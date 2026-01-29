الخارجية الهنغارية: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يصفون الولايات المتحدة بأنها تهديد لأوروبا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
17:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبراء: العلاقة الروسية السورية مهمة لكلا الطرفين
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
نائب عراقي: "الإطار التنسيقي" قد يتجه نحو مرشح توافقي جديد لرئاسة الوزراء
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قنوات الصوديوم طريقة جديد لعلاج الألم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
البيان الختامي لدول جوار ليبيا يؤكد أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تقود إلى إنهاء الانقسام
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
حصاد الأسبوع
خبراء يتحدثون عن أهمية زيارة رئيس الإمارات إلى روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لقاء بوتين والشرع.. تأكيد على متانة العلاقات ودور روسيا في استقرار سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260129/الخارجية-الهنغارية-وزراء-خارجية-الاتحاد-الأوروبي-يصفون-الولايات-المتحدة-بأنها-تهديد-لأوروبا-1109767183.html
الخارجية الهنغارية: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يصفون الولايات المتحدة بأنها تهديد لأوروبا
الخارجية الهنغارية: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يصفون الولايات المتحدة بأنها تهديد لأوروبا
سبوتنيك عربي
أفاد وزير الخارجية والتعاون الاقتصادي الخارجي في هنغاريا، بيتر سيارتو، بأنه خلال اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، التي عقدت اليوم الخميس، وصفوا الولايات... 29.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-29T14:06+0000
2026-01-29T14:06+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
المجر
أخبار المجر
أخبار الاتحاد الأوروبي
واشنطن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/09/1107977340_0:0:2925:1646_1920x0_80_0_0_d12962fa8ebe1fa2f8ab88b9ceb02b20.jpg
وقال سيارتو للصحفيين المجريين عقب اجتماع المجلس الذي بثته قناة "M1 التلفزيونية": "اليوم، يصف الكثيرون الولايات المتحدة علنًا بأنها دولة تشكل تهديدًا للاتحاد الأوروبي. يتحدثون عن وحدة التحالف عبر الأطلسي، بينما يصرحون اليوم، ولأول مرة، بشكل صريح ومباشر بأن الولايات المتحدة تمثل تحديا من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي".وأشار سيارتو إلى أن "الاتحاد الأوروبي مخدوع بسذاجة في اعتقاده أنه لا يزال يلعب دورًا مهمًا في السياسة العالمية لدرجة أن الولايات المتحدة يجب أن تنخرط معنا بأي شكل من الأشكال، ناهيك عن السعي إلى التقسيم".وكتب ترامب، في وقت سابق، على منصة "تروث سوشيال": "لم يقدم أي شخص أو رئيس لحلف الناتو أكثر مما قدمه الرئيس دونالد ترامب. لولا وجودي، لما كان حلف الناتو موجودا اليوم على الإطلاق! لكان قد أصبح على مزبلة التاريخ".وأضاف ترامب أن "الأمر محزن ولكنه صحيح".
https://sarabic.ae/20260126/لماذا-ترفض-دول-أوروبا-المشاركة-في-مجلس-السلام-الذي-دشنه-ترامب-لإدارة-قطاع-غزة-1109662065.html
المجر
واشنطن
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/09/1107977340_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_d472a3894a7f447e6d694ad7ad4554e3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, المجر, أخبار المجر, أخبار الاتحاد الأوروبي, واشنطن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, المجر, أخبار المجر, أخبار الاتحاد الأوروبي, واشنطن

الخارجية الهنغارية: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يصفون الولايات المتحدة بأنها تهديد لأوروبا

14:06 GMT 29.01.2026
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصور وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو
 وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد وزير الخارجية والتعاون الاقتصادي الخارجي في هنغاريا، بيتر سيارتو، بأنه خلال اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، التي عقدت اليوم الخميس، وصفوا الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تهديد لأوروبا.
وقال سيارتو للصحفيين المجريين عقب اجتماع المجلس الذي بثته قناة "M1 التلفزيونية": "اليوم، يصف الكثيرون الولايات المتحدة علنًا بأنها دولة تشكل تهديدًا للاتحاد الأوروبي. يتحدثون عن وحدة التحالف عبر الأطلسي، بينما يصرحون اليوم، ولأول مرة، بشكل صريح ومباشر بأن الولايات المتحدة تمثل تحديا من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي".

وأضاف أن "التصريحات التي تزعم أن الولايات المتحدة تنوي تقسيم الاتحاد الأوروبي بأنها "وقحة"".

وأشار سيارتو إلى أن "الاتحاد الأوروبي مخدوع بسذاجة في اعتقاده أنه لا يزال يلعب دورًا مهمًا في السياسة العالمية لدرجة أن الولايات المتحدة يجب أن تنخرط معنا بأي شكل من الأشكال، ناهيك عن السعي إلى التقسيم".
فلسطينيون يسيرون في شارع محاط بمبان دمرت خلال عمليات جوية وبرية إسرائيلية في مدينة غزة، 17 ديسمبر/ كانون الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
لماذا ترفض دول أوروبا المشاركة في "مجلس السلام" الذي دشنه ترامب لإدارة قطاع غزة؟
26 يناير, 17:43 GMT
وكتب ترامب، في وقت سابق، على منصة "تروث سوشيال": "لم يقدم أي شخص أو رئيس لحلف الناتو أكثر مما قدمه الرئيس دونالد ترامب. لولا وجودي، لما كان حلف الناتو موجودا اليوم على الإطلاق! لكان قد أصبح على مزبلة التاريخ".
وأضاف ترامب أن "الأمر محزن ولكنه صحيح".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала