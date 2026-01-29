https://sarabic.ae/20260129/الخارجية-الهنغارية-وزراء-خارجية-الاتحاد-الأوروبي-يصفون-الولايات-المتحدة-بأنها-تهديد-لأوروبا-1109767183.html
الخارجية الهنغارية: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يصفون الولايات المتحدة بأنها تهديد لأوروبا
الخارجية الهنغارية: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يصفون الولايات المتحدة بأنها تهديد لأوروبا
سبوتنيك عربي
أفاد وزير الخارجية والتعاون الاقتصادي الخارجي في هنغاريا، بيتر سيارتو، بأنه خلال اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، التي عقدت اليوم الخميس، وصفوا الولايات... 29.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-29T14:06+0000
2026-01-29T14:06+0000
2026-01-29T14:06+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
المجر
أخبار المجر
أخبار الاتحاد الأوروبي
واشنطن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/09/1107977340_0:0:2925:1646_1920x0_80_0_0_d12962fa8ebe1fa2f8ab88b9ceb02b20.jpg
وقال سيارتو للصحفيين المجريين عقب اجتماع المجلس الذي بثته قناة "M1 التلفزيونية": "اليوم، يصف الكثيرون الولايات المتحدة علنًا بأنها دولة تشكل تهديدًا للاتحاد الأوروبي. يتحدثون عن وحدة التحالف عبر الأطلسي، بينما يصرحون اليوم، ولأول مرة، بشكل صريح ومباشر بأن الولايات المتحدة تمثل تحديا من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي".وأشار سيارتو إلى أن "الاتحاد الأوروبي مخدوع بسذاجة في اعتقاده أنه لا يزال يلعب دورًا مهمًا في السياسة العالمية لدرجة أن الولايات المتحدة يجب أن تنخرط معنا بأي شكل من الأشكال، ناهيك عن السعي إلى التقسيم".وكتب ترامب، في وقت سابق، على منصة "تروث سوشيال": "لم يقدم أي شخص أو رئيس لحلف الناتو أكثر مما قدمه الرئيس دونالد ترامب. لولا وجودي، لما كان حلف الناتو موجودا اليوم على الإطلاق! لكان قد أصبح على مزبلة التاريخ".وأضاف ترامب أن "الأمر محزن ولكنه صحيح".
https://sarabic.ae/20260126/لماذا-ترفض-دول-أوروبا-المشاركة-في-مجلس-السلام-الذي-دشنه-ترامب-لإدارة-قطاع-غزة-1109662065.html
المجر
واشنطن
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/09/1107977340_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_d472a3894a7f447e6d694ad7ad4554e3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, المجر, أخبار المجر, أخبار الاتحاد الأوروبي, واشنطن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, المجر, أخبار المجر, أخبار الاتحاد الأوروبي, واشنطن
الخارجية الهنغارية: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يصفون الولايات المتحدة بأنها تهديد لأوروبا
أفاد وزير الخارجية والتعاون الاقتصادي الخارجي في هنغاريا، بيتر سيارتو، بأنه خلال اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، التي عقدت اليوم الخميس، وصفوا الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تهديد لأوروبا.
وقال سيارتو للصحفيين المجريين عقب اجتماع المجلس الذي بثته قناة "M1 التلفزيونية": "اليوم، يصف الكثيرون الولايات المتحدة علنًا بأنها دولة تشكل تهديدًا للاتحاد الأوروبي. يتحدثون عن وحدة التحالف عبر الأطلسي، بينما يصرحون اليوم، ولأول مرة، بشكل صريح ومباشر بأن الولايات المتحدة تمثل تحديا من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي".
وأضاف أن "التصريحات التي تزعم أن الولايات المتحدة تنوي تقسيم الاتحاد الأوروبي بأنها "وقحة"".
وأشار سيارتو إلى أن "الاتحاد الأوروبي مخدوع بسذاجة في اعتقاده أنه لا يزال يلعب دورًا مهمًا في السياسة العالمية لدرجة أن الولايات المتحدة يجب أن تنخرط معنا بأي شكل من الأشكال، ناهيك عن السعي إلى التقسيم".
وكتب ترامب، في وقت سابق، على منصة "تروث سوشيال": "لم يقدم أي شخص أو رئيس لحلف الناتو أكثر مما قدمه الرئيس دونالد ترامب. لولا وجودي، لما كان حلف الناتو موجودا اليوم على الإطلاق! لكان قد أصبح على مزبلة التاريخ".
وأضاف ترامب أن "الأمر محزن ولكنه صحيح".