https://sarabic.ae/20250927/12-دولة-تشكل-تحالفا-جديدا-لدعم-فلسطين-1105317468.html

12 دولة تشكل تحالفا جديدا لدعم فلسطين

12 دولة تشكل تحالفا جديدا لدعم فلسطين

سبوتنيك عربي

أعلنت 12 دولة عن تشكيل تحالف لدعم السلطة الفلسطينية ماليا، في ظل أزمة حادة تؤثر على الخدمات والوضع المعيشي في الضفة الغربية وقطاع غزة، بحسب وسائل إعلام. 27.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-27T04:34+0000

2025-09-27T04:34+0000

2025-09-27T05:11+0000

العالم

أخبار فلسطين اليوم

قطاع غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102098/94/1020989446_0:168:3093:1908_1920x0_80_0_0_a7bea2dda6a79f21eb3ddd4e1e53d353.jpg

وقالت التقارير: "يجري حاليا تشكيل تحالف الطوارئ لتعزيز المرونة المالية للسلطة الفلسطينية للمساعدة في التغلب على الأزمة المالية غير المسبوقة التي تواجه السلطة الفلسطينية، وذلك في ظل استمرار احتجاز إسرائيل لعائدات الضرائب المخصصة لها".ووفقًا للهدف المعلن، ستخصّص هذه الدول 170 مليون دولار أمريكي لدعم استقرار السلطة الفلسطينية في رام الله.ويرتكز هدف التحالف الجديد على تعزيز الاستقرار المالي للسلطة الفلسطينية وضمان قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية والحفاظ على الأمن، وهي عوامل ضرورية للاستقرار الإقليمي والحفاظ على فرص حل الدولتين.وأفاد مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، في وقت سابق، بأن الدول المانحة وعدت بتقديم ما لا يقل عن 170 مليون دولار لتمويل السلطة.وأعلن الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي عن إسهام قدره 90 مليون دولار، بحسب ما نقل في وسائل إعلام رسمية.في يوم الأحد الماضي، اعترفت المملكة المتحدة رسميًا بدولة فلسطين. وتبعتها كندا وأستراليا والبرتغال. وأعلنت دول أخرى عديدة عزمها على الاعتراف بالدولة قريبًا.بيان سعودي فرنسي يؤكد أن اعتماد "إعلان نيويورك" خطوة تاريخية تمهد لحل الدولتينأردوغان: لا أعتبر حركة حماس الفلسطينية منظمة إرهابية

https://sarabic.ae/20250925/السعودية-تعلن-تقديم-دعم-مالي-للسلطة-الفلسطينية-1105271379.html

https://sarabic.ae/20250925/الرئيس-الفلسطيني-نرفض-ما-قامت-به-حماس-في-السابع-من-أكتوبر-1105253918.html

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة