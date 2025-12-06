مصر وقطر تؤكدان سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية بشأن غزة وتمكينها من أداء ولايتها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
10:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:49 GMT
10 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
17:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
الخارجية الروسية: إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد الأصول الروسية ستواجه برد قاس
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
09:31 GMT
29 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
13:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
17:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251206/مصر-وقطر-تؤكدان-سرعة-تشكيل-قوة-الاستقرار-الدولية-بشأن-غزة-وتمكينها-من-أداء-ولايتها-1107878335.html
مصر وقطر تؤكدان سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية بشأن غزة وتمكينها من أداء ولايتها
مصر وقطر تؤكدان سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية بشأن غزة وتمكينها من أداء ولايتها
سبوتنيك عربي
استقبل رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم السبت، على هامش منتدى الدوحة، وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في لقاء ثنائي... 06.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-06T12:21+0000
2025-12-06T12:22+0000
قطر
أخبار قطر اليوم
أخبار مصر الآن
مصر
العدوان الإسرائيلي على غزة
غزة
قطاع غزة
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106934436_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_f24a0ca78e2f68957170547da6baa237.jpg
ووفقا للخارجية المصرية، أكدا الوزيران أهمية مواصلة الجهود الرامية لتنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام بمراحله كافة، وضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة ومنع أي خروقات.كما أكد وزيرا خارجية مصر وقطر، سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية بشأن غزة وتمكينها من أداء ولايتها، مشددان على أهمية ضمان تدفق المساعدات الإنسانية لغزة دون عوائق ودعم خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار.وأكد رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في وقت سابق اليوم، أن "دولة قطر وتركيا ومصر إلى جانب الولايات المتحدة يواصلون التفاوض المكثف لرسم المسار المستقبلي للمرحلة التالية في غزة".وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن، في كلمته بمنتدى الدوحة 2025، "نحن في لحظة مفصلية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.. الوسطاء يعملون معًا من أجل المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة"، مشددا على أن المنطقة تمر بلحظة مفصلية حاسمة.وأضاف: "لا يمكن أن نعتبر أن هناك وقفًا كاملاً لإطلاق النار إلا إذا انسحبت القوات الإسرائيلية بشكل كامل وتم تحقيق الاستقرار في غزة".وأوضح رئيس الوزراء القطري، أن الصراع لا يقتصر على قطاع غزة فقط، بل يشمل الضفة الغربية وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في بناء دولته المستقلة، معربًا عن أمله في استمرار التعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة لتحقيق هذا الهدف.يأتى ذلك بينما يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل فترة أعياد الميلاد.وأكد مسؤولون أمريكيون ومصدر غربي لـ"القناة 12" الإسرائيلية، أن تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة، معبرين عن أملهما في الكشف عنه خلال أسبوعين أو 3 أسابيع.ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل نحو 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية. واستضافت مصر، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
https://sarabic.ae/20251206/فيدان-هناك-تحديات-كبيرة-تواجه-تشكيل-قوة-الاستقرار-الدولية-في-غزة---عاجل--1107871599.html
https://sarabic.ae/20251205/فلسطيني-يحول-بقايا-مدرعة-إسرائيلية-إلى-محطة-شحن-هواتف-في-غزة-1107837680.html
https://sarabic.ae/20251205/إعلام-حماس-تعلن-موافقتها-على-تشكيل-لجنة-تكنوقراط-لحكم-غزة-1107849073.html
قطر
مصر
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106934436_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_d539535dba7c4cc460276abc8235ea87.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار مصر الآن, مصر, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم
قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار مصر الآن, مصر, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم

مصر وقطر تؤكدان سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية بشأن غزة وتمكينها من أداء ولايتها

12:21 GMT 06.12.2025 (تم التحديث: 12:22 GMT 06.12.2025)
© Sputnik . Ajwad Jradatعائلات شمالي غزة تصارع الدمار والجوع والموت تحت ركام المنازل أملا في الحياة
عائلات شمالي غزة تصارع الدمار والجوع والموت تحت ركام المنازل أملا في الحياة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
استقبل رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم السبت، على هامش منتدى الدوحة، وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في لقاء ثنائي مطوّل تناول الأزمة في غزة والعلاقات الثنائية المتصاعدة.
ووفقا للخارجية المصرية، أكدا الوزيران أهمية مواصلة الجهود الرامية لتنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام بمراحله كافة، وضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة ومنع أي خروقات.
كما أكد وزيرا خارجية مصر وقطر، سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية بشأن غزة وتمكينها من أداء ولايتها، مشددان على أهمية ضمان تدفق المساعدات الإنسانية لغزة دون عوائق ودعم خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2025
فيدان يكسف عن تحديات كبيرة تواجه تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة
08:36 GMT
وأكد رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في وقت سابق اليوم، أن "دولة قطر وتركيا ومصر إلى جانب الولايات المتحدة يواصلون التفاوض المكثف لرسم المسار المستقبلي للمرحلة التالية في غزة".
وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن، في كلمته بمنتدى الدوحة 2025، "نحن في لحظة مفصلية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.. الوسطاء يعملون معًا من أجل المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة"، مشددا على أن المنطقة تمر بلحظة مفصلية حاسمة.
وأضاف: "لا يمكن أن نعتبر أن هناك وقفًا كاملاً لإطلاق النار إلا إذا انسحبت القوات الإسرائيلية بشكل كامل وتم تحقيق الاستقرار في غزة".
وأوضح رئيس الوزراء القطري، أن الصراع لا يقتصر على قطاع غزة فقط، بل يشمل الضفة الغربية وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في بناء دولته المستقلة، معربًا عن أمله في استمرار التعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة لتحقيق هذا الهدف.
فلسطيني يحول بقايا مدرعة إسرائيلية إلى محطة شحن هواتف في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
فلسطيني يحول بقايا مدرعة إسرائيلية إلى محطة شحن هواتف في غزة
أمس, 12:30 GMT
يأتى ذلك بينما يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل فترة أعياد الميلاد.
وأكد مسؤولون أمريكيون ومصدر غربي لـ"القناة 12" الإسرائيلية، أن تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة، معبرين عن أملهما في الكشف عنه خلال أسبوعين أو 3 أسابيع.
ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.
فلسطينيون يراقبون مقاتلي حماس وهم يقفون في تشكيل استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن في دير البلح - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
إعلام: "حماس" تعلن موافقتها على تشكيل لجنة تكنوقراط لحكم غزة
أمس, 12:26 GMT
وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل نحو 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.
واستضافت مصر، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала