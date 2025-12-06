https://sarabic.ae/20251206/مصر-وقطر-تؤكدان-سرعة-تشكيل-قوة-الاستقرار-الدولية-بشأن-غزة-وتمكينها-من-أداء-ولايتها-1107878335.html

مصر وقطر تؤكدان سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية بشأن غزة وتمكينها من أداء ولايتها

مصر وقطر تؤكدان سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية بشأن غزة وتمكينها من أداء ولايتها

سبوتنيك عربي

استقبل رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم السبت، على هامش منتدى الدوحة، وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في لقاء ثنائي... 06.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-06T12:21+0000

2025-12-06T12:21+0000

2025-12-06T12:22+0000

قطر

أخبار قطر اليوم

أخبار مصر الآن

مصر

العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة

قطاع غزة

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106934436_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_f24a0ca78e2f68957170547da6baa237.jpg

ووفقا للخارجية المصرية، أكدا الوزيران أهمية مواصلة الجهود الرامية لتنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام بمراحله كافة، وضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة ومنع أي خروقات.كما أكد وزيرا خارجية مصر وقطر، سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية بشأن غزة وتمكينها من أداء ولايتها، مشددان على أهمية ضمان تدفق المساعدات الإنسانية لغزة دون عوائق ودعم خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار.وأكد رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في وقت سابق اليوم، أن "دولة قطر وتركيا ومصر إلى جانب الولايات المتحدة يواصلون التفاوض المكثف لرسم المسار المستقبلي للمرحلة التالية في غزة".وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن، في كلمته بمنتدى الدوحة 2025، "نحن في لحظة مفصلية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.. الوسطاء يعملون معًا من أجل المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة"، مشددا على أن المنطقة تمر بلحظة مفصلية حاسمة.وأضاف: "لا يمكن أن نعتبر أن هناك وقفًا كاملاً لإطلاق النار إلا إذا انسحبت القوات الإسرائيلية بشكل كامل وتم تحقيق الاستقرار في غزة".وأوضح رئيس الوزراء القطري، أن الصراع لا يقتصر على قطاع غزة فقط، بل يشمل الضفة الغربية وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في بناء دولته المستقلة، معربًا عن أمله في استمرار التعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة لتحقيق هذا الهدف.يأتى ذلك بينما يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل فترة أعياد الميلاد.وأكد مسؤولون أمريكيون ومصدر غربي لـ"القناة 12" الإسرائيلية، أن تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة، معبرين عن أملهما في الكشف عنه خلال أسبوعين أو 3 أسابيع.ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل نحو 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية. واستضافت مصر، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.

https://sarabic.ae/20251206/فيدان-هناك-تحديات-كبيرة-تواجه-تشكيل-قوة-الاستقرار-الدولية-في-غزة---عاجل--1107871599.html

https://sarabic.ae/20251205/فلسطيني-يحول-بقايا-مدرعة-إسرائيلية-إلى-محطة-شحن-هواتف-في-غزة-1107837680.html

https://sarabic.ae/20251205/إعلام-حماس-تعلن-موافقتها-على-تشكيل-لجنة-تكنوقراط-لحكم-غزة-1107849073.html

قطر

مصر

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار مصر الآن, مصر, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم