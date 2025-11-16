عربي
مصر تؤكد أهمية التوصل إلى اتفاق شامل للملف النووي الإيراني "يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف"
مصر تؤكد أهمية التوصل إلى اتفاق شامل للملف النووي الإيراني "يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف"
إيران
أخبار إيران
أخبار مصر الآن
مصر
الاتفاق النووي الإيراني
وأفادت الخارجية المصرية، في بيان لها، بأن "الاتصالات تناولت مسار التعاون القائم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن الملف النووي".وأكد عبد العاطي على "أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وبناء الثقة وتهيئة الظروف اللازمة لاستمرار التعاون القائم، بما يتيح فرصة حقيقية للحلول الدبلوماسية واستئناف الحوار بهدف التوصل إلى اتفاق شامل للملف النووي الإيراني يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي".كما شدد عبد العاطي على أهمية استمرار الحوار في إطار الآليات متعددة الأطراف، بما يدعم منظومة عدم الانتشار النووي على المستويين الإقليمي والدولي، ويعزز الأمن والاستقرار الدوليين.وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أكد في الآونة الأخيرة، أن "اتفاق القاهرة لم یعد ساریًا کأساس للتعاون مع الوکالة الدولية للطاقة الذرية"، موضحًا أن "تفعيل آلية الزناد غیّر جمیع الظروف، وأن إیران تواجه الآن وضعًا جدیدًا یتطلب اتخاذ قرارات جدیدة".وشدد عراقجي أن بلاده "أظهرت حسن نيتها بوضوح من خلال اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقديم مقترحات عادلة".وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن "الدول الغربية لا تملك أي مبرر للقول إن إيران تتجنب المفاوضات، ولا سبب لتفعيل آلية الزناد"، مشددًا على "وضوح موقف بلاده وحقها المشروع"، على حد قوله.ويعني تفعيل "آلية الزناد" تطبيق جميع العقوبات ضد طهران، التي فرضها مجلس الأمن الدولي خلال الفترة من عام 2006 حتى 2010، ويشكل ذلك حظرا على الأسلحة وتخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم وبرامج الصواريخ القادرة على حمل أسلحة نووية، وحظرًا على نقل التكنولوجيا والمساعدة التقنية وتجميدا عالميا يستهدف الأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات من إيران.
مصر تؤكد أهمية التوصل إلى اتفاق شامل للملف النووي الإيراني "يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف"

أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اتصالات هاتفية مع كل من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، لمتابعة مستجدات الملف النووي الإيراني.
وأفادت الخارجية المصرية، في بيان لها، بأن "الاتصالات تناولت مسار التعاون القائم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن الملف النووي".
وأكد عبد العاطي على "أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وبناء الثقة وتهيئة الظروف اللازمة لاستمرار التعاون القائم، بما يتيح فرصة حقيقية للحلول الدبلوماسية واستئناف الحوار بهدف التوصل إلى اتفاق شامل للملف النووي الإيراني يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي".
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
لاريجاني: تفعيل "آلية الزناد" يلغي "اتفاق القاهرة"
20 أكتوبر, 17:46 GMT
كما شدد عبد العاطي على أهمية استمرار الحوار في إطار الآليات متعددة الأطراف، بما يدعم منظومة عدم الانتشار النووي على المستويين الإقليمي والدولي، ويعزز الأمن والاستقرار الدوليين.

وعلى صعيد آخر، أثنى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على الجهود التي يقوم بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في التوسع بمجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية دعمًا لجهود التنمية الوطنية، ولا سيما مشروع المحطة النووية بالضبعة، مشيرًا إلى أنه يشكل نموذجًا للتعاون والتنسيق بين الدول والوكالة.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أكد في الآونة الأخيرة، أن "اتفاق القاهرة لم یعد ساریًا کأساس للتعاون مع الوکالة الدولية للطاقة الذرية"، موضحًا أن "تفعيل آلية الزناد غیّر جمیع الظروف، وأن إیران تواجه الآن وضعًا جدیدًا یتطلب اتخاذ قرارات جدیدة".
وشدد عراقجي أن بلاده "أظهرت حسن نيتها بوضوح من خلال اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقديم مقترحات عادلة".
وکیل وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولیة كاظم غريب آبادي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
إيران: عودة العقوبات ستوقف التفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
20 سبتمبر, 15:18 GMT
وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن "الدول الغربية لا تملك أي مبرر للقول إن إيران تتجنب المفاوضات، ولا سبب لتفعيل آلية الزناد"، مشددًا على "وضوح موقف بلاده وحقها المشروع"، على حد قوله.
وأعادت الـ"ترويكا" الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، بناء على "آلية الزناد"، التي أعلنت تفعيلها في 28 أغسطس/ آب الماضي.
ويعني تفعيل "آلية الزناد" تطبيق جميع العقوبات ضد طهران، التي فرضها مجلس الأمن الدولي خلال الفترة من عام 2006 حتى 2010، ويشكل ذلك حظرا على الأسلحة وتخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم وبرامج الصواريخ القادرة على حمل أسلحة نووية، وحظرًا على نقل التكنولوجيا والمساعدة التقنية وتجميدا عالميا يستهدف الأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات من إيران.
