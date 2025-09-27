https://sarabic.ae/20250927/12-دولة-تشكل-تحالفا-جديدا-لدعم-فلسطين-1105317468.html
12 دولة تشكل تحالفا جديدا لدعم فلسطين
12 دولة تشكل تحالفا جديدا لدعم فلسطين
سبوتنيك عربي
أعلنت 12 دولة عن تشكيل تحالف لدعم السلطة الفلسطينية ماليا، في ظل أزمة حادة تؤثر على الخدمات والوضع المعيشي في الضفة الغربية وقطاع غزة، بحسب وسائل إعلام. 27.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-27T04:34+0000
2025-09-27T04:34+0000
2025-09-27T05:11+0000
العالم
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102098/94/1020989446_0:168:3093:1908_1920x0_80_0_0_a7bea2dda6a79f21eb3ddd4e1e53d353.jpg
وقالت التقارير: "يجري حاليا تشكيل تحالف الطوارئ لتعزيز المرونة المالية للسلطة الفلسطينية للمساعدة في التغلب على الأزمة المالية غير المسبوقة التي تواجه السلطة الفلسطينية، وذلك في ظل استمرار احتجاز إسرائيل لعائدات الضرائب المخصصة لها".ووفقًا للهدف المعلن، ستخصّص هذه الدول 170 مليون دولار أمريكي لدعم استقرار السلطة الفلسطينية في رام الله.ويرتكز هدف التحالف الجديد على تعزيز الاستقرار المالي للسلطة الفلسطينية وضمان قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية والحفاظ على الأمن، وهي عوامل ضرورية للاستقرار الإقليمي والحفاظ على فرص حل الدولتين.وأفاد مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، في وقت سابق، بأن الدول المانحة وعدت بتقديم ما لا يقل عن 170 مليون دولار لتمويل السلطة.وأعلن الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي عن إسهام قدره 90 مليون دولار، بحسب ما نقل في وسائل إعلام رسمية.في يوم الأحد الماضي، اعترفت المملكة المتحدة رسميًا بدولة فلسطين. وتبعتها كندا وأستراليا والبرتغال. وأعلنت دول أخرى عديدة عزمها على الاعتراف بالدولة قريبًا.بيان سعودي فرنسي يؤكد أن اعتماد "إعلان نيويورك" خطوة تاريخية تمهد لحل الدولتينأردوغان: لا أعتبر حركة حماس الفلسطينية منظمة إرهابية
https://sarabic.ae/20250925/السعودية-تعلن-تقديم-دعم-مالي-للسلطة-الفلسطينية-1105271379.html
https://sarabic.ae/20250925/الرئيس-الفلسطيني-نرفض-ما-قامت-به-حماس-في-السابع-من-أكتوبر-1105253918.html
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102098/94/1020989446_163:0:2931:2076_1920x0_80_0_0_d165db0384a267b4a5ef7c96a07011f6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة
العالم, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة
12 دولة تشكل تحالفا جديدا لدعم فلسطين
04:34 GMT 27.09.2025 (تم التحديث: 05:11 GMT 27.09.2025)
أعلنت 12 دولة عن تشكيل تحالف لدعم السلطة الفلسطينية ماليا، في ظل أزمة حادة تؤثر على الخدمات والوضع المعيشي في الضفة الغربية وقطاع غزة، بحسب وسائل إعلام.
وقالت التقارير: "يجري حاليا تشكيل تحالف الطوارئ لتعزيز المرونة المالية للسلطة الفلسطينية للمساعدة في التغلب على الأزمة المالية غير المسبوقة التي تواجه السلطة الفلسطينية، وذلك في ظل استمرار احتجاز إسرائيل لعائدات الضرائب المخصصة لها".
وبحسب صحيفة "فيغارو" وافقت كل من فرنسا، وبلجيكا، وبريطانيا، والدنمارك، وأيرلندا، وأيسلندا، وإسبانيا، والنرويج، والمملكة العربية السعودية، وسلوفينيا، وسويسرا، واليابان على الانضمام إلى التحالف الجديد.
ووفقًا للهدف المعلن، ستخصّص هذه الدول 170 مليون دولار أمريكي لدعم استقرار السلطة الفلسطينية في رام الله.
ويرتكز هدف التحالف الجديد على تعزيز الاستقرار المالي للسلطة الفلسطينية وضمان قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية والحفاظ على الأمن، وهي عوامل ضرورية للاستقرار الإقليمي والحفاظ على فرص حل الدولتين.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسبانية أن "التحالف الطارئ من أجل الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية" تأسس كرد فعل على أزمة مالية وصفت بأنها طارئة وغير مسبوقة تواجهها السلطة.
وأفاد مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، في وقت سابق، بأن الدول المانحة وعدت بتقديم ما لا يقل عن 170 مليون دولار لتمويل السلطة.
وأعلن الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي عن إسهام قدره 90 مليون دولار، بحسب ما نقل في وسائل إعلام رسمية.
في يوم الأحد الماضي، اعترفت المملكة المتحدة رسميًا بدولة فلسطين. وتبعتها كندا وأستراليا والبرتغال. وأعلنت دول أخرى عديدة عزمها على الاعتراف بالدولة قريبًا.