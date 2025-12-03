https://sarabic.ae/20251203/باحثة-في-الشأن-الدولي-فتح-معبر-رفح-تهجير-للفلسطينيين-وتمهيد-لتحويل-غزة-إلى-مشروع-استثماري-غربي-1107789163.html
باحثة في الشأن الدولي: فتح معبر رفح "تهجير للفلسطينيين" وتمهيد لتحويل غزة إلى مشروع استثماري غربي
باحثة في الشأن الدولي: فتح معبر رفح "تهجير للفلسطينيين" وتمهيد لتحويل غزة إلى مشروع استثماري غربي
سبوتنيك عربي
تحدثت الباحثة في الشأن الإقليمي والدولي عبير بسام، عن فتح معبر رفح لخروج سكان غزة، معتبرة أن ما يجري هو "تهجير للفلسطينيين"، على حد قولها. 03.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-03T19:41+0000
2025-12-03T19:41+0000
2025-12-03T19:41+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار فلسطين اليوم
أخبار الضفة الغربية
قطاع غزة
اسرائيل
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/0a/1083963827_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_5f1a8a642e8e7d7ce1738ea63afd863b.jpg
وأوضحت بسام في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الفلسطينيين سيُدفعون إلى الخروج من غزة بما يمنع عودتهم لاحقًا"، مشيرة إلى أن "وقف إطلاق النار في غزة يجري برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يأمل بتحويل غزة إلى ريفييرا ترامبية وإعادة إعمارها بما يتلاءم مع نمط الحياة الغربية، وفتح باب الاستثمار أمام الشركات الأميركية واستخراج الغاز في شواطئ غزة".وأضافت أن "ترامب يسعى إلى تحقيق إنجاز سريع قبل الانتخابات النصفية ليقدّمه للأميركيين، بوصفه مدخلًا لازدهار اقتصادي جديد".وفي الجانب الدبلوماسي، أكدت بسام أن "العمليات والغارات الإسرائيلية لم تتوقف منذ إعلان وقف إطلاق النار، بل أصبحت أكثر تنظيمًا وباستهدافات أعمق، في ما يشبه وجود تواطؤ ضد غزة"، معتبرة أن "سردية الاتفاق تهدف أساسًا إلى تخفيف الضغط عن الحكومة الأميركية أمام تزايد التظاهرات المناصرة لفلسطين".وشددت على أن "قرار الأمم المتحدة بشأن فلسطين وحل الدولتين غير ملزم ولا يمتلك آليات للتطبيق"، موضحة أن "عمليات المقاومة الفلسطينية لم تتوقف"، وأن "ما سيحدث على الأرض تحدده ردّة فعل الفلسطينيين أنفسهم".حكومة غزة: إسرائيل قتلت 342 فلسطينيا في 497 خرقا لوقف إطلاق النار منذ سريانهالأمين العام للأمم المتحدة: يجب أن ينتهي الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية
https://sarabic.ae/20251203/مصر-تنفي-التنسيق-مع-إسرائيل-لفتح-معبر-رفح-خلال-الأيام-المقبلة-للخروج-من-غزة-1107771782.html
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/0a/1083963827_256:0:1792:1152_1920x0_80_0_0_64d80e77463a43032ad1a6ffecafb95f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, قطاع غزة, اسرائيل, العالم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, قطاع غزة, اسرائيل, العالم
باحثة في الشأن الدولي: فتح معبر رفح "تهجير للفلسطينيين" وتمهيد لتحويل غزة إلى مشروع استثماري غربي
حصري
تحدثت الباحثة في الشأن الإقليمي والدولي عبير بسام، عن فتح معبر رفح لخروج سكان غزة، معتبرة أن ما يجري هو "تهجير للفلسطينيين"، على حد قولها.
وأوضحت بسام في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الفلسطينيين سيُدفعون إلى الخروج من غزة بما يمنع عودتهم لاحقًا"، مشيرة إلى أن "وقف إطلاق النار في غزة يجري برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يأمل بتحويل غزة إلى ريفييرا ترامبية وإعادة إعمارها بما يتلاءم مع نمط الحياة الغربية، وفتح باب الاستثمار أمام الشركات الأميركية واستخراج الغاز في شواطئ غزة".
وأضافت أن "ترامب يسعى إلى تحقيق إنجاز سريع قبل الانتخابات النصفية ليقدّمه للأميركيين، بوصفه مدخلًا لازدهار اقتصادي جديد".
وأشارت الباحثة في الشأن الإقليمي والدولي إلى أن "تسمية الخطوط والمناطق في قطاع غزة تمثل بداية لتكريس التقسيم وتثبيت واقع الاحتلال"، وأضافت أن إسرائيل "تستفرد بالضفة الغربية وتعمل على إنهاء المخيمات هناك"، مؤكدة أن "الضفة في وضع حرج جدًا، وإسرائيل تسعى إلى احتلالها بالكامل".
وفي الجانب الدبلوماسي، أكدت بسام أن "العمليات والغارات الإسرائيلية لم تتوقف منذ إعلان وقف إطلاق النار، بل أصبحت أكثر تنظيمًا وباستهدافات أعمق، في ما يشبه وجود تواطؤ ضد غزة"، معتبرة أن "سردية الاتفاق تهدف أساسًا إلى تخفيف الضغط عن الحكومة الأميركية أمام تزايد التظاهرات المناصرة لفلسطين".
وشددت على أن "قرار الأمم المتحدة بشأن فلسطين وحل الدولتين غير ملزم ولا يمتلك آليات للتطبيق"، موضحة أن "عمليات المقاومة الفلسطينية لم تتوقف"، وأن "ما سيحدث على الأرض تحدده ردّة فعل الفلسطينيين أنفسهم".