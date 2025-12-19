https://sarabic.ae/20251219/أوربان-الاتحاد-الأوروبي-لم-يصادر-الأصول-الروسية-لأن-لديه-أصولا-أكثر-في-روسيا-ويمكن-تجميدها-1108318837.html
أوربان: الاتحاد الأوروبي لم يصادر الأصول الروسية لأن لديه أصولا أكثر في روسيا ويمكن تجميدها
أوربان: الاتحاد الأوروبي لم يصادر الأصول الروسية لأن لديه أصولا أكثر في روسيا ويمكن تجميدها
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن الاتحاد الأوروبي تخلى عن فكرة مصادرة الأصول الروسية بعد أن اتضح أن الاتحاد الأوروبي يمتلك أصولاً خاصة أكثر في روسيا،... 19.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-19T05:10+0000
2025-12-19T05:10+0000
2025-12-19T05:10+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1c/1106461608_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_db1f1b1bda8775b8410bd7a25a689ad8.jpg
وقال أوربان: "اتضح أن الشركات الخاصة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تمتلك، بشكل عام، أصولاً في روسيا أكثر من الأصول المجمدة هنا. لذلك، إذا رد الروس بالاستيلاء على هذه الأصول، فإن أوروبا لن تربح، بل ستخسر في نهاية المطاف".في أعقاب قرار الاتحاد الأوروبي بمنح كييف قرضاً مضموناً بميزانية الاتحاد، بدلاً من الأصول الروسية، أشار أوربان إلى أن إذا رفعت روسيا دعوى قضائية لمصادرة أموالها المجمدة، فسيتعين على الاتحاد الأوروبي سداد ضعف المبلغ.وأكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن أبناء وأحفاد من اتخذوا هذا القرار سيكونون مسؤولين عن سداد قرض الاتحاد الأوروبي لكييف، ومن الواضح أن أوكرانيا لن تسدده.أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك لن تشارك في ضمان قرض بقيمة 90 مليار يورو يعتزم الاتحاد تقديمه إلى أوكرانيا.وأوضح المجلس، في بيان، أن أي تعبئة لموارد ميزانية الاتحاد الأوروبي كضمان لهذا القرض لن تترتب عليها التزامات مالية على الدول الثلاث المذكورة، مؤكداً أنها غير معنية بالمشاركة في آلية الضمان الخاصة بالتمويل.مصادرة الأصول الروسية، إذا حدثت، لن تمر دون رد؛ وستكون لهذه الخطوات عواقب وخيمة للغاية، كما صرح الكرملين سابقاً.عقب اليوم الأول من قمة المجلس الأوروبي، فشل قادة الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن استخدام أصول بنك روسيا. ولم يُذكر هذا الموضوع إطلاقاً في البيان الصادر عقب اليوم الأول من المفاوضات.في وقت سابق، أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن الاتحاد الأوروبي سيقدم لأوكرانيا قرضاً بقيمة 90 مليار يورو، استناداً إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي ، ويخضع هذا القرض لإمكانية سداده من الأصول الروسية ، التي وصفت موسكو تجميدها بأنه سرقة.وضع الأصولعقب إطلاق العملية العسكرية الخاصة، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع نحو نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي. ويُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، غالبيتها في حسابات لدى شركة يوروكلير البلجيكية (إحدى أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم).واتخذت موسكو إجراءات انتقامية، حيث يجري تجميع أصول المستثمرين الأجانب من الدول غير الصديقة والعائدات الناتجة عنها في حسابات خاصة من الفئة "ج". ولا يُسمح بسحب هذه الأموال إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.يتراوح المبلغ المعني بين 185 و210 مليارات يورو، في صورة ما يُسمى بقرض التعويضات. ويُزعم أن أوكرانيا ستسدده بعد انتهاء النزاع إذا "دفعت موسكو تعويضات عن الأضرار المادية".في أواخر الأسبوع الماضي، رفع البنك المركزي دعوى قضائية ضد شركة يوروكلير للمطالبة بأكثر من 18 تريليون روبل. وتزعم الدعوى أن الشركة المودعة ألحقت ضرراً بالبنك المركزي من خلال تقييد قدرته على إدارة أمواله وأوراقه المالية.المجر: فكرة مصادرة الأصول الروسية "ميتة""المركزي الروسي" يعتزم مطالبة البنوك الأوروبية بتعويضات عن الأضرار التي تكبدهارئيسة المفوضية الأوروبية: قادة الاتحاد الأوروبي لن يغادروا القمة قبل التوصل إلى حل لتمويل أوكرانيا
https://sarabic.ae/20251219/قادة-أوروبا-يناقشون-قرضا-بقيمة-105-مليارات-دولار-لأوكرانيا-باستخدام-الأصول-الروسية-المجمدة-1108317361.html
https://sarabic.ae/20251218/الخارجية-الروسية-المشاركة-بلجنة-تقييم-الأضرار-في-أوكرانيا-خطوة-بالغة-العدائية-1108299857.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1c/1106461608_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_98ce29b36a6a254ea6d930dd5873c98e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
أوربان: الاتحاد الأوروبي لم يصادر الأصول الروسية لأن لديه أصولا أكثر في روسيا ويمكن تجميدها
أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن الاتحاد الأوروبي تخلى عن فكرة مصادرة الأصول الروسية بعد أن اتضح أن الاتحاد الأوروبي يمتلك أصولاً خاصة أكثر في روسيا، ويمكن لروسيا تجميدها كرد فعل انتقامي.
وقال أوربان: "اتضح أن الشركات الخاصة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تمتلك، بشكل عام، أصولاً في روسيا أكثر من الأصول المجمدة هنا. لذلك، إذا رد الروس بالاستيلاء على هذه الأصول، فإن أوروبا لن تربح، بل ستخسر في نهاية المطاف".
وأشار رئيس الوزراء المجري إلى أنه لهذا السبب، فإن فكرة مصادرة الأصول الروسية قد "ماتت" وتم تأجيلها.
في أعقاب قرار الاتحاد الأوروبي بمنح كييف قرضاً مضموناً بميزانية الاتحاد، بدلاً من الأصول الروسية، أشار أوربان إلى أن إذا رفعت روسيا دعوى قضائية لمصادرة أموالها المجمدة، فسيتعين على الاتحاد الأوروبي سداد ضعف المبلغ.
وقال أوربان للصحفيين: "هناك خطر حدوث نتيجة شبه حتمية: إذا رفع الروس دعوى قضائية وطالبوا باسترداد هذا المبلغ عبر الوسائل القانونية، وفي هذه الأثناء قمنا بتحويله إلى الأوكرانيين، فسيتعين على شخص ما إعادة هذه الأموال".
وأكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن أبناء وأحفاد من اتخذوا هذا القرار سيكونون مسؤولين عن سداد قرض الاتحاد الأوروبي لكييف، ومن الواضح أن أوكرانيا لن تسدده.
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك لن تشارك في ضمان قرض بقيمة 90 مليار يورو يعتزم الاتحاد تقديمه إلى أوكرانيا.
وأوضح المجلس، في بيان، أن أي تعبئة لموارد ميزانية الاتحاد الأوروبي كضمان لهذا القرض لن تترتب عليها التزامات مالية على الدول الثلاث المذكورة، مؤكداً أنها غير معنية بالمشاركة في آلية الضمان الخاصة بالتمويل.
وأفادت يورونيوز، نقلاً عن دبلوماسي مطلع على الأمر، أن فيكتور أوربان وأندريه بابيش وروبرت فيكو، رؤساء وزراء المجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا، يرغبون في اقتراح خطة قروض طوعية لمساعدة كييف لدول الاتحاد الأوروبي كحل وسط، على الرغم من أنهم لن يشاركوا في المبادرة بأنفسهم.
مصادرة الأصول الروسية، إذا حدثت، لن تمر دون رد؛ وستكون لهذه الخطوات عواقب وخيمة للغاية، كما صرح الكرملين سابقاً.
عقب اليوم الأول من قمة المجلس الأوروبي، فشل قادة الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن استخدام أصول بنك روسيا. ولم يُذكر هذا الموضوع إطلاقاً في البيان الصادر عقب اليوم الأول من المفاوضات.
يبدأ البيان مباشرةً بالفصل الثاني، المخصص للشرق الأوسط . وهذا يشير إلى أن الفصل الأول، المتعلق بتمويل أوكرانيا، لم يُنشر بسبب عدم التوصل إلى اتفاق. وبحسب الوثيقة، ينبغي أن يتضمن ثلاثة بنود.
في وقت سابق، أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن الاتحاد الأوروبي سيقدم لأوكرانيا قرضاً بقيمة 90 مليار يورو، استناداً إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي ، ويخضع هذا القرض لإمكانية سداده من الأصول الروسية ، التي وصفت موسكو تجميدها بأنه سرقة.
عقب إطلاق العملية العسكرية الخاصة، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع نحو نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي. ويُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، غالبيتها في حسابات لدى شركة يوروكلير البلجيكية (إحدى أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم).
واتخذت موسكو إجراءات انتقامية، حيث يجري تجميع أصول المستثمرين الأجانب من الدول غير الصديقة والعائدات الناتجة عنها في حسابات خاصة من الفئة "ج". ولا يُسمح بسحب هذه الأموال إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.
في غضون ذلك، استنفد الاتحاد الأوروبي، الذي كان قد وعد بدعم كييف طالما دعت الحاجة، جميع موارده المتاحة، كما أن الدول الأعضاء فيه غير مستعدة لتخصيص أموال من ميزانياتها. وتسعى المفوضية الأوروبية حاليًا للحصول على موافقة بلجيكا على استخدام الأصول الروسية، إلا أن سلطات المملكة ترفض الموافقة.
يتراوح المبلغ المعني بين 185 و210 مليارات يورو، في صورة ما يُسمى بقرض التعويضات. ويُزعم أن أوكرانيا ستسدده بعد انتهاء النزاع إذا "دفعت موسكو تعويضات عن الأضرار المادية".
في أواخر الأسبوع الماضي، رفع البنك المركزي دعوى قضائية ضد شركة يوروكلير للمطالبة بأكثر من 18 تريليون روبل. وتزعم الدعوى أن الشركة المودعة ألحقت ضرراً بالبنك المركزي من خلال تقييد قدرته على إدارة أمواله وأوراقه المالية.