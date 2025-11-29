https://sarabic.ae/20251129/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يجب-أن-ينتهي-الاحتلال-غير-القانوني-للأراضي-الفلسطينية-1107608653.html

الأمين العام للأمم المتحدة: يجب أن ينتهي الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية

وفي بيان نشره موقع الأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جدّد غوتيريش دعوته إلى "إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية"، والدفع نحو "تقدم لا رجعة فيه" باتجاه حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنباً إلى جنب في سلام وأمن.عامان من "المعاناة المروّعة"وقال بيان الأمم المتحدة إن إحياء يوم التضامن هذا العام يأتي "بعد عامين من المعاناة المروعة في قطاع غزة"، ومع بدء وقف إطلاق النار الذي طال انتظاره.وأوضح أن السكان "ينددون فقدان عشرات الآلاف من الأقارب والأصدقاء، ثلثهم تقريباً من الأطفال"، وسط انتشار الجوع والمرض والصدمات النفسية، ودمار واسع طال المنازل والمدارس والمستشفيات.وأضاف أن الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تشهد أيضاً "إجحافاً متواصلاً" يتمثل في العمليات العسكرية الإسرائيلية وعنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني وعمليات الهدم والإخلاء وتهديدات الضم.وأشار البيان إلى مقتل "مئات العاملين في المجال الإنساني، معظمهم من موظفي الأمم المتحدة الفلسطينيين"، وهو أكبر عدد تخسره المنظمة في أي صراع عبر تاريخها، إضافة إلى "عدد غير مسبوق" من الصحفيين الذين قتلوا منذ الحرب العالمية الثانية.دعوات لإجراءات عاجلةوشدد غوتيريش على ضرورة احترام وقف إطلاق النار من جميع الأطراف والعمل بحسن نية لاستعادة الاحترام للقانون الدولي، بما يشمل الإسراع في إعادة رفات رهائن هجمات 7 أكتوبر إلى ذويهم في إسرائيل.وأكد ضرورة السماح بدخول مساعدات إنسانية كافية إلى غزة، داعياً المجتمع الدولي إلى "الوقوف بحزم" مع وكالة الأونروا باعتبارها "شريان الحياة الذي لا غنى عنه لملايين الفلسطينيين".واختتم الأمين العام دعوته بالتأكيد على ضرورة "إنهاء الاحتلال غير المشروع"، وتحقيق خطوات لا رجعة فيها نحو حل الدولتين وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، على أساس حدود 1967، وأن تكون القدس عاصمة للدولتين.وكان غوتيريش قد دعا في 17 نوفمبر إلى العمل على تحويل وقف إطلاق النار في غزة إلى سلام دائم، وإلى جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

