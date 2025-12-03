https://sarabic.ae/20251203/رسالة-مشتركة-من-إيران-وروسيا-والصين-لا-أساس-قانونيا-لإعادة-فرض-العقوبات-على-طهران-1107761154.html
رسالة مشتركة من إيران وروسيا والصين: لا أساس قانونيا لإعادة فرض العقوبات على طهران
سبوتنيك عربي
بعث سفراء إيران وروسيا والصين لدى الأمم المتحدة، رسالة مشتركة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، أكدوا فيها أن جميع بنود قرار مجلس الأمن رقم 2231
ووفقا لوكالة "إرنا" الإيرانية، وقّع الرسالة كل من أمير سعيد إيرواني، المندوب الدائم لإيران، وفاسيلي نيبينزيا، المندوب الدائم لروسيا، وفو كونغ، المندوب الدائم للصين.وجاء في الرسالة أنه ردًا على المذكرة المشتركة التي بعث بها ممثلو فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، فإن الدول الثلاث تذكّر بالرسالة السابقة الصادرة عن وزراء خارجية إيران والصين وروسيا في 2 سبتمبر/ أيلول 2025، التي أوضحت موقفهم من آلية "العودة السريعة" أو ما يُعرف بـ"سناب باك".وشدّدت الرسالة على أن هذه الآلية فقدت صلاحية تطبيقها على إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة في مايو/أيار 2018 وخرقها الكامل للالتزامات الواردة فيها، الأمر الذي قوّض الأساس القانوني والسياسي للعمل بآلية الزناد دون معالجة هذا الخرق.وذكّرت الدول الثلاث بمبدأ راسخ في القانون الدولي، تؤكده أحكام محكمة العدل الدولية، مفاده أن الطرف الذي لا يلتزم بتعهداته لا يمكنه المطالبة بالحقوق التي تنشأ من تلك الالتزامات.وفي المقابل، شددت الرسالة على أن الخطوات الإيرانية المضادة، بما فيها تعليق بعض التزاماتها في إطار خطة العمل، جاءت ردًا على الانسحاب الأمريكي وتركز الترويكا الأوروبية والاتحاد الأوروبي عن معالجة الانتهاك. وبالتالي، فإن هذه الإجراءات لا يمكن اعتبارها أساسًا لتفعيل "آلية الزناد".كما أوضحت الرسالة أن القرار 2231 وخطة العمل الشاملة المشتركة وثيقتان مترابطتان، ولا يجوز تفسير الفقرة 11 من القرار بمعزل عن المادتين 36 و37 من الخطة. ولذلك، لا يحق للترويكا الاستناد إلى الفقرة 11 وبدء عملية "العودة السريعة" قبل استكمال الإجراءات المطلوبة بموجب المادة 36، وهو ما لم يحدث، بحسب الرسالة.وأكدت الدول الثلاث مجددًا أن جميع أحكام القرار 2231 أصبحت لاغية بعد 18 أكتوبر 2025، وأن إنهاء العمل بالقرار بصورة كاملة وفي الوقت المحدد يُنهي رسميًا معالجة الملف النووي الإيراني في مجلس الأمن، ويمثل خطوة تعزز مصداقية المجلس والدبلوماسية متعددة الأطراف.كما جددت إيران وروسيا والصين التزامها بالحوار البنّاء مع أعضاء المجلس، وأعلنت استعدادها لدعم الجهود الرامية إلى ضمان الطبيعة السلمية البحتة للبرنامج النووي الإيراني. ودعت إلى التمسك بالحلول السياسية والدبلوماسية القائمة على الاحترام المتبادل والابتعاد عن العقوبات الأحادية والتهديد بالقوة، إضافة إلى توفير المناخ الملائم لاستمرار المساعي الدبلوماسية.وقدمت الدول الثلاث في الاتحاد الأوروبي (ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة) والولايات المتحدة مشروع قرار، الأسبوع الماضي، في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يضم 35 دولة، يطالب إيران بتقديم إجابات والسماح لها بالوصول إلى منشآتها النووية ومخزونات اليورانيوم المخصب التي تعرضت للقصف (في يونيو/ حزيران الماضي).وفي ليلة 22 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت الولايات المتحدة الأمريكية، ضربات على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، وذلك بعد أن بدأت إسرائيل، في ليلة الـ13 من الشهر ذاته، عملية عسكرية متهمة إيران بتنفيذ برنامج سري عسكري نووي، إذ استهدفت منشآت ذرية وقيادات عسكرية وعلماء نوويين إيرانيين.
رسالة مشتركة من إيران وروسيا والصين: لا أساس قانونيا لإعادة فرض العقوبات على طهران
بعث سفراء إيران وروسيا والصين لدى الأمم المتحدة، رسالة مشتركة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، أكدوا فيها أن جميع بنود قرار مجلس الأمن رقم 2231 قد انتهى العمل بها بدءا من 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
ووفقا لوكالة
"إرنا" الإيرانية، وقّع الرسالة كل من أمير سعيد إيرواني، المندوب الدائم لإيران، وفاسيلي نيبينزيا، المندوب الدائم لروسيا، وفو كونغ، المندوب الدائم للصين.
وجاء في الرسالة أنه ردًا على المذكرة المشتركة التي بعث بها ممثلو فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، فإن الدول الثلاث تذكّر بالرسالة السابقة الصادرة عن وزراء خارجية إيران والصين وروسيا في 2 سبتمبر/ أيلول 2025، التي أوضحت موقفهم من آلية "العودة السريعة" أو ما يُعرف بـ"سناب باك".
وشدّدت الرسالة على أن هذه الآلية فقدت صلاحية تطبيقها على إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة في مايو/أيار 2018 وخرقها الكامل للالتزامات الواردة فيها، الأمر الذي قوّض الأساس القانوني والسياسي للعمل بآلية الزناد دون معالجة هذا الخرق.
وأشارت الرسالة أيضًا إلى أن ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، لم تكتفِ بدعم العقوبات الأمريكية غير القانونية على إيران، بل فرضت بدورها إجراءات تقييدية جديدة رغم التزاماتها بموجب خطة العمل والقرار 2231، ولا سيما قبيل "يوم الانتقال" في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وذكّرت الدول الثلاث بمبدأ راسخ في القانون الدولي، تؤكده أحكام محكمة العدل الدولية، مفاده أن الطرف الذي لا يلتزم بتعهداته لا يمكنه المطالبة بالحقوق التي تنشأ من تلك الالتزامات.
وفي المقابل، شددت الرسالة على أن الخطوات الإيرانية المضادة، بما فيها تعليق بعض التزاماتها في إطار خطة العمل، جاءت ردًا على الانسحاب الأمريكي وتركز الترويكا الأوروبية والاتحاد الأوروبي عن معالجة الانتهاك. وبالتالي، فإن هذه الإجراءات لا يمكن اعتبارها أساسًا لتفعيل "آلية الزناد".
كما أوضحت الرسالة أن القرار 2231 وخطة العمل الشاملة المشتركة وثيقتان مترابطتان، ولا يجوز تفسير الفقرة 11 من القرار بمعزل عن المادتين 36 و37 من الخطة. ولذلك، لا يحق للترويكا الاستناد إلى الفقرة 11 وبدء عملية "العودة السريعة" قبل استكمال الإجراءات المطلوبة بموجب المادة 36، وهو ما لم يحدث، بحسب الرسالة.
وأكدت الدول الثلاث مجددًا أن جميع أحكام القرار 2231 أصبحت لاغية بعد 18 أكتوبر 2025، وأن إنهاء العمل بالقرار بصورة كاملة وفي الوقت المحدد يُنهي رسميًا معالجة الملف النووي الإيراني في مجلس الأمن، ويمثل خطوة تعزز مصداقية المجلس والدبلوماسية متعددة الأطراف.
كما جددت إيران وروسيا والصين التزامها بالحوار البنّاء مع أعضاء المجلس، وأعلنت استعدادها لدعم الجهود الرامية إلى ضمان الطبيعة السلمية البحتة للبرنامج النووي الإيراني. ودعت إلى التمسك بالحلول السياسية والدبلوماسية القائمة على الاحترام المتبادل والابتعاد عن العقوبات الأحادية والتهديد بالقوة، إضافة إلى توفير المناخ الملائم لاستمرار المساعي الدبلوماسية.
وقدمت الدول الثلاث في الاتحاد الأوروبي (ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة) والولايات المتحدة مشروع قرار
، الأسبوع الماضي، في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يضم 35 دولة، يطالب إيران بتقديم إجابات والسماح لها بالوصول إلى منشآتها النووية ومخزونات اليورانيوم المخصب التي تعرضت للقصف (في يونيو/ حزيران الماضي).
وفي ليلة 22 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت الولايات المتحدة الأمريكية، ضربات على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، وذلك بعد أن بدأت إسرائيل، في ليلة الـ13 من الشهر ذاته، عملية عسكرية متهمة إيران بتنفيذ برنامج سري عسكري نووي، إذ استهدفت منشآت ذرية وقيادات عسكرية وعلماء نوويين إيرانيين.