكو على دعمها لطهران في الساحة الدولية.
Праздничная иллюминация у Московского Большого Цирка на проспекте Вернадского в Москве - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
وسائط متعددة
إنارة موسكو بزينة مذهبة بمناسبة قدوم العام الجديد
أمس, 11:55 GMT

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بوصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى عاصمة تركمانستان، عشق آباد.

وهبطت طائرة الزعيم الروسي في صالة الرئاسة في مطار عشق آباد، المعروف باسم "الطائر الصغير"، حيث استقبله حرس الشرف المتراص في بزاتهم الخضراء الزاهية على طول سجادة بيج فاتح مزينة بالنقوش الوطنية التركمانية.

واستقبل رئيس مجلس الشعب في جمهورية تركمانستان، قربان قولي بردي محمدوف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين داخل المبنى الرئاسي في مطار عشق آباد، حيث تبادل الجانبان مصافحة قوية.

ويشارك الرئيس بوتين، اليوم الجمعة، في منتدى مخصص للسنة الدولية للسلام والثقة، واليوم الدولي للحياد، واحتفالًا بالذكرى الثلاثين للحياد الدائم لتركمانستان، كما سيعقد بوتين سلسلة لقاءات ثنائية.
يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت خلال دورتها الثامنة والسبعين السنة الدولية للسلام والثقة بناءً على مبادرة تركمانستان، وقد أيدت القرار 86 دولة، وتهدف المبادرة إلى تعزيز الحوار والتعاون بين الأمم.
بوتين يصل إلى عشق آباد للمشاركة في منتدى السلام والثقة الدولي
بوتين: علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين تتطور بوتيرة متصاعدة
