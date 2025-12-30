https://sarabic.ae/20251230/10-دول-غربية-تحذر-من-الوضع-الكارثي-في-غزة-1108733971.html
10 دول غربية تحذر من الوضع الكارثي في غزة
10 دول غربية تحذر من الوضع الكارثي في غزة
أعرب وزراء خارجية عشر دول غربية عن قلقهم البالغ إزاء التدهور المستمر في الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، مطالبين إسرائيل بضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق وبمستوى يلبي الاحتياجات المتزايدة للسكان المدنيين.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية: "إن الوضع الإنساني في غزة لا يزال كارثيا، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، حيث يواجه المدنيون أوضاعا قاسية نتيجة الأمطار الغزيرة وانخفاض درجات الحرارة، في ظل حاجة نحو 1.3 مليون شخص إلى مأوى ملائم". كما أشارت إلى أن "أكثر من نصف المنشآت الطبية تعمل جزئياً فقط، وتعاني نقصا حادا في المعدات والإمدادات الطبية الأساسية".ودعت الدول الموقعة إسرائيل إلى ضمان استمرار عمل المنظمات الإنسانية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وشركاء الأمم المتحدة الآخرين، ورفع القيود غير المبررة على إدخال السلع المصنفة ذات "الاستخدام المزدوج"، بما في ذلك المعدات الطبية ومواد الإيواء، وفتح المعابر وزيادة عمليات إيصال المساعدات الإنسانية.يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس"، دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول، وكما صرح المتحدث باسم حماس، غازي حمد، في وقت سابق، بأن الجيش الإسرائيلي انتهك الاتفاق أكثر من 900 مرة. ووفقا للسلطات المحلية في غزة، أسفرت هذه الانتهاكات عن مقتل أكثر من 410 أشخاص وإصابة ما يزيد على 1100 آخرين.وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، وافق مجلس الأمن الدولي على قرار تقدمت به الولايات المتحدة لدعم الخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل الأزمة في قطاع غزة، حيث صوّت 13 عضوا لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت. وتنص الخطة على إنشاء إدارة دولية مؤقتة للقطاع، وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، إضافة إلى تفويض قوة استقرار دولية تُنشر بالتنسيق مع إسرائيل ومصر، ولم تعلن بعد تفاصيل تشكيل هذه القوة.من جانبه، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن استمرار تنفيذ خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي بشأن نزاع قطاع غزة أمر مشكوك فيه، نظرا لتصريحات كل من إسرائيل و"حماس" بشأن انتهاكات شروط هذه المبادرة.
10 دول غربية تحذر من الوضع الكارثي في غزة
أعرب وزراء خارجية عشر دول غربية عن قلقهم البالغ إزاء التدهور المستمر في الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، مطالبين إسرائيل بضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق وبمستوى يلبي الاحتياجات المتزايدة للسكان المدنيين.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية: "إن الوضع الإنساني في غزة لا يزال كارثيا، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، حيث يواجه المدنيون أوضاعا قاسية نتيجة الأمطار الغزيرة وانخفاض درجات الحرارة، في ظل حاجة نحو 1.3 مليون شخص إلى مأوى ملائم". كما أشارت إلى أن "أكثر من نصف المنشآت الطبية تعمل جزئياً فقط، وتعاني نقصا حادا في المعدات والإمدادات الطبية الأساسية".
ووقّع على البيان وزراء خارجية كل من كندا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وأيسلندا، واليابان، والنرويج، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة.
ودعت الدول الموقعة إسرائيل إلى ضمان استمرار عمل المنظمات الإنسانية،
بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وشركاء الأمم المتحدة الآخرين، ورفع القيود غير المبررة على إدخال السلع المصنفة ذات "الاستخدام المزدوج"، بما في ذلك المعدات الطبية ومواد الإيواء، وفتح المعابر وزيادة عمليات إيصال المساعدات الإنسانية.
وجاء في الوثيقة: "كما ندعو إلى التسليم السريع لرفات الرهينة الأخير المتوفى، وإلى نزع سلاح حماس ونبذ العنف وفقا لإعلان نيويورك وقرار مجلس الأمن رقم 2803، الذي يؤيد خطة شاملة لإنهاء الصراع في غزة".
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس"
، دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول، وكما صرح المتحدث باسم حماس، غازي حمد، في وقت سابق، بأن الجيش الإسرائيلي انتهك الاتفاق أكثر من 900 مرة. ووفقا للسلطات المحلية في غزة، أسفرت هذه الانتهاكات عن مقتل أكثر من 410 أشخاص وإصابة ما يزيد على 1100 آخرين.
وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، وافق مجلس الأمن الدولي على قرار تقدمت به الولايات المتحدة لدعم الخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل الأزمة في قطاع غزة، حيث صوّت 13 عضوا لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت. وتنص الخطة على إنشاء إدارة دولية مؤقتة للقطاع، وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب
، إضافة إلى تفويض قوة استقرار دولية تُنشر بالتنسيق مع إسرائيل ومصر، ولم تعلن بعد تفاصيل تشكيل هذه القوة.
وتشير تقارير إعلامية إلى تأخر تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة بسبب خلافات بين الأطراف المعنية وتبادل الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار، فيما أفادت وسائل إعلام عربية بإمكانية عقد قمة جديدة تضم دولا عربية وتركيا وإسرائيل والولايات المتحدة لبحث بدء تنفيذ هذه المرحلة.
من جانبه، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن استمرار تنفيذ خطة السلام
التي طرحها الرئيس الأمريكي بشأن نزاع قطاع غزة أمر مشكوك فيه، نظرا لتصريحات كل من إسرائيل و"حماس" بشأن انتهاكات شروط هذه المبادرة.