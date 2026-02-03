المجر تطعن بقرار حظر واردات الطاقة الروسية في محكمة الاتحاد الأوروبي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
11:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
17:19 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبيرة: لا أوراق ضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
11:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
13:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
13:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260203/المجر-تطعن--بقرار-حظر-واردات-الطاقة-الروسية-في-محكمة-الاتحاد-الأوروبي-1109925897.html
المجر تطعن بقرار حظر واردات الطاقة الروسية في محكمة الاتحاد الأوروبي
المجر تطعن بقرار حظر واردات الطاقة الروسية في محكمة الاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
أفاد وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو،الليوم الاثنين أن بلاده قدمت طعنا قانونيا أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ضد لائحة الاتحاد لحظر... 03.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-03T04:26+0000
2026-02-03T04:26+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104506209_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_e6c5def249989ee8ac4851de9bf01916.jpg
وأوضح سيارتو في مقطع فيديو نشره على منصات التواصل الاجتماعي، إن اللائحة التي دخلت حيز التنفيذ الآن تهدد أمن الطاقة في البلاد وضوابط أسعار الخدمات المنزلية التي تتبعها الحكومة، مؤكدا أن المجر تسعى إلى إلغاء هذا الإجراء.وتعتبر اللائحة جزءا من جهود الاتحاد الأوروبي الأوسع لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية في أعقاب اندلاع الأزمة الأوكرانية، حيث تمنع دول الاتحاد رسميا من شراء النفط الخام والغاز الطبيعي من روسيا.وأكد سيارتو أن اللائحة "تتجاوز سلطة المفوضية الأوروبية، وتتجاوز حقوق الدول الأعضاء في اختيار مصادر الطاقة، وتنتهك مبدأ التضامن في مجال الطاقة داخل الاتحاد الأوروبي".ومن المتوقع أن تستغرق الإجراءات القانونية ما بين 18 شهرا وعامين، على أن يعتمد استمرار الدعوى على نتائج الانتخابات العامة المجرية المقررة في 12 أبريل القادم، حسب قول الوزير.وأقر مجلس الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي قبل أسبوع حظرا على واردات الغاز الطبيعي الروسي عبر الأنابيب وكذا الغاز الطبيعي المسال، حيث سيدخل الحظر الكامل حيز التنفيذ في يناير عام 2027 بالنسبة للغاز المسال، وفي خريف 2027 بالنسبة للغاز عبر الأنابيب.الخارجية الهنغارية: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يصفون الولايات المتحدة بأنها تهديد لأوروبا
https://sarabic.ae/20260112/سيارتو-فرنسا-وبريطانيا-تعلنان-بشكل-غير-مباشر-الحرب-على-روسيا-1109146282.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104506209_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_1263238bbf91f693cbc4e7c910b058ef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, أخبار روسيا اليوم

المجر تطعن بقرار حظر واردات الطاقة الروسية في محكمة الاتحاد الأوروبي

04:26 GMT 03.02.2026
© Пресс-служба правительства РФ / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية المجري بيتر سيارتو
وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
© Пресс-служба правительства РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو،الليوم الاثنين أن بلاده قدمت طعنا قانونيا أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ضد لائحة الاتحاد لحظر استيراد النفط والغاز الطبيعي الروسي.
وأوضح سيارتو في مقطع فيديو نشره على منصات التواصل الاجتماعي، إن اللائحة التي دخلت حيز التنفيذ الآن تهدد أمن الطاقة في البلاد وضوابط أسعار الخدمات المنزلية التي تتبعها الحكومة، مؤكدا أن المجر تسعى إلى إلغاء هذا الإجراء.
وتعتبر اللائحة جزءا من جهود الاتحاد الأوروبي الأوسع لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية في أعقاب اندلاع الأزمة الأوكرانية، حيث تمنع دول الاتحاد رسميا من شراء النفط الخام والغاز الطبيعي من روسيا.
وحذر الوزير من أن بلاده ستواجه تكاليف أعلى وبدائل أقل موثوقية في حال انقطاع الإمدادات الطاقة الروسية، مما يصعب ضمان توفير الطاقة بشكل آمن والحفاظ على أسعار الخدمات.
وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو في مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الخارجية المجرية في بودابست، المجر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
سيارتو: فرنسا وبريطانيا تعلنان بشكل غير مباشر الحرب على روسيا
12 يناير, 08:16 GMT
وأكد سيارتو أن اللائحة "تتجاوز سلطة المفوضية الأوروبية، وتتجاوز حقوق الدول الأعضاء في اختيار مصادر الطاقة، وتنتهك مبدأ التضامن في مجال الطاقة داخل الاتحاد الأوروبي".
ومن المتوقع أن تستغرق الإجراءات القانونية ما بين 18 شهرا وعامين، على أن يعتمد استمرار الدعوى على نتائج الانتخابات العامة المجرية المقررة في 12 أبريل القادم، حسب قول الوزير.
وأقر مجلس الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي قبل أسبوع حظرا على واردات الغاز الطبيعي الروسي عبر الأنابيب وكذا الغاز الطبيعي المسال، حيث سيدخل الحظر الكامل حيز التنفيذ في يناير عام 2027 بالنسبة للغاز المسال، وفي خريف 2027 بالنسبة للغاز عبر الأنابيب.
الخارجية الهنغارية: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يصفون الولايات المتحدة بأنها تهديد لأوروبا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала