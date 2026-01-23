https://sarabic.ae/20260123/تركيا-مؤشرات-على-استعداد-إسرائيل-لشن-هجوم-على-إيران-1109573887.html

تركيا: مؤشرات على استعداد إسرائيل لشن هجوم على إيران

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الجمعة، أن هناك "مؤشرات على أن إسرائيل تستعد لشن هجوم على إيران"، مشيرًا إلى نشاط دبلوماسي مكثف رافق بحث احتمال تدخل... 23.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال فيدان في مقابلة مع قناة NTV التركية: "هناك مؤشرات على أن إسرائيل تستعد لشن هجوم على إيران".وأشار الوزير إلى أن إيران تواجه صعوبات اقتصادية خطيرة، لكنه شدد على أن من الخطأ الربط المباشر بين حالة السخط الشعبي وموقف السكان من السلطة القائمة.وأوضح فيدان أن الاحتجاجات في البلاد موجودة بالفعل، غير أن طبيعتها تختلف عما يتصوره المراقبون الخارجيون.ولفت فيدان إلى أن دول المنطقة غير معنية باندلاع حرب جديدة، وذكر أنه خلال الفترة التي جرى فيها بحث احتمال تدخل أمريكا في الوضع المحيط بإيران، لوحظ نشاط دبلوماسي مكثف، شمل اتصالات هاتفية عديدة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح، في وقت سابق اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة أرسلت "قوة عسكرية هائلة" نحو إيران تحسبًا لأي طارئ، مشيرًا إلى أنه لا يفضل عدم استخدامها..وأعلن البيت الأبيض، يوم الخميس الماضي، أن الرئيس ترامب وفريقه يتابعون عن كثب التطورات في إيران، وأكد أن "جميع الخيارات المتاحة بشأن طهران لا تزال مطروحة".وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في مؤتمر صحفي، أن "ترامب أبلغ السلطات الإيرانية بأن استمرار قمع وقتل المحتجين سيكون له عواقب وخيمة"، مضيفة أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان على علم بتوقف تنفيذ 800 عملية إعدام كان من المقرر تنفيذها أمس في إيران".وكانت الاحتجاجات في إيران قد اندلعت في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025 على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني.وفي عدد من المدن الإيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.وأعلنت السلطات الإيرانية، التي اتهمت أمريكا وإسرائيل بـ"الوقوف وراء الاضطرابات"، في 12 يناير الجاري، أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.

