أوربان ينتقد خطط الاتحاد الأوروبي لتخصيص 800 مليار يورو لكييف
ونقل المتحدث باسم الحكومة المجرية، زولتان كوفاتش، عن أوربان قوله: "تطلب أوكرانيا مبلغاً ضخماً من المال للسنوات العشر القادمة يكفي لتوفير معاشات تقاعدية للمجريين لمدة أربعين عاماً، أو إعالة جميع الأسر لمدة ستين عاماً".بحسب ما نشره كوفاتش، يتهم أوربان الاتحاد الأوروبي بتقويض برامج دعم الأسرة تدريجياً وإثقال كاهل دافعي الضرائب المجريين بضريبة دخل تصاعدية حتى يمكن توجيه الأموال نحو "دفع فواتير الخدمات في أوكرانيا".في الثالث من يناير/كانون الثاني، أعلنت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو أن أوكرانيا بحاجة إلى 800 مليار دولار للتعافي والنمو الاقتصادي على مدى السنوات العشر المقبلة. وقالت إن كييف تتوقع الحصول على هذا المبلغ من خلال المنح والقروض والاستثمارات الخاصة.إن وقف الأعمال العدائية وتقليص حجم الجيش الأوكراني، كما صرّحت روسيا مراراً، قد يُقدّمان مخرجاً. إلا أن نظام كييف ما زال يتجاهل دعوات السلام.أوربان: الاتحاد الأوروبي لم يصادر الأصول الروسية لأن لديه أصولا أكثر في روسيا ويمكن تجميدهاماكرون: قرض الاتحاد الأوروبي لكييف يهدف إلى إطالة أمد الصراع
ونقل المتحدث باسم الحكومة المجرية، زولتان كوفاتش، عن أوربان قوله: "تطلب أوكرانيا مبلغاً ضخماً من المال للسنوات العشر القادمة يكفي لتوفير معاشات تقاعدية للمجريين لمدة أربعين عاماً، أو إعالة جميع الأسر لمدة ستين عاماً".
وتابع: "هذا ما يمثله مبلغ الثمانمائة مليار يورو الذي يطلبه رئيس الوزراء الأوكراني من بروكسل. وبروكسل بدورها تريد ذلك منا".
بحسب ما نشره كوفاتش، يتهم أوربان الاتحاد الأوروبي بتقويض برامج دعم الأسرة تدريجياً وإثقال كاهل دافعي الضرائب المجريين بضريبة دخل تصاعدية حتى يمكن توجيه الأموال نحو "دفع فواتير الخدمات في أوكرانيا".
24 ديسمبر 2025, 14:02 GMT
في الثالث من يناير/كانون الثاني، أعلنت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو أن أوكرانيا بحاجة إلى 800 مليار دولار للتعافي والنمو الاقتصادي على مدى السنوات العشر المقبلة. وقالت إن كييف تتوقع الحصول على هذا المبلغ من خلال المنح والقروض والاستثمارات الخاصة.
أُقرّت ميزانية أوكرانيا لعام 2026 بعجز قياسي. ووفقًا لنائب البرلمان الأوكراني دميتري رازومكوف، فإنّ الأموال، بما فيها رواتب العسكريين والأسلحة، قد تنفد بحلول فبراير/شباط. في غضون ذلك، يعوّل المسؤولون في كييف على سدّ العجز في الميزانية بمساعدات من الشركاء الغربيين، التي يجري تقليصها تدريجيًا.
إن وقف الأعمال العدائية وتقليص حجم الجيش الأوكراني، كما صرّحت روسيا مراراً، قد يُقدّمان مخرجاً. إلا أن نظام كييف ما زال يتجاهل دعوات السلام.