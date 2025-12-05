فلسطيني يحول بقايا مدرعة إسرائيلية إلى محطة شحن هواتف في غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:17 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:32 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
13:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة الرئيس بوتين للهند تؤكد تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
87 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
10:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:49 GMT
10 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
17:33 GMT
22 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251205/فلسطيني-يحول-بقايا-مدرعة-إسرائيلية-إلى-محطة-شحن-هواتف-في-غزة-1107837680.html
فلسطيني يحول بقايا مدرعة إسرائيلية إلى محطة شحن هواتف في غزة
فلسطيني يحول بقايا مدرعة إسرائيلية إلى محطة شحن هواتف في غزة
سبوتنيك عربي
على مدى أكثر من عامين، يعيش أهالي قطاع غزة من دون كهرباء، ويتحملون تبعات هذا الانقطاع التي طالت خدمات المياه والرعاية الصحية ومعظم القطاعات الحيوية، حيث أصبح... 05.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-05T12:30+0000
2025-12-05T12:36+0000
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
إسرائيل
شحن الهاتف
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/05/1107834086_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_23e455967ae7c8b874116f3251049d92.jpg
ومن بين ركام الحرب الإسرائيلية على القطاع، استطاع الشاب يحيى حجيج، من حي تل الهوى جنوبي غزة، أن يحوّل مدرعة إسرائيلية مدمرة إلى محطة شحن للهواتف المحمولة.ويقول الشب يحيى حجيج لوكالة "سبوتنيك": "منذ توقف الحرب، وأنا أبحث عن مأوى وعن مصدر رزق في غزة، ولم أجد مكانا يصلح لأن أعيش فيه، أو أقيم فيه مشروع عمل صغير، وحاولت استئجار محل لكن كلما نظرت إلى الأبنية والمحال والأحياء في غزة لا أجد إلا الدمار، وبحثت في مناطق أخرى، ثم عدت بلا نتيجة، وحتى لو بنيت خيمة، فلن تكون صالحة لعمل مشروع لأنها لا تقيني من البرد والحر ولا من الأمطار، حتى وجدت هذه الآلية العسكرية في منطقة تل الهوى بغزة".وتابع: "خلال أسبوع قمت بتنظيفها من الداخل والخارج، وإزاحة الركام عنها، وإزالة الزيوت وآثار البارود، ومن ثم بدأت في تمديد الأسلاك ونقاط التوصيل داخل المدرعة، ثم ربطها بألواح الطاقة الشمسية المتوفرة، وأصبحت أستقبل الزوار، وشعرت أني قد نجحت في هذا المشروع".وأشار حجيج إلى أن هذه الآلية تجسد الألم الذي ما زال يعيشه منذ أن فقد عائلته خلال الحرب، ففي منطقة قريبة من المدرعة، قصف منزل عائلته، ففقد جراء القصف والديه وشقيقيه، وكل ما تملكه العائلة أصبح تحت الركام، وليغير من هذا الشعور الصعب قليلا، قام بتحويل أدوات الحرب إلى مساحات مفيدة.ولاقت فكرة يحيى قبولا من النازحين وسكان الحي، ففي البداية كان الاقتراب من مشروعه يخيف بعضهم، خاصة الأطفال، لكن سرعان ما تبدد الخوف عند رؤية الآلية بمظهرها الجديد من الداخل، وقد أصبحت خالية من الأسلحة والمتفجرات، ويأتي إليها كثير من النازحين لشحن هواتفهم المحمولة في منطقة تعيش دون كهرباء منذ أكثر من عامين.ويقول النازح محمد سكيك لوكالة "سبوتنيك": "في هذا الحي المدمر يوجد عدد كبير من النازحين وكذلك من سكان الحي، وقد دمرت المباني والشوارع، ومع ذلك بقينا هنا، وهذا المشروع الذي يوفر مصدر طاقة بديلة في ظل انقطاع الكهرباء هو إنجاز كبير، يعيد بعضا من الحياة المفقودة إلى المكان، وأنا من ضمن عدد كبير من الناس الذي يأتون باستمرار لشحن هواتفهم هنا، ولقد وفر لنا كثيرا، وقدم خدمة كبيرة للحي ولسكانه".ويضيف: "هذا المشروع يجسد صمود الشعب الفلسطيني، وأننا مثل طائر العنقاء ننهض للحياة من بين الركام، وهذه رسالة للعالم بأن الشعب الفلسطيني سيبقى في أرضه ولن يتركها، بل وسيحوّل الظروف الصعبة إلى فرص للحياة".ويقول حجيج: "هذا المشروع لا يلبي حاجة جميع السكان في هذه المنطقة، بسبب الأحوال الجوية وقدرة ألواح الطاقة الشمسية المحدودة على توفير الطاقة خلال النهار، لكني أريد أن أكون ناجحا في هذا المشروع وأقوم بتطويره خلال الفترة القادمة وتحويله مع الساحة الأمامية إلى مقهى صغير أو موقع وطني متاح للجميع، وفي الليل تتحول هذه المدرعة إلى مأوى أنام فيه، لكني الخطر يبقى موجودا بسبب ركام المنزل المجاور للآلية، والذي من الممكن أن ينهار في أي وقت".وتعرضت البنية التحتية للكهرباء خلال الحرب على قطاع غزة إلى دمار كبير، فقد تكبد قطاع الكهرباء بخسائر كبيرة، وأشارت شركة توزيع كهرباء غزة إلى تدمير أكثر من 80% من الشبكات والآليات بشكل كامل، إلى جانب تدمير نحو 90% من شبكة الأسلاك الكهربائية، وتضرر 90% من المستودعات و70% من مباني الشركة.
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
أجود جرادات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563236_0:0:720:720_100x100_80_0_0_64ec09c7e467f5bbb3c91b60a1b28079.jpg
أجود جرادات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563236_0:0:720:720_100x100_80_0_0_64ec09c7e467f5bbb3c91b60a1b28079.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/05/1107834086_440:0:3080:1980_1920x0_80_0_0_d320a965834e81be9931bc4223f84185.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, إسرائيل, شحن الهاتف, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, إسرائيل, شحن الهاتف, تقارير سبوتنيك, حصري

فلسطيني يحول بقايا مدرعة إسرائيلية إلى محطة شحن هواتف في غزة

12:30 GMT 05.12.2025 (تم التحديث: 12:36 GMT 05.12.2025)
© Sputnik . Ajwad Jradatفلسطيني يحول بقايا مدرعة إسرائيلية إلى محطة شحن هواتف في غزة
فلسطيني يحول بقايا مدرعة إسرائيلية إلى محطة شحن هواتف في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
أجود جرادات
مراسل وكالة "سبوتنيك" في فلسطين
كل المواضيع
حصري
على مدى أكثر من عامين، يعيش أهالي قطاع غزة من دون كهرباء، ويتحملون تبعات هذا الانقطاع التي طالت خدمات المياه والرعاية الصحية ومعظم القطاعات الحيوية، حيث أصبح الحصول على بدائل لشحن الهواتف المحمولة أمرا صعبا، ما سبب ضغوطا نفسية وحالة من العزلة التي ألقت بظلالها القاتمة على الحياة اليومية لسكان القطاع.
ومن بين ركام الحرب الإسرائيلية على القطاع، استطاع الشاب يحيى حجيج، من حي تل الهوى جنوبي غزة، أن يحوّل مدرعة إسرائيلية مدمرة إلى محطة شحن للهواتف المحمولة.
ويقول الشب يحيى حجيج لوكالة "سبوتنيك": "منذ توقف الحرب، وأنا أبحث عن مأوى وعن مصدر رزق في غزة، ولم أجد مكانا يصلح لأن أعيش فيه، أو أقيم فيه مشروع عمل صغير، وحاولت استئجار محل لكن كلما نظرت إلى الأبنية والمحال والأحياء في غزة لا أجد إلا الدمار، وبحثت في مناطق أخرى، ثم عدت بلا نتيجة، وحتى لو بنيت خيمة، فلن تكون صالحة لعمل مشروع لأنها لا تقيني من البرد والحر ولا من الأمطار، حتى وجدت هذه الآلية العسكرية في منطقة تل الهوى بغزة".

ويضيف حجيج: "هذه الآلية هي ناقلة جند إسرائيلية، كانت تنقل الموت والخوف إلى سكان غزة، وعندما وجدت مساحتها الداخلية شبه فارغة، قررت تحويلها إلى مشروع لشحن الهواتف بداخلها، واتخذتها مأوى مؤقتا لي خلال فصل الشتاء".

© Sputnik . Ajwad Jradatفلسطيني يحول بقايا مدرعة إسرائيلية إلى محطة شحن هواتف في غزة
فلسطيني يحول بقايا مدرعة إسرائيلية إلى محطة شحن هواتف في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
فلسطيني يحول بقايا مدرعة إسرائيلية إلى محطة شحن هواتف في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتابع: "خلال أسبوع قمت بتنظيفها من الداخل والخارج، وإزاحة الركام عنها، وإزالة الزيوت وآثار البارود، ومن ثم بدأت في تمديد الأسلاك ونقاط التوصيل داخل المدرعة، ثم ربطها بألواح الطاقة الشمسية المتوفرة، وأصبحت أستقبل الزوار، وشعرت أني قد نجحت في هذا المشروع".
© Sputnik . Ajwad Jradatفلسطيني يحول بقايا مدرعة إسرائيلية إلى محطة شحن هواتف في غزة
فلسطيني يحول بقايا مدرعة إسرائيلية إلى محطة شحن هواتف في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
فلسطيني يحول بقايا مدرعة إسرائيلية إلى محطة شحن هواتف في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأشار حجيج إلى أن هذه الآلية تجسد الألم الذي ما زال يعيشه منذ أن فقد عائلته خلال الحرب، ففي منطقة قريبة من المدرعة، قصف منزل عائلته، ففقد جراء القصف والديه وشقيقيه، وكل ما تملكه العائلة أصبح تحت الركام، وليغير من هذا الشعور الصعب قليلا، قام بتحويل أدوات الحرب إلى مساحات مفيدة.
© Sputnik . Ajwad Jradatفلسطيني يحول بقايا مدرعة إسرائيلية إلى محطة شحن هواتف في غزة
فلسطيني يحول بقايا مدرعة إسرائيلية إلى محطة شحن هواتف في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
فلسطيني يحول بقايا مدرعة إسرائيلية إلى محطة شحن هواتف في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat

ويقول حجيج لـ "سبوتنيك": "ما أعانيه بسبب الحرب، كان يقف حائلا أمام بحثي عن أمل، لكنني في النهاية قمت بتحويل هذه الآلية التي كانت تجلب الجنود للقتال ضد سكان غزة، إلى مكان يخدم النازحين ويوفر مصدر طاقة لهواتفهم بسعر زهيد، فأصبح مكانا أمنا ومفيدا بدلا من كونه مصدر خوف ودمار".

© Sputnik . Ajwad Jradatفلسطيني يحول بقايا مدرعة إسرائيلية إلى محطة شحن هواتف في غزة
فلسطيني يحول بقايا مدرعة إسرائيلية إلى محطة شحن هواتف في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
فلسطيني يحول بقايا مدرعة إسرائيلية إلى محطة شحن هواتف في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ولاقت فكرة يحيى قبولا من النازحين وسكان الحي، ففي البداية كان الاقتراب من مشروعه يخيف بعضهم، خاصة الأطفال، لكن سرعان ما تبدد الخوف عند رؤية الآلية بمظهرها الجديد من الداخل، وقد أصبحت خالية من الأسلحة والمتفجرات، ويأتي إليها كثير من النازحين لشحن هواتفهم المحمولة في منطقة تعيش دون كهرباء منذ أكثر من عامين.
© Sputnik . Ajwad Jradatفلسطيني يحول بقايا مدرعة إسرائيلية إلى محطة شحن هواتف في غزة
فلسطيني يحول بقايا مدرعة إسرائيلية إلى محطة شحن هواتف في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
فلسطيني يحول بقايا مدرعة إسرائيلية إلى محطة شحن هواتف في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويقول النازح محمد سكيك لوكالة "سبوتنيك": "في هذا الحي المدمر يوجد عدد كبير من النازحين وكذلك من سكان الحي، وقد دمرت المباني والشوارع، ومع ذلك بقينا هنا، وهذا المشروع الذي يوفر مصدر طاقة بديلة في ظل انقطاع الكهرباء هو إنجاز كبير، يعيد بعضا من الحياة المفقودة إلى المكان، وأنا من ضمن عدد كبير من الناس الذي يأتون باستمرار لشحن هواتفهم هنا، ولقد وفر لنا كثيرا، وقدم خدمة كبيرة للحي ولسكانه".
© Sputnik . Ajwad Jradatفلسطيني يحول بقايا مدرعة إسرائيلية إلى محطة شحن هواتف في غزة
فلسطيني يحول بقايا مدرعة إسرائيلية إلى محطة شحن هواتف في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
فلسطيني يحول بقايا مدرعة إسرائيلية إلى محطة شحن هواتف في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويضيف: "هذا المشروع يجسد صمود الشعب الفلسطيني، وأننا مثل طائر العنقاء ننهض للحياة من بين الركام، وهذه رسالة للعالم بأن الشعب الفلسطيني سيبقى في أرضه ولن يتركها، بل وسيحوّل الظروف الصعبة إلى فرص للحياة".
© Sputnik . Ajwad Jradatفلسطيني يحول بقايا مدرعة إسرائيلية إلى محطة شحن هواتف في غزة
فلسطيني يحول بقايا مدرعة إسرائيلية إلى محطة شحن هواتف في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
فلسطيني يحول بقايا مدرعة إسرائيلية إلى محطة شحن هواتف في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat

وبسبب سوء الأحوال الجوية في فصل الشتاء، فإن خدمة شحن الهواتف تتوقف في مشروع يحيى قبل غروب الشمس، ومن ثم تتحول الآلية العسكرية إلى مكان يعش فيه وينام بداخله.

© Sputnik . Ajwad Jradatفلسطيني يحول بقايا مدرعة إسرائيلية إلى محطة شحن هواتف في غزة
فلسطيني يحول بقايا مدرعة إسرائيلية إلى محطة شحن هواتف في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
فلسطيني يحول بقايا مدرعة إسرائيلية إلى محطة شحن هواتف في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويقول حجيج: "هذا المشروع لا يلبي حاجة جميع السكان في هذه المنطقة، بسبب الأحوال الجوية وقدرة ألواح الطاقة الشمسية المحدودة على توفير الطاقة خلال النهار، لكني أريد أن أكون ناجحا في هذا المشروع وأقوم بتطويره خلال الفترة القادمة وتحويله مع الساحة الأمامية إلى مقهى صغير أو موقع وطني متاح للجميع، وفي الليل تتحول هذه المدرعة إلى مأوى أنام فيه، لكني الخطر يبقى موجودا بسبب ركام المنزل المجاور للآلية، والذي من الممكن أن ينهار في أي وقت".
© Sputnik . Ajwad Jradatفلسطيني يحول بقايا مدرعة إسرائيلية إلى محطة شحن هواتف في غزة
فلسطيني يحول بقايا مدرعة إسرائيلية إلى محطة شحن هواتف في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
فلسطيني يحول بقايا مدرعة إسرائيلية إلى محطة شحن هواتف في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتعرضت البنية التحتية للكهرباء خلال الحرب على قطاع غزة إلى دمار كبير، فقد تكبد قطاع الكهرباء بخسائر كبيرة، وأشارت شركة توزيع كهرباء غزة إلى تدمير أكثر من 80% من الشبكات والآليات بشكل كامل، إلى جانب تدمير نحو 90% من شبكة الأسلاك الكهربائية، وتضرر 90% من المستودعات و70% من مباني الشركة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала