أوربان: تقديم 800 مليار يورو إلى أوكرانيا سيؤدي إلى انهيار أوروبا اقتصاديا

صرح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، اليوم الأحد، بأن تقديم 800 مليار يورو لأوكرانيا سيؤدي إلى انهيار أوروبا اقتصاديًا، مؤكدا أن هنغاريا ستواصل إعطاء... 11.01.2026, سبوتنيك عربي

وكتب أوربان على حسابه في منصة "إكس": "تُطالب أوكرانيا بمبلغ 800 مليار يورو على مدى العقد المقبل، دون احتساب التكاليف العسكرية. ولذلك، تُطالب بروكسل هنغاريا بإلغاء دعم الأسر، والمعاشات التقاعدية، والطاقة الرخيصة، والمستشفيات، والضرائب العادلة، حتى تُحوّل هذه الأموال إلى أوكرانيا".وفي وقت سابق، أشار أوربان إلى أن أوروبا التي تعاني من الركود الاقتصادي ستُضّر بشعوبها إذا ما قدمت لأوكرانيا مبلغ 800 مليار يورو الذي تطالب به كييف.وأضافت سفيريدينكو أن "كييف تتوقع الحصول على هذا المبلغ من خلال المنح والقروض والاستثمارات الخاصة".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، عن مصادر أوروبية دبلوماسية، أن فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، من الدول التي تعارض خطة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لإعادة تسليح أوروبا والتي تتطلب من الاتحاد الأوروبي تخصيص 800 مليار يورو (نحو 862 مليار دولار) من أجل دعم أوكرانيا وتحمل المزيد من المسؤولية عن أمن التكتل.وفي هذا السياق، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن أفكار الاتحاد الأوروبي بشأن إلزام روسيا بدفع تعويضات لأوكرانيا بعيدة عن الواقع، مشيرة إلى أن بروكسل تمارس منذ فترة طويلة ما وصفته بسرقة الأصول الروسية.وكان الكرملين قد حذّر سابقا من أن مصادرة الأصول الروسية، إن حدثت، لن تمر دون رد، مؤكدا أن مثل هذه الخطوات ستترتب عليها عواقب خطيرة للغاية.

