مصر: لن نحكم غزة ولن يكون هناك أي دولة أجنبية
مصر: لن نحكم غزة ولن يكون هناك أي دولة أجنبية
مصر: لن نحكم غزة ولن يكون هناك أي دولة أجنبية

13:04 GMT 06.12.2025
© AP Photo وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
 وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم السبت، أن "أولويات مصر الآن تركز على ترسيخ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والانتقال السريع للمرحلة الثانية".
وشدد عبد العاطي، خلال منتدى الدوحة 2025، على ضرورة إدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والطبية مع بدء الإعداد لإعادة الإعمار، خاصة مع حلول فصل الشتاء.
وأشار إلى أن إسرائيل تنتهك الاتفاق يومياً، متذرعة بأن الجانب الآخر هو المخالف، مطالباً بنشر مراقبين دوليين لضبط الوضع، وأكد أن نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة يجب أن يتم فوراً.
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2025
خالد مشعل يطرح خارطة طريق من 10 بنود لمواجهة الإبادة وتحرير القدس
12:04 GMT
وأضاف: "الفلسطينيون قادرون على إدارة شؤونهم، وغزة والضفة الغربية جزء لا يتجزأ من دولة فلسطينية مستقلة، ولا نقبل بتقسيم القطاع".
وأوضح عبد العاطي، أن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري على مدار الساعة، لكن إسرائيل تغلقه من جانب غزة، داعياً إلى فتح كافة المعابر لتدفق المساعدات، مؤكداً أن المعبر لن يكون بوابة للتهجير، وأن مصر ستستمر في دعم الفلسطينيين للبقاء على أراضيهم.
ورفض أي حكم خارجي لغزة، مؤكداً أن الدولة الفلسطينية تشمل غزة والضفة وجميع الأراضي المحتلة منذ يونيو 1967، مشيراً إلى تفاقم الوضع في الضفة الغربية أكثر من غزة بسبب هجمات المستوطنين اليومية لترهيب السكان ودفعهم للانتقال.
عائلات شمالي غزة تصارع الدمار والجوع والموت تحت ركام المنازل أملا في الحياة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2025
مصر وقطر تؤكدان سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية بشأن غزة وتمكينها من أداء ولايتها
12:21 GMT
وأكد عبد العاطي، أن خطة ترامب للسلام يجب أن تُعامل كوحدة واحدة، تنص على انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة في المرحلة الثانية كشرط أساسي للاستقرار، مع تمكين السلطة الفلسطينية من الانتشار في غزة لضمان الوحدة مع الضفة، مشدداً: "لا سلام دون دولة فلسطينية، وهو الحل الوحيد للأمن في المنطقة".
يأتى ذلك بينما يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل فترة أعياد الميلاد.
وأكد مسؤولون أمريكيون ومصدر غربي لـ"القناة 12" الإسرائيلية، أن تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة، معبرين عن أملهما في الكشف عنه خلال أسبوعين أو 3 أسابيع.
ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.
وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2025
فيدان يكسف عن تحديات كبيرة تواجه تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة
08:36 GMT
وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل نحو 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.
واستضافت مصر، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
