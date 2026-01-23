https://sarabic.ae/20260123/نائب-الرئيس-الأمريكي-يؤكد-وجودا-عسكريا-كبيرا-لواشنطن-في-الشرق-الأوسط-1109545258.html
وقال فانس، في مقابلة مع قناة NewsMax الأمريكية إن “من الواضح أن لدى الرئيس العديد من الأوراق التي يمكنه استخدامها”، مضيفًا: “لن أفصح عن الكيفية التي ينوي بها استخدامها، لكننا نريد فقط التأكد من أن لدينا خيارات. لدينا الكثير من القوات في المنطقة”.وأوضح نائب الرئيس الأمريكي أن ترامب “أراد فقط التأكد” من أن الولايات المتحدة تمتلك “الموارد اللازمة للرد”، في حال أقدم الإيرانيون على “فعل شيء غبي للغاية”.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح، في وقت سابق اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة أرسلت "قوة عسكرية هائلة" نحو إيران تحسبًا لأي طارئ، مشيرًا إلى أنه لا يفضل عدم استخدامها..وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في مؤتمر صحفي، أن "ترامب أبلغ السلطات الإيرانية بأن استمرار قمع وقتل المحتجين سيكون له عواقب وخيمة"، مضيفة أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان على علم بتوقف تنفيذ 800 عملية إعدام كان من المقرر تنفيذها أمس في إيران".وكانت الاحتجاجات في إيران قد اندلعت في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025 على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني.وفي عدد من المدن الإيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.وأعلنت السلطات الإيرانية، التي اتهمت أمريكا وإسرائيل بـ"الوقوف وراء الاضطرابات"، في 12 يناير الجاري، أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.
