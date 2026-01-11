https://sarabic.ae/20260111/أوربان-تقديم-800-مليار-يورو-إلى-أوكرانيا-سيؤدي-إلى-انهيار-أوروبا-اقتصاديا-1109135781.html
أوربان: تقديم 800 مليار يورو إلى أوكرانيا سيؤدي إلى انهيار أوروبا اقتصاديا
أوربان: تقديم 800 مليار يورو إلى أوكرانيا سيؤدي إلى انهيار أوروبا اقتصاديا
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، اليوم الأحد، بأن تقديم 800 مليار يورو لأوكرانيا سيؤدي إلى انهيار أوروبا اقتصاديًا، مؤكدا أن هنغاريا ستواصل إعطاء... 11.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-11T19:16+0000
2026-01-11T19:16+0000
2026-01-11T19:16+0000
فيكتور أوربان
بلغاريا
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1d/1107615892_0:301:2048:1453_1920x0_80_0_0_e616dec2bd75f7406eccc5eac22fcd41.jpg
وكتب أوربان على حسابه في منصة "إكس": "تُطالب أوكرانيا بمبلغ 800 مليار يورو على مدى العقد المقبل، دون احتساب التكاليف العسكرية. ولذلك، تُطالب بروكسل هنغاريا بإلغاء دعم الأسر، والمعاشات التقاعدية، والطاقة الرخيصة، والمستشفيات، والضرائب العادلة، حتى تُحوّل هذه الأموال إلى أوكرانيا".وفي وقت سابق، أشار أوربان إلى أن أوروبا التي تعاني من الركود الاقتصادي ستُضّر بشعوبها إذا ما قدمت لأوكرانيا مبلغ 800 مليار يورو الذي تطالب به كييف.وأضافت سفيريدينكو أن "كييف تتوقع الحصول على هذا المبلغ من خلال المنح والقروض والاستثمارات الخاصة".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، عن مصادر أوروبية دبلوماسية، أن فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، من الدول التي تعارض خطة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لإعادة تسليح أوروبا والتي تتطلب من الاتحاد الأوروبي تخصيص 800 مليار يورو (نحو 862 مليار دولار) من أجل دعم أوكرانيا وتحمل المزيد من المسؤولية عن أمن التكتل.وفي هذا السياق، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن أفكار الاتحاد الأوروبي بشأن إلزام روسيا بدفع تعويضات لأوكرانيا بعيدة عن الواقع، مشيرة إلى أن بروكسل تمارس منذ فترة طويلة ما وصفته بسرقة الأصول الروسية.وكان الكرملين قد حذّر سابقا من أن مصادرة الأصول الروسية، إن حدثت، لن تمر دون رد، مؤكدا أن مثل هذه الخطوات ستترتب عليها عواقب خطيرة للغاية.
https://sarabic.ae/20260108/أوربان-ينتقد-خطط-الاتحاد-الأوروبي-لتخصيص-800-مليار-يورو-لكييف-1109025184.html
https://sarabic.ae/20251224/أوربان-الاتحاد-الأوروبي-في-حالة-تفكك-ويشبه-رافع-أثقال-عاجزا-عن-حمل-الوزن-1108522318.html
https://sarabic.ae/20251128/أوربان-المجر-لن-تستسلم-للضغوط-الخارجية-وتواصل-تطوير-تعاونها-مع-موسكو--1107585389.html
بلغاريا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1d/1107615892_0:109:2048:1645_1920x0_80_0_0_8141a72099051cd711268c760a96dab6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
فيكتور أوربان, بلغاريا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
فيكتور أوربان, بلغاريا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
أوربان: تقديم 800 مليار يورو إلى أوكرانيا سيؤدي إلى انهيار أوروبا اقتصاديا
صرح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، اليوم الأحد، بأن تقديم 800 مليار يورو لأوكرانيا سيؤدي إلى انهيار أوروبا اقتصاديًا، مؤكدا أن هنغاريا ستواصل إعطاء الأولوية لشعبها.
وكتب أوربان على حسابه في منصة "إكس": "تُطالب أوكرانيا بمبلغ 800 مليار يورو على مدى العقد المقبل، دون احتساب التكاليف العسكرية. ولذلك، تُطالب بروكسل هنغاريا بإلغاء دعم الأسر، والمعاشات التقاعدية، والطاقة الرخيصة، والمستشفيات، والضرائب العادلة، حتى تُحوّل هذه الأموال إلى أوكرانيا".
وأضاف رئيس الوزراء الهنغاري: "نرفض ذلك رفضا قاطعا! فهذا المسار يُضعف أوروبا ويدفعها نحو الانهيار الاقتصادي. وستواصل المجر إعطاء الأولوية لشعبها".
وفي وقت سابق، أشار أوربان إلى أن أوروبا التي تعاني من الركود الاقتصادي ستُضّر بشعوبها إذا ما قدمت لأوكرانيا مبلغ 800 مليار يورو الذي تطالب به كييف.
وفي 3 كانون الثاني/يناير الجاري، أعلنت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو أن أوكرانيا بحاجة إلى 800 مليار دولار للتعافي والنمو الاقتصادي على مدى السنوات العشر المقبلة.
وأضافت سفيريدينكو أن "كييف تتوقع الحصول على هذا المبلغ من خلال المنح والقروض والاستثمارات الخاصة
".
24 ديسمبر 2025, 14:02 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، عن مصادر أوروبية دبلوماسية، أن فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، من الدول التي تعارض خطة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لإعادة تسليح أوروبا والتي تتطلب من الاتحاد الأوروبي تخصيص 800 مليار يورو (نحو 862 مليار دولار) من أجل دعم أوكرانيا وتحمل المزيد من المسؤولية عن أمن التكتل
.
وأعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أن الاتحاد الأوروبي سيقدم لأوكرانيا قرضا بقيمة 90 مليار يورو، استنادا إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي، ويمكن سداده من الأصول الروسية المجمدة.
28 نوفمبر 2025, 10:58 GMT
وفي هذا السياق، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن أفكار الاتحاد الأوروبي بشأن إلزام روسيا بدفع تعويضات لأوكرانيا بعيدة عن الواقع
، مشيرة إلى أن بروكسل تمارس منذ فترة طويلة ما وصفته بسرقة الأصول الروسية.
وكان الكرملين قد حذّر سابقا من أن مصادرة الأصول الروسية، إن حدثت، لن تمر دون رد، مؤكدا أن مثل هذه الخطوات ستترتب عليها عواقب خطيرة للغاية.