إعلام إسرائيلي: نتنياهو وترامب اتفقا على الانتقال للمرحلة الثانية داخل الخط الأصفر في غزة

30.12.2025

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مصادر، أنه تم الاتفاق على أن تبدأ إعادة الإعمار في قطاع غزة برفح الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي قبل نزع سلاح حركة "حماس".وأكدت القناة أن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطا كبيرة على نتنياهو لفتح معبر رفح أمام الجانبين، في وقت لم يكن الرئيس ترامب مستعدا لربط الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة بعودة الأسير الإسرائيلي الأخير لدى "حماس"، وهو الرقيب ران غويلي.وفي السياق نفسه، أعرب وزراء خارجية عشر دول غربية عن قلقهم البالغ إزاء التدهور المستمر في الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، مطالبين إسرائيل بضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق وبمستوى يلبي الاحتياجات المتزايدة للسكان المدنيين.ووقّع على البيان وزراء خارجية كل من كندا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وأيسلندا، واليابان، والنرويج، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة.ودعت الدول الموقعة إسرائيل إلى ضمان استمرار عمل المنظمات الإنسانية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وشركاء الأمم المتحدة الآخرين، ورفع القيود غير المبررة على إدخال السلع المصنفة ذات "الاستخدام المزدوج"، بما في ذلك المعدات الطبية ومواد الإيواء، وفتح المعابر وزيادة عمليات إيصال المساعدات الإنسانية.يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس"، دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول، وكما صرح المتحدث باسم حماس، غازي حمد، في وقت سابق، بأن الجيش الإسرائيلي انتهك الاتفاق أكثر من 900 مرة. ووفقا للسلطات المحلية في غزة، أسفرت هذه الانتهاكات عن مقتل أكثر من 410 أشخاص وإصابة ما يزيد على 1100 آخرين.وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، وافق مجلس الأمن الدولي على قرار تقدمت به الولايات المتحدة لدعم الخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل الأزمة في قطاع غزة، حيث صوّت 13 عضوا لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت. وتنص الخطة على إنشاء إدارة دولية مؤقتة للقطاع، وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، إضافة إلى تفويض قوة استقرار دولية تُنشر بالتنسيق مع إسرائيل ومصر، ولم تعلن بعد تفاصيل تشكيل هذه القوة.وتشير تقارير إعلامية إلى تأخر تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة بسبب خلافات بين الأطراف المعنية وتبادل الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار، فيما أفادت وسائل إعلام عربية بإمكانية عقد قمة جديدة تضم دولا عربية وتركيا وإسرائيل والولايات المتحدة لبحث بدء تنفيذ هذه المرحلة.

