برلماني أوروبي: استئناف الحوار مع روسيا تسبب بانقسام في مجلس الاتحاد
برلماني أوروبي: استئناف الحوار مع روسيا تسبب بانقسام في مجلس الاتحاد
أكد عضو البرلمان الأوروبي عن لوكسمبورغ فرناند كارتهايزر، أن مسألة استئناف الحوار مع روسيا، "تُثير انقسامًا متزايدًا في مجلس الاتحاد الأوروبي، بينما لا يزال... 06.02.2026, سبوتنيك عربي
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
العالم
إعلام: قرض الاتحاد الأوروبي البالغ 90 مليار يورو لأوكرانيا لن يغطي احتياجاتهالافروف يتحدث عن الصراع الأوكراني و"توتر الوضع" في إيران
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, العالم
05:32 GMT 06.02.2026 (تم التحديث: 05:44 GMT 06.02.2026)
أكد عضو البرلمان الأوروبي عن لوكسمبورغ فرناند كارتهايزر، أن مسألة استئناف الحوار مع روسيا، "تُثير انقسامًا متزايدًا في مجلس الاتحاد الأوروبي، بينما لا يزال البرلمان الأوروبي مُصرًا على رفض الحوار"، وفق تعبيره.
وقال كارتهايزر لوكالة "سبوتنيك": "في البرلمان الأوروبي، ما تزال المواقف جامدة. أما في مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي، فيدور نقاش حقيقي بين من يدعون إلى الحوار مع روسيا ومن يعارضونه بشدة. وأشير إلى أن وزير خارجية لوكسمبورغ (كزافييه بيتيل) نفسه عرض في الآونة الأخيرة، التوسط بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، وهذا مثال على كيف اتخذت المناقشات في مجلس الاتحاد الأوروبي طابعًا مختلفًا تمامًا عما هو عليه داخل أروقة البرلمان".
كما وصف كارتهايزر، رغبة وزير الخارجية السويسري إيغناسيو كاسيس، في زيارة موسكو في الـ6 من فبراير/ شباط الجاري، بأنها "أقل خطوة ضرورية لرئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".
وأضاف عضو البرلمان الأوروبي: "يؤسفني أن وزير الخارجية السويسري لا يقوم بذلك بصفته الوطنية. من المؤسف حقًا أن سويسرا قد ضحت بحيادها خلال الصراع الأوكراني".
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في الثاني من فبراير الجاري، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سيجري محادثات في موسكو في السادس من فبراير الجاري، مع وزير الخارجية السويسري إيغناسيو كاسيس، الذي سيصل إلى روسيا بصفته رئيسًا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وسيناقش الجانبان سبل تجاوز الأزمة داخل المنظمة.
وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ديسمبر/ كانون الأول 2025، أن أوروبا ستستفيد من استئناف الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ودعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أوروبا في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى بدء محادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا، ودعت إلى تعيين مبعوث خاص من الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. كما صرّح الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، بأن أوروبا ستحتاج إلى الانخراط في حوار مع روسيا بشأن أوكرانيا، على أعلى مستوى، في مرحلة ما.