https://sarabic.ae/20251206/بعد-التصريحات-الأمريكية-ما-فرص-الانتقال-للمرحلة-الثانية-من-اتفاق-غزة؟-1107888230.html

بعد التصريحات الأمريكية.. ما فرص الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة؟

بعد التصريحات الأمريكية.. ما فرص الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة؟

سبوتنيك عربي

تتعارض التصريحات الأمريكية بشأن قرب الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع الأوضاع الميدانية التي تستمر فيها إسرائيل بقتل المزيد... 06.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-06T17:14+0000

2025-12-06T17:14+0000

2025-12-06T17:14+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

غزة

أخبار إسرائيل اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار مصر الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0e/1105986106_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_28bc265dcafdc502fe952e871e233864.jpg

وكشفت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم الإعلان، قبل عيد الميلاد، عن انتقال اتفاق غزة إلى المرحلة الثانية، بالتزامن مع طرح هيكلية إدارة جديدة للقطاع.وبحسب موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مصادر مطلعة، فإن الهيكلية المقترحة ستتضمن مجلس السلام في قمة الهرم الإداري، وسيتولى ترامب رئاسته بنفسه، على أن يضم نحو عشرة من القادة العرب والغربيين.وقال مراقبون إن الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة لا يزال مبكراً، حيث لا يزال هناك الكثير من العقبات والبنود التي لم تُحسم بعد، في مقدمتها مجلس السلام وسحب سلاح حماس وتشكيل قوة الاستقرار الدولية.عقبات كبيرةأكد الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور ماهر صافي، أن هناك تحديات وعقبات كبيرة تعترض طريق الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مرجعاً ذلك بشكل أساسي إلى استمرار تعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووضعه لعراقيل وذرائع وصفها بغير الواقعية.وأوضح في حديثه لـ"سبوتنيك" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن أن المرحلة الثانية من الاتفاق ستبدأ قريباً، مستدركاً بأن لغة الأقوال والوعود لدى ترامب تأتي دوماً دون تنفيذ فعلي على أرض الواقع.وأشار إلى أن التقدم نحو هذه المرحلة يسير بضبابية وعدم وضوح بسبب الذرائع الإسرائيلية المستمرة، ورغم تأكيده أن الاتفاق لا يزال صامداً، إلا أنه لفت إلى أن الضغط الذي تمارسه الإدارة الأمريكية لتنفيذ خطة ترامب لا يزال غير فعال في مواجهة سياسات نتنياهو.وفي سياق الحديث عن الجهود الدبلوماسية، بيّن صافي أن الوسطاء في مصر وقطر يبذلون جهوداً مكثفة في إطار المفاوضات غير المباشرة، مما يولّد تفاؤلاً حذراً بإمكانية التوصل إلى تفاهمات للانتقال إلى المرحلة الثانية.وأشار إلى أن هذه المرحلة تتضمن قضايا شائكة، من أهمها تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة قطاع غزة ومسألة نزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، لافتاً إلى أن حركة حماس ترفض تلك البنود وتعتبرها مسائل معقدة تحتاج في المقام الأول إلى توافق فلسطيني داخلي، مما يجعل أمر الانتقال السلس إلى المرحلة الثانية غير مؤكد في الوقت الراهن.وشدد صافي على ضرورة ممارسة المزيد من الضغوط الحقيقية على نتنياهو لضمان الانتقال السلس والبدء الفوري في إعمار القطاع، خاصة بعد حرب وإبادة جماعية تعرض لها الشعب الفلسطيني واستمرت لأكثر من عامين، والتي أسفرت عن حصيلة ثقيلة تجاوزت 300 ألف شخص ما بين شهيد وجريح ومفقود وأسير، فضلاً عن تدمير الاحتلال لأكثر من 80% من البنية التحتية لقطاع غزة.غموض أمريكيمن جانبه، اعتبر أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أن حديث ترامب حول كيفية الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق يتسم بالغموض، مشيراً إلى أن الطرف الذي يرفض فعلياً الانتقال لهذه المرحلة هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يطالب بتسليم آخر جثة إسرائيلية كشرط مسبق، والإدارة الأمريكية تدرك أن هذا الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً.وفيما يتعلق بالملف الأمني، لفت الدكتور الرقب إلى أن تصريحات البيت الأبيض تشي بوجود موافقة أمريكية خلال المرحلة الأولى على احتفاظ حركة حماس بسلاحها الخفيف، واصفاً ذلك بالأمر المهم جداً لضمان عدم حدوث فراغ أمني.وأضاف الرقب أن الحديث عن الانتقال للمرحلة الثانية لا يزال سابقاً لأوانه، خاصة فيما يتعلق بمسألة جمع السلاح، حيث تبرز تساؤلات جوهرية حول الجهة التي ستتسلم هذا السلاح، وهل ستكون قوة الاستقرار الدولية، أم إحدى دول الوسطاء، أم الشرطة الفلسطينية المنوي تشكيلها.وشدد أستاذ العلوم السياسية على أن ما يهم حالياً هو وقف عمليات القتل وضمان انسحاب الاحتلال وعدم تحويل قطاع غزة إلى نموذج مشابه للبنان، مبدياً مخاوفه من وجود رغبة أمريكية لتقسيم قطاع غزة إلى قسمين، شرقي يتم فيه الإعمار، وغربي يتم الضغط عليه بشكل أو بآخر.واختتم الرقب حديثه بالتأكيد على ضرورة انتظار ملامح الرؤية التي يتحدث عنها ترامب للانتقال للمرحلة الثانية، منوّهاً إلى أن غياب السلطة الفلسطينية عن ملف تشكيل لجنة التكنوقراط فتح المجال للحديث عن أن مجلس السلام الأمريكي هو من سيتولى تشكيل لجنة إدارة غزة.جهود الوسطاءواستقبل رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم السبت، على هامش منتدى الدوحة، وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في لقاء ثنائي مطوّل تناول الأزمة في غزة والعلاقات الثنائية المتصاعدة.ووفقاً للخارجية المصرية، أكد الوزيران أهمية مواصلة الجهود الرامية لتنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام بمراحله كافة، وضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة ومنع أي خروقات.وأكد رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في وقت سابق اليوم، أن "دولة قطر وتركيا ومصر إلى جانب الولايات المتحدة يواصلون التفاوض المكثف لرسم المسار المستقبلي للمرحلة التالية في غزة".هيكل حكم جديديأتي ذلك بينما يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل فترة أعياد الميلاد.وأكد مسؤولون أمريكيون ومصدر غربي لـ"القناة 12" الإسرائيلية، أن تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة، معبّرين عن أملهما في الكشف عنه خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل نحو 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفاً آخرين، بحسب بيانات رسمية.واستضافت مصر، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دُمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعاً حيوياً في غزة للتدمير، وخلّفت الهجمات أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.

https://sarabic.ae/20251206/مصر-لن-نحكم-غزة-ولن-يكون-هناك-أي-دولة-أجنبية--1107881547.html

https://sarabic.ae/20251206/مصر-وقطر-تؤكدان-سرعة-تشكيل-قوة-الاستقرار-الدولية-بشأن-غزة-وتمكينها-من-أداء-ولايتها-1107878335.html

https://sarabic.ae/20251206/فيدان-هناك-تحديات-كبيرة-تواجه-تشكيل-قوة-الاستقرار-الدولية-في-غزة---عاجل--1107871599.html

https://sarabic.ae/20251205/فلسطيني-يحول-بقايا-مدرعة-إسرائيلية-إلى-محطة-شحن-هواتف-في-غزة-1107837680.html

غزة

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

حصري, تقارير سبوتنيك, غزة, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار مصر الآن