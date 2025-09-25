عربي
السعودية تعلن تقديم دعم مالي للسلطة الفلسطينية
السعودية تعلن تقديم دعم مالي للسلطة الفلسطينية
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، عن تحالف لتمويل السلطة الفلسطينية بقيمة 90 مليون دولار، مؤكدا استمرار العمل مع الشركاء لتحقيق... 25.09.2025, سبوتنيك عربي
وقال بن فرحان في إحاطة له ووزير خارجية النرويج، ومبعوث أوروبا للسلام، على هامش الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المملكة العربية السعودية منخرطة مع أمريكا لإنهاء الحرب في غزة، مشددا على أن حل الدولتين هو السبيل لضمان الأمن والسلام.وأشار إلى أن الرياض أوضحت للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مخاطر ضم إسرائيل لأي جزء من الضفة الغربية، مذكرا بأن 159 دولة أعلنت اعترافها بدولة فلسطين.وأكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، ارتياح بلاده لتركيز واشنطن على إنهاء الحرب في غزة، معتبرا أن ذلك ينسجم مع المساعي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.وأضاف أن "اجتماعنا الدولي ركز على تحويل إعلان نيويورك إلى خطة تنفيذية لدعم وقف الحرب وضمان وحدة الضفة وغزة وتمكين السلطة الفلسطينية".وأكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الخميس، استعداد السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولية إدارة قطاع غزة عبر لجنة إدارية برئاسة وزير من الحكومة الفلسطينية لفترة مؤقتة.وقال عباس في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "نعلن استعدادنا للعمل مع ترامب والسعودية وفرنسا والأمم المتحدة وجميع الشركاء لتنفيذ خطة السلام التي أقرت في المؤتمر المنعقد في 22 سبتمبر/ أيلول الماضي بما يفتح الطريق نحو سلام عادل وتعاون إقليمي".
https://sarabic.ae/20250923/بيان-سعودي-فرنسي-يؤكد-أن-اعتماد-إعلان-نيويورك-خطوة-تاريخية-تمهد-لحل-الدولتين-1105147408.html
https://sarabic.ae/20250925/الرئيس-الفلسطيني-نرفض-ما-قامت-به-حماس-في-السابع-من-أكتوبر-1105253918.html
أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، عن تحالف لتمويل السلطة الفلسطينية بقيمة 90 مليون دولار، مؤكدا استمرار العمل مع الشركاء لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.
وقال بن فرحان في إحاطة له ووزير خارجية النرويج، ومبعوث أوروبا للسلام، على هامش الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المملكة العربية السعودية منخرطة مع أمريكا لإنهاء الحرب في غزة، مشددا على أن حل الدولتين هو السبيل لضمان الأمن والسلام.
وأشار إلى أن الرياض أوضحت للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مخاطر ضم إسرائيل لأي جزء من الضفة الغربية، مذكرا بأن 159 دولة أعلنت اعترافها بدولة فلسطين.
مؤتمر حل الدولتين في الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
بيان سعودي فرنسي يؤكد أن اعتماد "إعلان نيويورك" خطوة تاريخية تمهد لحل الدولتين
23 سبتمبر, 02:05 GMT
وأكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، ارتياح بلاده لتركيز واشنطن على إنهاء الحرب في غزة، معتبرا أن ذلك ينسجم مع المساعي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد خلال إحاطته أنه "لن يكون هناك مسار لتطبيع السعودية مع إسرائيل من دون دولة فلسطينية"، مشيرا إلى أن "تجسيد الدولة الفلسطينية بات حقيقة لا رجعة فيها بإرادة دولية متنامية".
وأضاف أن "اجتماعنا الدولي ركز على تحويل إعلان نيويورك إلى خطة تنفيذية لدعم وقف الحرب وضمان وحدة الضفة وغزة وتمكين السلطة الفلسطينية".
الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يلقي كلمة عبر الفيديو في الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، 25 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
الرئيس الفلسطيني: نرفض ما قامت به "حماس" في السابع من أكتوبر
14:10 GMT
وأكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الخميس، استعداد السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولية إدارة قطاع غزة عبر لجنة إدارية برئاسة وزير من الحكومة الفلسطينية لفترة مؤقتة.
وقال عباس في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "نعلن استعدادنا للعمل مع ترامب والسعودية وفرنسا والأمم المتحدة وجميع الشركاء لتنفيذ خطة السلام التي أقرت في المؤتمر المنعقد في 22 سبتمبر/ أيلول الماضي بما يفتح الطريق نحو سلام عادل وتعاون إقليمي".
