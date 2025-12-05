https://sarabic.ae/20251205/فلسطيني-يحول-بقايا-مدرعة-إسرائيلية-إلى-محطة-شحن-هواتف-في-غزة-1107837680.html

فلسطيني يحول بقايا مدرعة إسرائيلية إلى محطة شحن هواتف في غزة

على مدى أكثر من عامين، يعيش أهالي قطاع غزة من دون كهرباء، ويتحملون تبعات هذا الانقطاع التي طالت خدمات المياه والرعاية الصحية ومعظم القطاعات الحيوية، حيث أصبح... 05.12.2025, سبوتنيك عربي

ومن بين ركام الحرب الإسرائيلية على القطاع، استطاع الشاب يحيى حجيج، من حي تل الهوى جنوبي غزة، أن يحوّل مدرعة إسرائيلية مدمرة إلى محطة شحن للهواتف المحمولة.ويقول الشب يحيى حجيج لوكالة "سبوتنيك": "منذ توقف الحرب، وأنا أبحث عن مأوى وعن مصدر رزق في غزة، ولم أجد مكانا يصلح لأن أعيش فيه، أو أقيم فيه مشروع عمل صغير، وحاولت استئجار محل لكن كلما نظرت إلى الأبنية والمحال والأحياء في غزة لا أجد إلا الدمار، وبحثت في مناطق أخرى، ثم عدت بلا نتيجة، وحتى لو بنيت خيمة، فلن تكون صالحة لعمل مشروع لأنها لا تقيني من البرد والحر ولا من الأمطار، حتى وجدت هذه الآلية العسكرية في منطقة تل الهوى بغزة".وتابع: "خلال أسبوع قمت بتنظيفها من الداخل والخارج، وإزاحة الركام عنها، وإزالة الزيوت وآثار البارود، ومن ثم بدأت في تمديد الأسلاك ونقاط التوصيل داخل المدرعة، ثم ربطها بألواح الطاقة الشمسية المتوفرة، وأصبحت أستقبل الزوار، وشعرت أني قد نجحت في هذا المشروع".وأشار حجيج إلى أن هذه الآلية تجسد الألم الذي ما زال يعيشه منذ أن فقد عائلته خلال الحرب، ففي منطقة قريبة من المدرعة، قصف منزل عائلته، ففقد جراء القصف والديه وشقيقيه، وكل ما تملكه العائلة أصبح تحت الركام، وليغير من هذا الشعور الصعب قليلا، قام بتحويل أدوات الحرب إلى مساحات مفيدة.ولاقت فكرة يحيى قبولا من النازحين وسكان الحي، ففي البداية كان الاقتراب من مشروعه يخيف بعضهم، خاصة الأطفال، لكن سرعان ما تبدد الخوف عند رؤية الآلية بمظهرها الجديد من الداخل، وقد أصبحت خالية من الأسلحة والمتفجرات، ويأتي إليها كثير من النازحين لشحن هواتفهم المحمولة في منطقة تعيش دون كهرباء منذ أكثر من عامين.ويقول النازح محمد سكيك لوكالة "سبوتنيك": "في هذا الحي المدمر يوجد عدد كبير من النازحين وكذلك من سكان الحي، وقد دمرت المباني والشوارع، ومع ذلك بقينا هنا، وهذا المشروع الذي يوفر مصدر طاقة بديلة في ظل انقطاع الكهرباء هو إنجاز كبير، يعيد بعضا من الحياة المفقودة إلى المكان، وأنا من ضمن عدد كبير من الناس الذي يأتون باستمرار لشحن هواتفهم هنا، ولقد وفر لنا كثيرا، وقدم خدمة كبيرة للحي ولسكانه".ويضيف: "هذا المشروع يجسد صمود الشعب الفلسطيني، وأننا مثل طائر العنقاء ننهض للحياة من بين الركام، وهذه رسالة للعالم بأن الشعب الفلسطيني سيبقى في أرضه ولن يتركها، بل وسيحوّل الظروف الصعبة إلى فرص للحياة".ويقول حجيج: "هذا المشروع لا يلبي حاجة جميع السكان في هذه المنطقة، بسبب الأحوال الجوية وقدرة ألواح الطاقة الشمسية المحدودة على توفير الطاقة خلال النهار، لكني أريد أن أكون ناجحا في هذا المشروع وأقوم بتطويره خلال الفترة القادمة وتحويله مع الساحة الأمامية إلى مقهى صغير أو موقع وطني متاح للجميع، وفي الليل تتحول هذه المدرعة إلى مأوى أنام فيه، لكني الخطر يبقى موجودا بسبب ركام المنزل المجاور للآلية، والذي من الممكن أن ينهار في أي وقت".وتعرضت البنية التحتية للكهرباء خلال الحرب على قطاع غزة إلى دمار كبير، فقد تكبد قطاع الكهرباء بخسائر كبيرة، وأشارت شركة توزيع كهرباء غزة إلى تدمير أكثر من 80% من الشبكات والآليات بشكل كامل، إلى جانب تدمير نحو 90% من شبكة الأسلاك الكهربائية، وتضرر 90% من المستودعات و70% من مباني الشركة.

