أوربان: الاتحاد الأوروبي لم يصادر الأصول الروسية لأن لديه أصولا أكثر في روسيا ويمكن تجميدها

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن الاتحاد الأوروبي تخلى عن فكرة مصادرة الأصول الروسية بعد أن اتضح أن الاتحاد الأوروبي يمتلك أصولاً خاصة أكثر في روسيا،... 19.12.2025, سبوتنيك عربي

روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

العالم

وقال أوربان: "اتضح أن الشركات الخاصة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تمتلك، بشكل عام، أصولاً في روسيا أكثر من الأصول المجمدة هنا. لذلك، إذا رد الروس بالاستيلاء على هذه الأصول، فإن أوروبا لن تربح، بل ستخسر في نهاية المطاف".في أعقاب قرار الاتحاد الأوروبي بمنح كييف قرضاً مضموناً بميزانية الاتحاد، بدلاً من الأصول الروسية، أشار أوربان إلى أن إذا رفعت روسيا دعوى قضائية لمصادرة أموالها المجمدة، فسيتعين على الاتحاد الأوروبي سداد ضعف المبلغ.وأكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن أبناء وأحفاد من اتخذوا هذا القرار سيكونون مسؤولين عن سداد قرض الاتحاد الأوروبي لكييف، ومن الواضح أن أوكرانيا لن تسدده.أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك لن تشارك في ضمان قرض بقيمة 90 مليار يورو يعتزم الاتحاد تقديمه إلى أوكرانيا.وأوضح المجلس، في بيان، أن أي تعبئة لموارد ميزانية الاتحاد الأوروبي كضمان لهذا القرض لن تترتب عليها التزامات مالية على الدول الثلاث المذكورة، مؤكداً أنها غير معنية بالمشاركة في آلية الضمان الخاصة بالتمويل.مصادرة الأصول الروسية، إذا حدثت، لن تمر دون رد؛ وستكون لهذه الخطوات عواقب وخيمة للغاية، كما صرح الكرملين سابقاً.عقب اليوم الأول من قمة المجلس الأوروبي، فشل قادة الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن استخدام أصول بنك روسيا. ولم يُذكر هذا الموضوع إطلاقاً في البيان الصادر عقب اليوم الأول من المفاوضات.في وقت سابق، أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن الاتحاد الأوروبي سيقدم لأوكرانيا قرضاً بقيمة 90 مليار يورو، استناداً إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي ، ويخضع هذا القرض لإمكانية سداده من الأصول الروسية ، التي وصفت موسكو تجميدها بأنه سرقة.وضع الأصولعقب إطلاق العملية العسكرية الخاصة، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع نحو نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي. ويُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، غالبيتها في حسابات لدى شركة يوروكلير البلجيكية (إحدى أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم).واتخذت موسكو إجراءات انتقامية، حيث يجري تجميع أصول المستثمرين الأجانب من الدول غير الصديقة والعائدات الناتجة عنها في حسابات خاصة من الفئة "ج". ولا يُسمح بسحب هذه الأموال إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.يتراوح المبلغ المعني بين 185 و210 مليارات يورو، في صورة ما يُسمى بقرض التعويضات. ويُزعم أن أوكرانيا ستسدده بعد انتهاء النزاع إذا "دفعت موسكو تعويضات عن الأضرار المادية".في أواخر الأسبوع الماضي، رفع البنك المركزي دعوى قضائية ضد شركة يوروكلير للمطالبة بأكثر من 18 تريليون روبل. وتزعم الدعوى أن الشركة المودعة ألحقت ضرراً بالبنك المركزي من خلال تقييد قدرته على إدارة أمواله وأوراقه المالية.المجر: فكرة مصادرة الأصول الروسية "ميتة""المركزي الروسي" يعتزم مطالبة البنوك الأوروبية بتعويضات عن الأضرار التي تكبدهارئيسة المفوضية الأوروبية: قادة الاتحاد الأوروبي لن يغادروا القمة قبل التوصل إلى حل لتمويل أوكرانيا

