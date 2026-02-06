برلماني أوروبي: استئناف الحوار مع روسيا تسبب بانقسام في مجلس الاتحاد

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف مؤامرة فرنسية للإطاحة برئيس مدغشقر وبوركينا فاسو
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:48 GMT
6 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: مع انتهاء "نيو ستارت" ينتهي آخر قيد قانوني ملزم على أكبر قوتين نوويتين في العالم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
09:18 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:03 GMT
9 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
17:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:42 GMT
17 د
برلماني أوروبي: استئناف الحوار مع روسيا تسبب بانقسام في مجلس الاتحاد
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, العالم

05:32 GMT 06.02.2026 (تم التحديث: 05:44 GMT 06.02.2026)
زعماء الاتحاد الأوروبي يحضرون اجتماع المائدة المستديرة في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس 20 مارس 2025.
زعماء الاتحاد الأوروبي يحضرون اجتماع المائدة المستديرة في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس 20 مارس 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Omar Havana
أكد عضو البرلمان الأوروبي عن لوكسمبورغ فرناند كارتهايزر، أن مسألة استئناف الحوار مع روسيا، "تُثير انقسامًا متزايدًا في مجلس الاتحاد الأوروبي، بينما لا يزال البرلمان الأوروبي مُصرًا على رفض الحوار"، وفق تعبيره.
وقال كارتهايزر لوكالة "سبوتنيك": "في البرلمان الأوروبي، ما تزال المواقف جامدة. أما في مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي، فيدور نقاش حقيقي بين من يدعون إلى الحوار مع روسيا ومن يعارضونه بشدة. وأشير إلى أن وزير خارجية لوكسمبورغ (كزافييه بيتيل) نفسه عرض في الآونة الأخيرة، التوسط بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، وهذا مثال على كيف اتخذت المناقشات في مجلس الاتحاد الأوروبي طابعًا مختلفًا تمامًا عما هو عليه داخل أروقة البرلمان".

كما وصف كارتهايزر، رغبة وزير الخارجية السويسري إيغناسيو كاسيس، في زيارة موسكو في الـ6 من فبراير/ شباط الجاري، بأنها "أقل خطوة ضرورية لرئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

وأضاف عضو البرلمان الأوروبي: "يؤسفني أن وزير الخارجية السويسري لا يقوم بذلك بصفته الوطنية. من المؤسف حقًا أن سويسرا قد ضحت بحيادها خلال الصراع الأوكراني".
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في الثاني من فبراير الجاري، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سيجري محادثات في موسكو في السادس من فبراير الجاري، مع وزير الخارجية السويسري إيغناسيو كاسيس، الذي سيصل إلى روسيا بصفته رئيسًا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وسيناقش الجانبان سبل تجاوز الأزمة داخل المنظمة.
وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ديسمبر/ كانون الأول 2025، أن أوروبا ستستفيد من استئناف الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ودعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أوروبا في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى بدء محادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا، ودعت إلى تعيين مبعوث خاص من الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. كما صرّح الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، بأن أوروبا ستحتاج إلى الانخراط في حوار مع روسيا بشأن أوكرانيا، على أعلى مستوى، في مرحلة ما.
