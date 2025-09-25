https://sarabic.ae/20250925/السعودية-تعلن-تقديم-دعم-مالي-للسلطة-الفلسطينية-1105271379.html

السعودية تعلن تقديم دعم مالي للسلطة الفلسطينية

السعودية تعلن تقديم دعم مالي للسلطة الفلسطينية

أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، عن تحالف لتمويل السلطة الفلسطينية بقيمة 90 مليون دولار، مؤكدا استمرار العمل مع الشركاء لتحقيق...

وقال بن فرحان في إحاطة له ووزير خارجية النرويج، ومبعوث أوروبا للسلام، على هامش الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المملكة العربية السعودية منخرطة مع أمريكا لإنهاء الحرب في غزة، مشددا على أن حل الدولتين هو السبيل لضمان الأمن والسلام.وأشار إلى أن الرياض أوضحت للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مخاطر ضم إسرائيل لأي جزء من الضفة الغربية، مذكرا بأن 159 دولة أعلنت اعترافها بدولة فلسطين.وأكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، ارتياح بلاده لتركيز واشنطن على إنهاء الحرب في غزة، معتبرا أن ذلك ينسجم مع المساعي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.وأضاف أن "اجتماعنا الدولي ركز على تحويل إعلان نيويورك إلى خطة تنفيذية لدعم وقف الحرب وضمان وحدة الضفة وغزة وتمكين السلطة الفلسطينية".وأكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الخميس، استعداد السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولية إدارة قطاع غزة عبر لجنة إدارية برئاسة وزير من الحكومة الفلسطينية لفترة مؤقتة.وقال عباس في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "نعلن استعدادنا للعمل مع ترامب والسعودية وفرنسا والأمم المتحدة وجميع الشركاء لتنفيذ خطة السلام التي أقرت في المؤتمر المنعقد في 22 سبتمبر/ أيلول الماضي بما يفتح الطريق نحو سلام عادل وتعاون إقليمي".

