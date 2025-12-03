https://sarabic.ae/20251203/باحثة-في-الشأن-الدولي-فتح-معبر-رفح-تهجير-للفلسطينيين-وتمهيد-لتحويل-غزة-إلى-مشروع-استثماري-غربي-1107789163.html

باحثة في الشأن الدولي: فتح معبر رفح "تهجير للفلسطينيين" وتمهيد لتحويل غزة إلى مشروع استثماري غربي

تحدثت الباحثة في الشأن الإقليمي والدولي عبير بسام، عن فتح معبر رفح لخروج سكان غزة، معتبرة أن ما يجري هو "تهجير للفلسطينيين"، على حد قولها. 03.12.2025, سبوتنيك عربي

وأوضحت بسام في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الفلسطينيين سيُدفعون إلى الخروج من غزة بما يمنع عودتهم لاحقًا"، مشيرة إلى أن "وقف إطلاق النار في غزة يجري برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يأمل بتحويل غزة إلى ريفييرا ترامبية وإعادة إعمارها بما يتلاءم مع نمط الحياة الغربية، وفتح باب الاستثمار أمام الشركات الأميركية واستخراج الغاز في شواطئ غزة".وأضافت أن "ترامب يسعى إلى تحقيق إنجاز سريع قبل الانتخابات النصفية ليقدّمه للأميركيين، بوصفه مدخلًا لازدهار اقتصادي جديد".وفي الجانب الدبلوماسي، أكدت بسام أن "العمليات والغارات الإسرائيلية لم تتوقف منذ إعلان وقف إطلاق النار، بل أصبحت أكثر تنظيمًا وباستهدافات أعمق، في ما يشبه وجود تواطؤ ضد غزة"، معتبرة أن "سردية الاتفاق تهدف أساسًا إلى تخفيف الضغط عن الحكومة الأميركية أمام تزايد التظاهرات المناصرة لفلسطين".وشددت على أن "قرار الأمم المتحدة بشأن فلسطين وحل الدولتين غير ملزم ولا يمتلك آليات للتطبيق"، موضحة أن "عمليات المقاومة الفلسطينية لم تتوقف"، وأن "ما سيحدث على الأرض تحدده ردّة فعل الفلسطينيين أنفسهم".حكومة غزة: إسرائيل قتلت 342 فلسطينيا في 497 خرقا لوقف إطلاق النار منذ سريانهالأمين العام للأمم المتحدة: يجب أن ينتهي الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية

