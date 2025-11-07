https://sarabic.ae/20251107/محمود-عباس-يطلب-من-جورجيا-ميلوني-اعتراف-إيطاليا-بدولة-فلسطين-1106852172.html

محمود عباس يطلب من جورجيا ميلوني اعتراف إيطاليا بدولة فلسطين

محمود عباس يطلب من جورجيا ميلوني اعتراف إيطاليا بدولة فلسطين

سبوتنيك عربي

اجتمع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الجمعة، في العاصمة الإيطالية روما، مع رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، بحضور كبار المسؤولين الإيطاليين،...

وبحث اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأشاد عباس بدور إيطاليا في تقديم المساعدات الإنسانية، واستضافة الأطفال الجرحى، وتدريب الشرطة الفلسطينية، والمشاركة في فريق المراقبة الأوروبي في معبر رفح، والتعاون الأمني بين الأجهزة الفلسطينية والإيطالية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".واستعرض عباس آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وجهود تثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي، ومنع التهجير والضم، والمضي في إعادة الإعمار.كما أطلع الرئيس الفلسطيني رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، على التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، واستمرار الاستيطان، واعتداءات المستوطنين على المدنيين، وقطع أشجار الزيتون، واستهداف الأماكن المقدسة.وتطرق عباس إلى الأزمة الاقتصادية والمالية في فلسطين نتيجة احتجاز إسرائيل أموال الضرائب وخنق الاقتصاد، مؤكداً التزام فلسطين بالإصلاحات لتعزيز الدولة الديمقراطية غير المسلحة، وإجراء الانتخابات خلال عام، وإصدار دستور مؤقت وقوانين الأحزاب والانتخابات، وتسليم السلاح لجميع الفصائل بما فيها حماس، لضمان الدولة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد. وجدد الرئيس الفلسطيني خلال زيارته دعوته لإيطاليا للاعتراف بدولة فلسطين، ودعم حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتحقيق استقلال فلسطين على حدود 4 يونيو 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.ودعا عباس إيطاليا لمواصلة دورها في تعزيز الأمن، وإعادة الإعمار، والمساهمة في جهود التوصل إلى سلام دائم في المنطقة. وكانت دولة فلسطين قد اعتُرفت بها سابقا 147 دولة، بما فيها روسيا، وفي 21 سبتمبر/ أيلول 2025، اعترفت أستراليا وبريطانيا وكندا والبرتغال رسميًا بدولة فلسطين، وفي اليوم التالي، أعلنت أندورا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وسان مارينو وفرنسا اعترافها بفلسطين في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية.

