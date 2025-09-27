12 دولة تشكل تحالفا جديدا لدعم فلسطين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح لأسطول الصمود بكسر الحصار على غزة، عباس يعلن إجراء انتخابات بعد عام من انتهاء حرب غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250927/12-دولة-تشكل-تحالفا-جديدا-لدعم-فلسطين-1105317468.html
12 دولة تشكل تحالفا جديدا لدعم فلسطين
12 دولة تشكل تحالفا جديدا لدعم فلسطين
سبوتنيك عربي
أعلنت 12 دولة عن تشكيل تحالف لدعم السلطة الفلسطينية ماليا، في ظل أزمة حادة تؤثر على الخدمات والوضع المعيشي في الضفة الغربية وقطاع غزة، بحسب وسائل إعلام. 27.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-27T04:34+0000
2025-09-27T05:11+0000
العالم
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102098/94/1020989446_0:168:3093:1908_1920x0_80_0_0_a7bea2dda6a79f21eb3ddd4e1e53d353.jpg
وقالت التقارير: "يجري حاليا تشكيل تحالف الطوارئ لتعزيز المرونة المالية للسلطة الفلسطينية للمساعدة في التغلب على الأزمة المالية غير المسبوقة التي تواجه السلطة الفلسطينية، وذلك في ظل استمرار احتجاز إسرائيل لعائدات الضرائب المخصصة لها".ووفقًا للهدف المعلن، ستخصّص هذه الدول 170 مليون دولار أمريكي لدعم استقرار السلطة الفلسطينية في رام الله.ويرتكز هدف التحالف الجديد على تعزيز الاستقرار المالي للسلطة الفلسطينية وضمان قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية والحفاظ على الأمن، وهي عوامل ضرورية للاستقرار الإقليمي والحفاظ على فرص حل الدولتين.وأفاد مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، في وقت سابق، بأن الدول المانحة وعدت بتقديم ما لا يقل عن 170 مليون دولار لتمويل السلطة.وأعلن الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي عن إسهام قدره 90 مليون دولار، بحسب ما نقل في وسائل إعلام رسمية.في يوم الأحد الماضي، اعترفت المملكة المتحدة رسميًا بدولة فلسطين. وتبعتها كندا وأستراليا والبرتغال. وأعلنت دول أخرى عديدة عزمها على الاعتراف بالدولة قريبًا.بيان سعودي فرنسي يؤكد أن اعتماد "إعلان نيويورك" خطوة تاريخية تمهد لحل الدولتينأردوغان: لا أعتبر حركة حماس الفلسطينية منظمة إرهابية
https://sarabic.ae/20250925/السعودية-تعلن-تقديم-دعم-مالي-للسلطة-الفلسطينية-1105271379.html
https://sarabic.ae/20250925/الرئيس-الفلسطيني-نرفض-ما-قامت-به-حماس-في-السابع-من-أكتوبر-1105253918.html
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102098/94/1020989446_163:0:2931:2076_1920x0_80_0_0_d165db0384a267b4a5ef7c96a07011f6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة
العالم, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة

12 دولة تشكل تحالفا جديدا لدعم فلسطين

04:34 GMT 27.09.2025 (تم التحديث: 05:11 GMT 27.09.2025)
© AP Photo / Mohamad Torokmanرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
© AP Photo / Mohamad Torokman
تابعنا عبر
أعلنت 12 دولة عن تشكيل تحالف لدعم السلطة الفلسطينية ماليا، في ظل أزمة حادة تؤثر على الخدمات والوضع المعيشي في الضفة الغربية وقطاع غزة، بحسب وسائل إعلام.
وقالت التقارير: "يجري حاليا تشكيل تحالف الطوارئ لتعزيز المرونة المالية للسلطة الفلسطينية للمساعدة في التغلب على الأزمة المالية غير المسبوقة التي تواجه السلطة الفلسطينية، وذلك في ظل استمرار احتجاز إسرائيل لعائدات الضرائب المخصصة لها".

وبحسب صحيفة "فيغارو" وافقت كل من فرنسا، وبلجيكا، وبريطانيا، والدنمارك، وأيرلندا، وأيسلندا، وإسبانيا، والنرويج، والمملكة العربية السعودية، وسلوفينيا، وسويسرا، واليابان على الانضمام إلى التحالف الجديد.

ووفقًا للهدف المعلن، ستخصّص هذه الدول 170 مليون دولار أمريكي لدعم استقرار السلطة الفلسطينية في رام الله.
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
السعودية تعلن تقديم دعم مالي للسلطة الفلسطينية
25 سبتمبر, 19:42 GMT
ويرتكز هدف التحالف الجديد على تعزيز الاستقرار المالي للسلطة الفلسطينية وضمان قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية والحفاظ على الأمن، وهي عوامل ضرورية للاستقرار الإقليمي والحفاظ على فرص حل الدولتين.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسبانية أن "التحالف الطارئ من أجل الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية" تأسس كرد فعل على أزمة مالية وصفت بأنها طارئة وغير مسبوقة تواجهها السلطة.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، في وقت سابق، بأن الدول المانحة وعدت بتقديم ما لا يقل عن 170 مليون دولار لتمويل السلطة.
الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يلقي كلمة عبر الفيديو في الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، 25 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
الرئيس الفلسطيني: نرفض ما قامت به "حماس" في السابع من أكتوبر
25 سبتمبر, 14:10 GMT
وأعلن الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي عن إسهام قدره 90 مليون دولار، بحسب ما نقل في وسائل إعلام رسمية.
في يوم الأحد الماضي، اعترفت المملكة المتحدة رسميًا بدولة فلسطين. وتبعتها كندا وأستراليا والبرتغال. وأعلنت دول أخرى عديدة عزمها على الاعتراف بالدولة قريبًا.
بيان سعودي فرنسي يؤكد أن اعتماد "إعلان نيويورك" خطوة تاريخية تمهد لحل الدولتين
أردوغان: لا أعتبر حركة حماس الفلسطينية منظمة إرهابية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала