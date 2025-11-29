الأمين العام للأمم المتحدة: يجب أن ينتهي الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:29 GMT
27 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
حماس تربط تسليم سلاحها بحوار وطني، عسكريون يعلنون عزل الرئيس والسيطرة على غينيا بيساو
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
Morning show broadcast
Morning show episode
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251129/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يجب-أن-ينتهي-الاحتلال-غير-القانوني-للأراضي-الفلسطينية-1107608653.html
الأمين العام للأمم المتحدة: يجب أن ينتهي الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية
الأمين العام للأمم المتحدة: يجب أن ينتهي الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية
سبوتنيك عربي
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، أن الشعب الفلسطيني يمتلك "الحق في الكرامة والعدالة وتقرير المصير"، مشيراً إلى أن الاحتلال غير... 29.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-29T04:22+0000
2025-11-29T04:22+0000
أخبار فلسطين اليوم
فلسطين المحتلة
الاعتراف بدولة فلسطين
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/12/1096918557_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c9f1659026443230a5318969ed0271c1.jpg
وفي بيان نشره موقع الأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جدّد غوتيريش دعوته إلى "إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية"، والدفع نحو "تقدم لا رجعة فيه" باتجاه حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنباً إلى جنب في سلام وأمن.عامان من "المعاناة المروّعة"وقال بيان الأمم المتحدة إن إحياء يوم التضامن هذا العام يأتي "بعد عامين من المعاناة المروعة في قطاع غزة"، ومع بدء وقف إطلاق النار الذي طال انتظاره.وأوضح أن السكان "ينددون فقدان عشرات الآلاف من الأقارب والأصدقاء، ثلثهم تقريباً من الأطفال"، وسط انتشار الجوع والمرض والصدمات النفسية، ودمار واسع طال المنازل والمدارس والمستشفيات.وأضاف أن الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تشهد أيضاً "إجحافاً متواصلاً" يتمثل في العمليات العسكرية الإسرائيلية وعنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني وعمليات الهدم والإخلاء وتهديدات الضم.وأشار البيان إلى مقتل "مئات العاملين في المجال الإنساني، معظمهم من موظفي الأمم المتحدة الفلسطينيين"، وهو أكبر عدد تخسره المنظمة في أي صراع عبر تاريخها، إضافة إلى "عدد غير مسبوق" من الصحفيين الذين قتلوا منذ الحرب العالمية الثانية.دعوات لإجراءات عاجلةوشدد غوتيريش على ضرورة احترام وقف إطلاق النار من جميع الأطراف والعمل بحسن نية لاستعادة الاحترام للقانون الدولي، بما يشمل الإسراع في إعادة رفات رهائن هجمات 7 أكتوبر إلى ذويهم في إسرائيل.وأكد ضرورة السماح بدخول مساعدات إنسانية كافية إلى غزة، داعياً المجتمع الدولي إلى "الوقوف بحزم" مع وكالة الأونروا باعتبارها "شريان الحياة الذي لا غنى عنه لملايين الفلسطينيين".واختتم الأمين العام دعوته بالتأكيد على ضرورة "إنهاء الاحتلال غير المشروع"، وتحقيق خطوات لا رجعة فيها نحو حل الدولتين وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، على أساس حدود 1967، وأن تكون القدس عاصمة للدولتين.وكان غوتيريش قد دعا في 17 نوفمبر إلى العمل على تحويل وقف إطلاق النار في غزة إلى سلام دائم، وإلى جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
https://sarabic.ae/20251004/عباس-يشيد-بجهود-ترامب-لإنهاء-الحرب-ويؤكد-السيادة-على-قطاع-غزة-هي-لدولة-فلسطين-1105606482.html
https://sarabic.ae/20251107/محمود-عباس-يطلب-من-جورجيا-ميلوني-اعتراف-إيطاليا-بدولة-فلسطين-1106852172.html
فلسطين المحتلة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/12/1096918557_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_76cd90dd0b8e014d8648f72f6fc7fcae.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, الاعتراف بدولة فلسطين, منظمة الأمم المتحدة
أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, الاعتراف بدولة فلسطين, منظمة الأمم المتحدة

الأمين العام للأمم المتحدة: يجب أن ينتهي الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية

04:22 GMT 29.11.2025
© Sputnik . Abdul Kader Albay الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، أن الشعب الفلسطيني يمتلك "الحق في الكرامة والعدالة وتقرير المصير"، مشيراً إلى أن الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية يجب أن ينتهي.
وفي بيان نشره موقع الأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جدّد غوتيريش دعوته إلى "إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية"، والدفع نحو "تقدم لا رجعة فيه" باتجاه حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنباً إلى جنب في سلام وأمن.

عامان من "المعاناة المروّعة"

وقال بيان الأمم المتحدة إن إحياء يوم التضامن هذا العام يأتي "بعد عامين من المعاناة المروعة في قطاع غزة"، ومع بدء وقف إطلاق النار الذي طال انتظاره.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2025
عباس يشيد بجهود ترامب لإنهاء الحرب ويؤكد: السيادة على قطاع غزة هي لدولة فلسطين
4 أكتوبر, 09:01 GMT
وأوضح أن السكان "ينددون فقدان عشرات الآلاف من الأقارب والأصدقاء، ثلثهم تقريباً من الأطفال"، وسط انتشار الجوع والمرض والصدمات النفسية، ودمار واسع طال المنازل والمدارس والمستشفيات.
وأضاف أن الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تشهد أيضاً "إجحافاً متواصلاً" يتمثل في العمليات العسكرية الإسرائيلية وعنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني وعمليات الهدم والإخلاء وتهديدات الضم.
وأشار البيان إلى مقتل "مئات العاملين في المجال الإنساني، معظمهم من موظفي الأمم المتحدة الفلسطينيين"، وهو أكبر عدد تخسره المنظمة في أي صراع عبر تاريخها، إضافة إلى "عدد غير مسبوق" من الصحفيين الذين قتلوا منذ الحرب العالمية الثانية.

دعوات لإجراءات عاجلة

وشدد غوتيريش على ضرورة احترام وقف إطلاق النار من جميع الأطراف والعمل بحسن نية لاستعادة الاحترام للقانون الدولي، بما يشمل الإسراع في إعادة رفات رهائن هجمات 7 أكتوبر إلى ذويهم في إسرائيل.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلتقي رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في مكاتب حكومة كيجي في روما، 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
محمود عباس يطلب من جورجيا ميلوني اعتراف إيطاليا بدولة فلسطين
7 نوفمبر, 17:22 GMT
وأكد ضرورة السماح بدخول مساعدات إنسانية كافية إلى غزة، داعياً المجتمع الدولي إلى "الوقوف بحزم" مع وكالة الأونروا باعتبارها "شريان الحياة الذي لا غنى عنه لملايين الفلسطينيين".
واختتم الأمين العام دعوته بالتأكيد على ضرورة "إنهاء الاحتلال غير المشروع"، وتحقيق خطوات لا رجعة فيها نحو حل الدولتين وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، على أساس حدود 1967، وأن تكون القدس عاصمة للدولتين.
وكان غوتيريش قد دعا في 17 نوفمبر إلى العمل على تحويل وقف إطلاق النار في غزة إلى سلام دائم، وإلى جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала