باحثة في الشأن الدولي: فتح معبر رفح "تهجير للفلسطينيين" وتمهيد لتحويل غزة إلى مشروع استثماري غربي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
10:03 GMT
45 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
12:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:44 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: اليابان لم تتنازل عن جزر الكوريل ولكنها لا تريد إشعال التوتر في شمال شرق آسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد طلبه عفوا رئاسيا.. نتنياهو بين استمرار سلطته أو نهايته السياسية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
12:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
13:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
13:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: قرارات الجمعية العامة سلطة معنوية تضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوري: أي حل مع إسرائيل يجب أن يكون ضمن الثوابت السورية والعربية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
باحثة في الشأن الدولي: فتح معبر رفح "تهجير للفلسطينيين" وتمهيد لتحويل غزة إلى مشروع استثماري غربي
باحثة في الشأن الدولي: فتح معبر رفح "تهجير للفلسطينيين" وتمهيد لتحويل غزة إلى مشروع استثماري غربي
سبوتنيك عربي
تحدثت الباحثة في الشأن الإقليمي والدولي عبير بسام، عن فتح معبر رفح لخروج سكان غزة، معتبرة أن ما يجري هو "تهجير للفلسطينيين"، على حد قولها. 03.12.2025, سبوتنيك عربي
وأوضحت بسام في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الفلسطينيين سيُدفعون إلى الخروج من غزة بما يمنع عودتهم لاحقًا"، مشيرة إلى أن "وقف إطلاق النار في غزة يجري برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يأمل بتحويل غزة إلى ريفييرا ترامبية وإعادة إعمارها بما يتلاءم مع نمط الحياة الغربية، وفتح باب الاستثمار أمام الشركات الأميركية واستخراج الغاز في شواطئ غزة".وأضافت أن "ترامب يسعى إلى تحقيق إنجاز سريع قبل الانتخابات النصفية ليقدّمه للأميركيين، بوصفه مدخلًا لازدهار اقتصادي جديد".وفي الجانب الدبلوماسي، أكدت بسام أن "العمليات والغارات الإسرائيلية لم تتوقف منذ إعلان وقف إطلاق النار، بل أصبحت أكثر تنظيمًا وباستهدافات أعمق، في ما يشبه وجود تواطؤ ضد غزة"، معتبرة أن "سردية الاتفاق تهدف أساسًا إلى تخفيف الضغط عن الحكومة الأميركية أمام تزايد التظاهرات المناصرة لفلسطين".وشددت على أن "قرار الأمم المتحدة بشأن فلسطين وحل الدولتين غير ملزم ولا يمتلك آليات للتطبيق"، موضحة أن "عمليات المقاومة الفلسطينية لم تتوقف"، وأن "ما سيحدث على الأرض تحدده ردّة فعل الفلسطينيين أنفسهم".حكومة غزة: إسرائيل قتلت 342 فلسطينيا في 497 خرقا لوقف إطلاق النار منذ سريانهالأمين العام للأمم المتحدة: يجب أن ينتهي الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية
https://sarabic.ae/20251203/مصر-تنفي-التنسيق-مع-إسرائيل-لفتح-معبر-رفح-خلال-الأيام-المقبلة-للخروج-من-غزة-1107771782.html
قطاع غزة
باحثة في الشأن الدولي: فتح معبر رفح "تهجير للفلسطينيين" وتمهيد لتحويل غزة إلى مشروع استثماري غربي

مساعدات دخلت إلى غزة عبر معبر رفح
تحدثت الباحثة في الشأن الإقليمي والدولي عبير بسام، عن فتح معبر رفح لخروج سكان غزة، معتبرة أن ما يجري هو "تهجير للفلسطينيين"، على حد قولها.
وأوضحت بسام في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الفلسطينيين سيُدفعون إلى الخروج من غزة بما يمنع عودتهم لاحقًا"، مشيرة إلى أن "وقف إطلاق النار في غزة يجري برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يأمل بتحويل غزة إلى ريفييرا ترامبية وإعادة إعمارها بما يتلاءم مع نمط الحياة الغربية، وفتح باب الاستثمار أمام الشركات الأميركية واستخراج الغاز في شواطئ غزة".
وأضافت أن "ترامب يسعى إلى تحقيق إنجاز سريع قبل الانتخابات النصفية ليقدّمه للأميركيين، بوصفه مدخلًا لازدهار اقتصادي جديد".

وأشارت الباحثة في الشأن الإقليمي والدولي إلى أن "تسمية الخطوط والمناطق في قطاع غزة تمثل بداية لتكريس التقسيم وتثبيت واقع الاحتلال"، وأضافت أن إسرائيل "تستفرد بالضفة الغربية وتعمل على إنهاء المخيمات هناك"، مؤكدة أن "الضفة في وضع حرج جدًا، وإسرائيل تسعى إلى احتلالها بالكامل".

وفي الجانب الدبلوماسي، أكدت بسام أن "العمليات والغارات الإسرائيلية لم تتوقف منذ إعلان وقف إطلاق النار، بل أصبحت أكثر تنظيمًا وباستهدافات أعمق، في ما يشبه وجود تواطؤ ضد غزة"، معتبرة أن "سردية الاتفاق تهدف أساسًا إلى تخفيف الضغط عن الحكومة الأميركية أمام تزايد التظاهرات المناصرة لفلسطين".
وشددت على أن "قرار الأمم المتحدة بشأن فلسطين وحل الدولتين غير ملزم ولا يمتلك آليات للتطبيق"، موضحة أن "عمليات المقاومة الفلسطينية لم تتوقف"، وأن "ما سيحدث على الأرض تحدده ردّة فعل الفلسطينيين أنفسهم".
حكومة غزة: إسرائيل قتلت 342 فلسطينيا في 497 خرقا لوقف إطلاق النار منذ سريانه
الأمين العام للأمم المتحدة: يجب أن ينتهي الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية
