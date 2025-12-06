عربي
فيدان: هناك تحديات كبيرة تواجه تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة - عاجل
فيدان: هناك تحديات كبيرة تواجه تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة - عاجل
فيدان: هناك تحديات كبيرة تواجه تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة - عاجل
سبوتنيك عربي
كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، عن وجود تحديات جسيمة تواجه تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة، على رأسها مهمة هذه القوات. 06.12.2025, سبوتنيك عربي
وقال فيدان، في تصريحات على هامش منتدى الدوحة، إنه "فيما يتعلق بقوة الاستقرار الدولية، هناك نقاش كبير بشأن كيفية تشكيل هذه القوة".وأضاف: "هذه القوة تواجه تحديات كبيرة على مستوى تأسيسها، والدول التي ستساهم بالقوات، بالإضافة إلى بنية القيادة والشؤون اللوجستية. هناك الكثير من التفاصيل والأمور التي تم الاتفاق عليها، ولكن هناك تفاصيل تعود للقادة العسكريين. بالإضافة إلى ذلك، ما ستكون عليه المهمة الأولى عند نشر قوة الاستقرار الدولية".
كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، عن وجود تحديات جسيمة تواجه تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة، على رأسها مهمة هذه القوات.
وقال فيدان، في تصريحات على هامش منتدى الدوحة، إنه "فيما يتعلق بقوة الاستقرار الدولية، هناك نقاش كبير بشأن كيفية تشكيل هذه القوة".
وأضاف: "هذه القوة تواجه تحديات كبيرة على مستوى تأسيسها، والدول التي ستساهم بالقوات، بالإضافة إلى بنية القيادة والشؤون اللوجستية. هناك الكثير من التفاصيل والأمور التي تم الاتفاق عليها، ولكن هناك تفاصيل تعود للقادة العسكريين. بالإضافة إلى ذلك، ما ستكون عليه المهمة الأولى عند نشر قوة الاستقرار الدولية".
