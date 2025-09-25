https://sarabic.ae/20250925/الرئيس-الفلسطيني-نرفض-ما-قامت-به-حماس-في-السابع-من-أكتوبر-1105253918.html

الرئيس الفلسطيني: نرفض ما قامت به "حماس" في السابع من أكتوبر

الرئيس الفلسطيني: نرفض ما قامت به "حماس" في السابع من أكتوبر

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الخميس، أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض منذ عامين لحرب إبادة جماعية على يد الجيش الإسرائيلي، مشددا على أن "ما يجري... 25.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال أمام الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ماضية في مشاريع الضم والاستيطان بالقدس والضفة الغربية"، رافضاً بشدة فكرة "إسرائيل الكبرى" التي تعني التوسع على حساب دول ذات سيادة.وأشار إلى أن أكثر من 7 ملايين فلسطيني لا يزالون يعانون التهجير منذ عام 1948، وأن شعبه يعيش تحت الاحتلال والاستيطان ونهب الأرض والأموال، لافتا إلى أن إسرائيل دمرت أكثر من 80% من البنية التحتية في قطاع غزة في جريمة حرب موثقة ستسجل في التاريخ.كما شدد على أن "غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن القيادة الفلسطينية مستعدة لتحمل كامل المسؤولية عن الحكم فيها"، متهما إسرائيل بعدم الالتزام بالاتفاقات الموقعة وتقويضها بشكل ممنهج.وفي ختام كلمته، أعرب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عن تقدير الشعب الفلسطيني لكل الدول التي اعترفت أو تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 18 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 65 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 167 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.

