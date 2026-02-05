https://sarabic.ae/20260205/إعلام-قرض-الاتحاد-الأوروبي-البالغ-90-مليار-يورو-لأوكرانيا-لن-يغطي-احتياجاتها-1110005815.html

إعلام: قرض الاتحاد الأوروبي البالغ 90 مليار يورو لأوكرانيا لن يغطي احتياجاتها

إعلام: قرض الاتحاد الأوروبي البالغ 90 مليار يورو لأوكرانيا لن يغطي احتياجاتها

سبوتنيك عربي

أكدت وسائل إعلام أمريكية، أن قرض الاتحاد الأوروبي البالغ 90 مليار يورو الذي يعتزم تقديمه لأوكرانيا لن يغطي احتياجاتها. 05.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-05T04:49+0000

2026-02-05T04:49+0000

2026-02-05T05:17+0000

العالم

روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/03/1105587428_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_14e32dad69d4724e5ea67f300046ebe1.jpg

وقالت التقارير: "على الرغم من أن هذا القرض سيسمح للقوات الأوكرانية بالبقاء في الخدمة، إلا أن قيمته لن تغطي جميع الاحتياجات المالية لكييف". علاوة على ذلك، يوضح المنشور أن حتى الشريحة التالية من القروض البالغة 8 مليارات دولار المتوقعة من صندوق النقد الدولي لن تكون قادرة على تصحيح الوضع. اتُخذ القرار السياسي بتخصيص قرض بقيمة 90 مليار يورو لكييف للفترة 2026-2027 خلال قمة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2025. ويجري حاليًا التفاوض على حزمة تشريعية لتنفيذه عمليًا، والتي ستحتاج بعد ذلك إلى موافقة البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي . علاوة على ذلك، لن يُمنح القرض إلا إذا استُوفيت متطلبات صارمة لمكافحة الفساد وسيادة القانون.في وقت سابق، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن القرض المخصص لكييف سيتم توزيعه على النحو التالي، سيتم تخصيص 60 مليار يورو للمشتريات العسكرية و30 مليار يورو لدعم الميزانية.في وقت سابق، أعلن رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، أن الاتحاد الأوروبي سيقدم لأوكرانيا قرضاً بقيمة 90 مليار يورو، استناداً إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي، ويخضع هذا القرض لإمكانية سداده من الأصول الروسية، التي وصفت موسكو تجميدها تكرارا بأنه سرقة.وفي الوقت نفسه، تتوقع كييف أن تتلقى الشريحة الأولى من القرض في وقت مبكر من شهر أبريل.أوربان: تقديم 800 مليار يورو إلى أوكرانيا سيؤدي إلى انهيار أوروبا اقتصادياموسكو: لدينا خطة استجابة في حالة مصادرة الأصول الروسية لدى الغربالخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي يراهن على تصعيد الصراع الأوكراني من أجل المال

https://sarabic.ae/20260114/المجر-تنتقد-خطة-الاتحاد-الأوروبي-لتمويل-أوكرانيا-وتصفها-بـالهروب-من-الواقع-1109240076.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي