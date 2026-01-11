أوربان: تقديم 800 مليار يورو إلى أوكرانيا سيؤدي إلى انهيار أوروبا اقتصاديا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
17:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ضربة عسكرية روسية لمواقع حيوية أوكرانية باستخدام صاروخ "أوريشنيك" ردا على الهجوم الإرهابي على مقر إقامة بوتين
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مآلات اشتباكات حلب بين القوات السورية وقوات "قسد"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
09:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
11:34 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
تأكيد تركي على قرب الاتفاق حول أوكرانيا.. اتفاق بين الجيش وقسد على وقف العمليات في حلب
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
أوربان: تقديم 800 مليار يورو إلى أوكرانيا سيؤدي إلى انهيار أوروبا اقتصاديا
أوربان: تقديم 800 مليار يورو إلى أوكرانيا سيؤدي إلى انهيار أوروبا اقتصاديا

صرح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، اليوم الأحد، بأن تقديم 800 مليار يورو لأوكرانيا سيؤدي إلى انهيار أوروبا اقتصاديًا، مؤكدا أن هنغاريا ستواصل إعطاء الأولوية لشعبها.
وكتب أوربان على حسابه في منصة "إكس": "تُطالب أوكرانيا بمبلغ 800 مليار يورو على مدى العقد المقبل، دون احتساب التكاليف العسكرية. ولذلك، تُطالب بروكسل هنغاريا بإلغاء دعم الأسر، والمعاشات التقاعدية، والطاقة الرخيصة، والمستشفيات، والضرائب العادلة، حتى تُحوّل هذه الأموال إلى أوكرانيا".
وأضاف رئيس الوزراء الهنغاري: "نرفض ذلك رفضا قاطعا! فهذا المسار يُضعف أوروبا ويدفعها نحو الانهيار الاقتصادي. وستواصل المجر إعطاء الأولوية لشعبها".
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
أوربان ينتقد خطط الاتحاد الأوروبي لتخصيص 800 مليار يورو لكييف
8 يناير, 12:49 GMT
وفي وقت سابق، أشار أوربان إلى أن أوروبا التي تعاني من الركود الاقتصادي ستُضّر بشعوبها إذا ما قدمت لأوكرانيا مبلغ 800 مليار يورو الذي تطالب به كييف.
وفي 3 كانون الثاني/يناير الجاري، أعلنت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو أن أوكرانيا بحاجة إلى 800 مليار دولار للتعافي والنمو الاقتصادي على مدى السنوات العشر المقبلة.
وأضافت سفيريدينكو أن "كييف تتوقع الحصول على هذا المبلغ من خلال المنح والقروض والاستثمارات الخاصة".
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في قمة الاتحاد الأوروبي غير الرسمية في جمهورية التشيك - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
أوربان: الاتحاد الأوروبي في حالة تفكك ويشبه رافع أثقال عاجزا عن حمل الوزن
24 ديسمبر 2025, 14:02 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، عن مصادر أوروبية دبلوماسية، أن فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، من الدول التي تعارض خطة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لإعادة تسليح أوروبا والتي تتطلب من الاتحاد الأوروبي تخصيص 800 مليار يورو (نحو 862 مليار دولار) من أجل دعم أوكرانيا وتحمل المزيد من المسؤولية عن أمن التكتل.
وأعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أن الاتحاد الأوروبي سيقدم لأوكرانيا قرضا بقيمة 90 مليار يورو، استنادا إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي، ويمكن سداده من الأصول الروسية المجمدة.
رئيس روسيا فلاديمير بوتين في بكين للمشاركة في المنتدى الدولي حزام واحد، طريق واحد، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
أوربان: المجر لن تستسلم للضغوط الخارجية وتواصل تطوير تعاونها مع موسكو
28 نوفمبر 2025, 10:58 GMT
وفي هذا السياق، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن أفكار الاتحاد الأوروبي بشأن إلزام روسيا بدفع تعويضات لأوكرانيا بعيدة عن الواقع، مشيرة إلى أن بروكسل تمارس منذ فترة طويلة ما وصفته بسرقة الأصول الروسية.
وكان الكرملين قد حذّر سابقا من أن مصادرة الأصول الروسية، إن حدثت، لن تمر دون رد، مؤكدا أن مثل هذه الخطوات ستترتب عليها عواقب خطيرة للغاية.
