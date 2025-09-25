عربي
بوتين خلال منتدى "أسبوع الذرة العالمي": المحطات النووية الروسية هي الأكثر طلبا في العالم
الرئيس الفلسطيني: نرفض ما قامت به "حماس" في السابع من أكتوبر
الرئيس الفلسطيني: نرفض ما قامت به "حماس" في السابع من أكتوبر
تابعنا عبر
أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الخميس، أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض منذ عامين لحرب إبادة جماعية على يد الجيش الإسرائيلي، مشددا على أن "ما يجري ليس مجرد عدوان، بل جريمة ضد الإنسانية".
وقال أمام الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ماضية في مشاريع الضم والاستيطان بالقدس والضفة الغربية"، رافضاً بشدة فكرة "إسرائيل الكبرى" التي تعني التوسع على حساب دول ذات سيادة.

وأدان الرئيس الفلسطيني الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، كما أعلن رفضه لما قامت به حركة حماس الفلسطينية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، من استهداف مدنيين إسرائيليين وأخذهم رهائن، داعيًا الفصائل الفلسطينية إلى تسليم سلاحها للسلطة الوطنية، وأكد أن "الفلسطينيين يريدون دولة مدنية لا دولة مسلحة".

تكاليف النزوح من غزة طوق قاتل يجبر الفلسطينيين على الصمود في منازلهم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
إعلام: ترامب يكشف عن خطة غير مسبوقة لإنهاء حرب غزة
06:59 GMT
وأشار إلى أن أكثر من 7 ملايين فلسطيني لا يزالون يعانون التهجير منذ عام 1948، وأن شعبه يعيش تحت الاحتلال والاستيطان ونهب الأرض والأموال، لافتا إلى أن إسرائيل دمرت أكثر من 80% من البنية التحتية في قطاع غزة في جريمة حرب موثقة ستسجل في التاريخ.
كما شدد على أن "غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن القيادة الفلسطينية مستعدة لتحمل كامل المسؤولية عن الحكم فيها"، متهما إسرائيل بعدم الالتزام بالاتفاقات الموقعة وتقويضها بشكل ممنهج.
وفي ختام كلمته، أعرب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عن تقدير الشعب الفلسطيني لكل الدول التي اعترفت أو تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين.
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
رئيس الوزراء المصري: بدأنا تدريب قوات فلسطينية استعدادا لليوم التالي لحرب غزة
أمس, 15:37 GMT
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 18 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 65 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 167 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
