https://sarabic.ae/20251203/مصر-تنفي-التنسيق-مع-إسرائيل-لفتح-معبر-رفح-خلال-الأيام-المقبلة-للخروج-من-غزة-1107771782.html

مصر تنفي التنسيق مع إسرائيل لفتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة للخروج من غزة

مصر تنفي التنسيق مع إسرائيل لفتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة للخروج من غزة

سبوتنيك عربي

أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الأربعاء، أن مصدرا مصريا مسؤولا نفى صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن وجود تنسيق لفتح معبر رفح خلال الأيام... 03.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-03T11:32+0000

2025-12-03T11:32+0000

2025-12-03T11:32+0000

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار معبر رفح

أخبار مدينة رفح

حركة حماس

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/07/1088622631_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a8ac1235d4066098ce08ca99d9554970.jpg

وأكد المصدر أن "أي قرار يتعلق بفتح المعبر لن يتم إلا بالتوافق الكامل، وأن حركة العبور ستكون في الاتجاهين — دخولًا وخروجًا — وذلك وفق ما نصّت عليه خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".وكان منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية أفاد، في وقت سابق اليوم، بأن "معبر رفح سيفتح خلال الأيام القريبة المقبلة لخروج المسافرين من قطاع غزة باتجاه الأراضي المصرية فقط".وأضاف المنسق أن "الترتيبات الجديدة، التي حازت الموافقة الأمنية من الجانب الإسرائيلي، ستنفَّذ بالتنسيق مع مصر وبإشراف بعثة الاتحاد الأوروبي، على غرار الآلية التي جرى اعتمادها في يناير/ كانون الثاني 2025".وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "سيتم الإعلان عن موعد فتح معبر رفح أمام حركة الأفراد في مرحلة لاحقة". وقال، في بيان له، إن "الاستعدادات لفتح معبر رفح أمام الأفراد مستمرة بالتنسيق مع مصر"، مشيرا إلى أن "المساعدات الإنسانية إلى غزة لن تمر عبر المعبر".وأشار البيان إلى "استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم ومعابر إضافية".ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل نحو 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.واستضافت مصر، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.

https://sarabic.ae/20251203/إسرائيل-تفتح-معبر-رفح-باتجاه-واحد-خروج-بلا-عودة-1107766779.html

https://sarabic.ae/20250905/خبير-في-الشؤون-الإسرائيلية-لـسبوتنيك-تصريحات-نتنياهو-عن-معبر-رفح-لهث-وراء-الوهم-1104553310.html

مصر

إسرائيل

أخبار معبر رفح

أخبار مدينة رفح

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار معبر رفح, أخبار مدينة رفح, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي