أوربان: الاتحاد الأوروبي لم يصادر الأصول الروسية لأن لديه أصولا أكثر في روسيا ويمكن تجميدها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
17:33 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبير: القوات الروسية هي التي تفرض المعادلة السياسية التي تتفاعل اليوم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
663 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:48 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251219/أوربان-الاتحاد-الأوروبي-لم-يصادر-الأصول-الروسية-لأن-لديه-أصولا-أكثر-في-روسيا-ويمكن-تجميدها-1108318837.html
أوربان: الاتحاد الأوروبي لم يصادر الأصول الروسية لأن لديه أصولا أكثر في روسيا ويمكن تجميدها
أوربان: الاتحاد الأوروبي لم يصادر الأصول الروسية لأن لديه أصولا أكثر في روسيا ويمكن تجميدها
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن الاتحاد الأوروبي تخلى عن فكرة مصادرة الأصول الروسية بعد أن اتضح أن الاتحاد الأوروبي يمتلك أصولاً خاصة أكثر في روسيا،... 19.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-19T05:10+0000
2025-12-19T05:10+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1c/1106461608_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_db1f1b1bda8775b8410bd7a25a689ad8.jpg
وقال أوربان: "اتضح أن الشركات الخاصة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تمتلك، بشكل عام، أصولاً في روسيا أكثر من الأصول المجمدة هنا. لذلك، إذا رد الروس بالاستيلاء على هذه الأصول، فإن أوروبا لن تربح، بل ستخسر في نهاية المطاف".في أعقاب قرار الاتحاد الأوروبي بمنح كييف قرضاً مضموناً بميزانية الاتحاد، بدلاً من الأصول الروسية، أشار أوربان إلى أن إذا رفعت روسيا دعوى قضائية لمصادرة أموالها المجمدة، فسيتعين على الاتحاد الأوروبي سداد ضعف المبلغ.وأكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن أبناء وأحفاد من اتخذوا هذا القرار سيكونون مسؤولين عن سداد قرض الاتحاد الأوروبي لكييف، ومن الواضح أن أوكرانيا لن تسدده.أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك لن تشارك في ضمان قرض بقيمة 90 مليار يورو يعتزم الاتحاد تقديمه إلى أوكرانيا.وأوضح المجلس، في بيان، أن أي تعبئة لموارد ميزانية الاتحاد الأوروبي كضمان لهذا القرض لن تترتب عليها التزامات مالية على الدول الثلاث المذكورة، مؤكداً أنها غير معنية بالمشاركة في آلية الضمان الخاصة بالتمويل.مصادرة الأصول الروسية، إذا حدثت، لن تمر دون رد؛ وستكون لهذه الخطوات عواقب وخيمة للغاية، كما صرح الكرملين سابقاً.عقب اليوم الأول من قمة المجلس الأوروبي، فشل قادة الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن استخدام أصول بنك روسيا. ولم يُذكر هذا الموضوع إطلاقاً في البيان الصادر عقب اليوم الأول من المفاوضات.في وقت سابق، أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن الاتحاد الأوروبي سيقدم لأوكرانيا قرضاً بقيمة 90 مليار يورو، استناداً إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي ، ويخضع هذا القرض لإمكانية سداده من الأصول الروسية ، التي وصفت موسكو تجميدها بأنه سرقة.وضع الأصولعقب إطلاق العملية العسكرية الخاصة، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع نحو نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي. ويُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، غالبيتها في حسابات لدى شركة يوروكلير البلجيكية (إحدى أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم).واتخذت موسكو إجراءات انتقامية، حيث يجري تجميع أصول المستثمرين الأجانب من الدول غير الصديقة والعائدات الناتجة عنها في حسابات خاصة من الفئة "ج". ولا يُسمح بسحب هذه الأموال إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.يتراوح المبلغ المعني بين 185 و210 مليارات يورو، في صورة ما يُسمى بقرض التعويضات. ويُزعم أن أوكرانيا ستسدده بعد انتهاء النزاع إذا "دفعت موسكو تعويضات عن الأضرار المادية".في أواخر الأسبوع الماضي، رفع البنك المركزي دعوى قضائية ضد شركة يوروكلير للمطالبة بأكثر من 18 تريليون روبل. وتزعم الدعوى أن الشركة المودعة ألحقت ضرراً بالبنك المركزي من خلال تقييد قدرته على إدارة أمواله وأوراقه المالية.المجر: فكرة مصادرة الأصول الروسية "ميتة""المركزي الروسي" يعتزم مطالبة البنوك الأوروبية بتعويضات عن الأضرار التي تكبدهارئيسة المفوضية الأوروبية: قادة الاتحاد الأوروبي لن يغادروا القمة قبل التوصل إلى حل لتمويل أوكرانيا
https://sarabic.ae/20251219/قادة-أوروبا-يناقشون-قرضا-بقيمة-105-مليارات-دولار-لأوكرانيا-باستخدام-الأصول-الروسية-المجمدة-1108317361.html
https://sarabic.ae/20251218/الخارجية-الروسية-المشاركة-بلجنة-تقييم-الأضرار-في-أوكرانيا-خطوة-بالغة-العدائية-1108299857.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1c/1106461608_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_98ce29b36a6a254ea6d930dd5873c98e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم

أوربان: الاتحاد الأوروبي لم يصادر الأصول الروسية لأن لديه أصولا أكثر في روسيا ويمكن تجميدها

05:10 GMT 19.12.2025
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في قمة الاتحاد الأوروبي غير الرسمية في جمهورية التشيك
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في قمة الاتحاد الأوروبي غير الرسمية في جمهورية التشيك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
© Sputnik . Stringer
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن الاتحاد الأوروبي تخلى عن فكرة مصادرة الأصول الروسية بعد أن اتضح أن الاتحاد الأوروبي يمتلك أصولاً خاصة أكثر في روسيا، ويمكن لروسيا تجميدها كرد فعل انتقامي.
وقال أوربان: "اتضح أن الشركات الخاصة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تمتلك، بشكل عام، أصولاً في روسيا أكثر من الأصول المجمدة هنا. لذلك، إذا رد الروس بالاستيلاء على هذه الأصول، فإن أوروبا لن تربح، بل ستخسر في نهاية المطاف".

وأشار رئيس الوزراء المجري إلى أنه لهذا السبب، فإن فكرة مصادرة الأصول الروسية قد "ماتت" وتم تأجيلها.

في أعقاب قرار الاتحاد الأوروبي بمنح كييف قرضاً مضموناً بميزانية الاتحاد، بدلاً من الأصول الروسية، أشار أوربان إلى أن إذا رفعت روسيا دعوى قضائية لمصادرة أموالها المجمدة، فسيتعين على الاتحاد الأوروبي سداد ضعف المبلغ.

وقال أوربان للصحفيين: "هناك خطر حدوث نتيجة شبه حتمية: إذا رفع الروس دعوى قضائية وطالبوا باسترداد هذا المبلغ عبر الوسائل القانونية، وفي هذه الأثناء قمنا بتحويله إلى الأوكرانيين، فسيتعين على شخص ما إعادة هذه الأموال".

وأكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن أبناء وأحفاد من اتخذوا هذا القرار سيكونون مسؤولين عن سداد قرض الاتحاد الأوروبي لكييف، ومن الواضح أن أوكرانيا لن تسدده.
مقر الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
قادة أوروبا يناقشون قرضا بقيمة 105 مليارات دولار لأوكرانيا باستخدام الأصول الروسية المجمدة
00:49 GMT
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك لن تشارك في ضمان قرض بقيمة 90 مليار يورو يعتزم الاتحاد تقديمه إلى أوكرانيا.
وأوضح المجلس، في بيان، أن أي تعبئة لموارد ميزانية الاتحاد الأوروبي كضمان لهذا القرض لن تترتب عليها التزامات مالية على الدول الثلاث المذكورة، مؤكداً أنها غير معنية بالمشاركة في آلية الضمان الخاصة بالتمويل.

وأفادت يورونيوز، نقلاً عن دبلوماسي مطلع على الأمر، أن فيكتور أوربان وأندريه بابيش وروبرت فيكو، رؤساء وزراء المجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا، يرغبون في اقتراح خطة قروض طوعية لمساعدة كييف لدول الاتحاد الأوروبي كحل وسط، على الرغم من أنهم لن يشاركوا في المبادرة بأنفسهم.

مصادرة الأصول الروسية، إذا حدثت، لن تمر دون رد؛ وستكون لهذه الخطوات عواقب وخيمة للغاية، كما صرح الكرملين سابقاً.
عقب اليوم الأول من قمة المجلس الأوروبي، فشل قادة الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن استخدام أصول بنك روسيا. ولم يُذكر هذا الموضوع إطلاقاً في البيان الصادر عقب اليوم الأول من المفاوضات.

يبدأ البيان مباشرةً بالفصل الثاني، المخصص للشرق الأوسط . وهذا يشير إلى أن الفصل الأول، المتعلق بتمويل أوكرانيا، لم يُنشر بسبب عدم التوصل إلى اتفاق. وبحسب الوثيقة، ينبغي أن يتضمن ثلاثة بنود.

في وقت سابق، أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن الاتحاد الأوروبي سيقدم لأوكرانيا قرضاً بقيمة 90 مليار يورو، استناداً إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي ، ويخضع هذا القرض لإمكانية سداده من الأصول الروسية ، التي وصفت موسكو تجميدها بأنه سرقة.
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
الخارجية الروسية: المشاركة بلجنة تقييم الأضرار في أوكرانيا خطوة بالغة العدائية
أمس, 13:28 GMT
وضع الأصول
عقب إطلاق العملية العسكرية الخاصة، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع نحو نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي. ويُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، غالبيتها في حسابات لدى شركة يوروكلير البلجيكية (إحدى أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم).
واتخذت موسكو إجراءات انتقامية، حيث يجري تجميع أصول المستثمرين الأجانب من الدول غير الصديقة والعائدات الناتجة عنها في حسابات خاصة من الفئة "ج". ولا يُسمح بسحب هذه الأموال إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.

في غضون ذلك، استنفد الاتحاد الأوروبي، الذي كان قد وعد بدعم كييف طالما دعت الحاجة، جميع موارده المتاحة، كما أن الدول الأعضاء فيه غير مستعدة لتخصيص أموال من ميزانياتها. وتسعى المفوضية الأوروبية حاليًا للحصول على موافقة بلجيكا على استخدام الأصول الروسية، إلا أن سلطات المملكة ترفض الموافقة.

يتراوح المبلغ المعني بين 185 و210 مليارات يورو، في صورة ما يُسمى بقرض التعويضات. ويُزعم أن أوكرانيا ستسدده بعد انتهاء النزاع إذا "دفعت موسكو تعويضات عن الأضرار المادية".
في أواخر الأسبوع الماضي، رفع البنك المركزي دعوى قضائية ضد شركة يوروكلير للمطالبة بأكثر من 18 تريليون روبل. وتزعم الدعوى أن الشركة المودعة ألحقت ضرراً بالبنك المركزي من خلال تقييد قدرته على إدارة أمواله وأوراقه المالية.
المجر: فكرة مصادرة الأصول الروسية "ميتة"
"المركزي الروسي" يعتزم مطالبة البنوك الأوروبية بتعويضات عن الأضرار التي تكبدها
رئيسة المفوضية الأوروبية: قادة الاتحاد الأوروبي لن يغادروا القمة قبل التوصل إلى حل لتمويل أوكرانيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала