عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
من الملعب
طريق "مونديال 2026" وأزمات الملاعب: قراءة في خريطة كرة القدم
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
ملفات ساخنة
نطلاق الجولة السادسة من المحادثات السورية الإسرائيلية بقيادة الولايات المتحدة في باريس
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
بلا قيود
هل تشير أحداث فنزويلا إلى تغير بموازين القوى في العالم؟
لقاء سبوتنيك
اليمن... حوار الرياض حول القضية الجنوبية.. هل يُنهي خطط الانفصال؟
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
أوربان ينتقد خطط الاتحاد الأوروبي لتخصيص 800 مليار يورو لكييف
أوربان ينتقد خطط الاتحاد الأوروبي لتخصيص 800 مليار يورو لكييف
اتهم رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بروكسل بتحميل دافعي الضرائب المجريين أعباءً مالية، نتيجة تخصيص الاتحاد الأوروبي مبلغ 800 مليار يورو لكييف.
ونقل المتحدث باسم الحكومة المجرية، زولتان كوفاتش، عن أوربان قوله: "تطلب أوكرانيا مبلغاً ضخماً من المال للسنوات العشر القادمة يكفي لتوفير معاشات تقاعدية للمجريين لمدة أربعين عاماً، أو إعالة جميع الأسر لمدة ستين عاماً".بحسب ما نشره كوفاتش، يتهم أوربان الاتحاد الأوروبي بتقويض برامج دعم الأسرة تدريجياً وإثقال كاهل دافعي الضرائب المجريين بضريبة دخل تصاعدية حتى يمكن توجيه الأموال نحو "دفع فواتير الخدمات في أوكرانيا".في الثالث من يناير/كانون الثاني، أعلنت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو أن أوكرانيا بحاجة إلى 800 مليار دولار للتعافي والنمو الاقتصادي على مدى السنوات العشر المقبلة. وقالت إن كييف تتوقع الحصول على هذا المبلغ من خلال المنح والقروض والاستثمارات الخاصة.إن وقف الأعمال العدائية وتقليص حجم الجيش الأوكراني، كما صرّحت روسيا مراراً، قد يُقدّمان مخرجاً. إلا أن نظام كييف ما زال يتجاهل دعوات السلام.أوربان: الاتحاد الأوروبي لم يصادر الأصول الروسية لأن لديه أصولا أكثر في روسيا ويمكن تجميدهاماكرون: قرض الاتحاد الأوروبي لكييف يهدف إلى إطالة أمد الصراع
اتهم رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بروكسل بتحميل دافعي الضرائب المجريين أعباءً مالية، نتيجة تخصيص الاتحاد الأوروبي مبلغ 800 مليار يورو لكييف.
ونقل المتحدث باسم الحكومة المجرية، زولتان كوفاتش، عن أوربان قوله: "تطلب أوكرانيا مبلغاً ضخماً من المال للسنوات العشر القادمة يكفي لتوفير معاشات تقاعدية للمجريين لمدة أربعين عاماً، أو إعالة جميع الأسر لمدة ستين عاماً".

وتابع: "هذا ما يمثله مبلغ الثمانمائة مليار يورو الذي يطلبه رئيس الوزراء الأوكراني من بروكسل. وبروكسل بدورها تريد ذلك منا".

بحسب ما نشره كوفاتش، يتهم أوربان الاتحاد الأوروبي بتقويض برامج دعم الأسرة تدريجياً وإثقال كاهل دافعي الضرائب المجريين بضريبة دخل تصاعدية حتى يمكن توجيه الأموال نحو "دفع فواتير الخدمات في أوكرانيا".
في الثالث من يناير/كانون الثاني، أعلنت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو أن أوكرانيا بحاجة إلى 800 مليار دولار للتعافي والنمو الاقتصادي على مدى السنوات العشر المقبلة. وقالت إن كييف تتوقع الحصول على هذا المبلغ من خلال المنح والقروض والاستثمارات الخاصة.

أُقرّت ميزانية أوكرانيا لعام 2026 بعجز قياسي. ووفقًا لنائب البرلمان الأوكراني دميتري رازومكوف، فإنّ الأموال، بما فيها رواتب العسكريين والأسلحة، قد تنفد بحلول فبراير/شباط. في غضون ذلك، يعوّل المسؤولون في كييف على سدّ العجز في الميزانية بمساعدات من الشركاء الغربيين، التي يجري تقليصها تدريجيًا.

إن وقف الأعمال العدائية وتقليص حجم الجيش الأوكراني، كما صرّحت روسيا مراراً، قد يُقدّمان مخرجاً. إلا أن نظام كييف ما زال يتجاهل دعوات السلام.
