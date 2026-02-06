https://sarabic.ae/20260206/برلماني-أوروبي-استئناف-الحوار-مع-روسيا-تسبب-بانقسام-في-مجلس-الاتحاد-1110042244.html

برلماني أوروبي: استئناف الحوار مع روسيا تسبب بانقسام في مجلس الاتحاد

برلماني أوروبي: استئناف الحوار مع روسيا تسبب بانقسام في مجلس الاتحاد

أكد عضو البرلمان الأوروبي عن لوكسمبورغ فرناند كارتهايزر، أن مسألة استئناف الحوار مع روسيا، "تُثير انقسامًا متزايدًا في مجلس الاتحاد الأوروبي، بينما لا يزال... 06.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال كارتهايزر لوكالة "سبوتنيك": "في البرلمان الأوروبي، ما تزال المواقف جامدة. أما في مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي، فيدور نقاش حقيقي بين من يدعون إلى الحوار مع روسيا ومن يعارضونه بشدة. وأشير إلى أن وزير خارجية لوكسمبورغ (كزافييه بيتيل) نفسه عرض في الآونة الأخيرة، التوسط بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، وهذا مثال على كيف اتخذت المناقشات في مجلس الاتحاد الأوروبي طابعًا مختلفًا تمامًا عما هو عليه داخل أروقة البرلمان".وأضاف عضو البرلمان الأوروبي: "يؤسفني أن وزير الخارجية السويسري لا يقوم بذلك بصفته الوطنية. من المؤسف حقًا أن سويسرا قد ضحت بحيادها خلال الصراع الأوكراني".وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في الثاني من فبراير الجاري، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سيجري محادثات في موسكو في السادس من فبراير الجاري، مع وزير الخارجية السويسري إيغناسيو كاسيس، الذي سيصل إلى روسيا بصفته رئيسًا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وسيناقش الجانبان سبل تجاوز الأزمة داخل المنظمة.ودعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أوروبا في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى بدء محادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا، ودعت إلى تعيين مبعوث خاص من الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. كما صرّح الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، بأن أوروبا ستحتاج إلى الانخراط في حوار مع روسيا بشأن أوكرانيا، على أعلى مستوى، في مرحلة ما.إعلام: قرض الاتحاد الأوروبي البالغ 90 مليار يورو لأوكرانيا لن يغطي احتياجاتهالافروف يتحدث عن الصراع الأوكراني و"توتر الوضع" في إيران

