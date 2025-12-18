https://sarabic.ae/20251218/المجر-فكرة-مصادرة-الأصول-الروسية--ميتة-1108293136.html

المجر: فكرة مصادرة الأصول الروسية "ميتة"

المجر: فكرة مصادرة الأصول الروسية "ميتة"

ذكر رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الخميس، أن اقتراح مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي، أصبحت "فكرة ميتة". 18.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال أوربان للصحفيين في بروكسل: "في رأيي، قضية الأصول الروسية المجمدة قد انتهت، البارحة رأيت بوضوح أن هناك ما يكفي من الدول التي تعارض هذه الفكرة (مصادرة الأصول الروسية)، وفي حال طُرح للتصويت سيكون هناك أقلية معيقة تمنع اعتماد القرار".صرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، بأن مصادرة الأصول الروسية قد تقوض الثقة في بيئة الاستثمار الأوروبية برمتها، وتؤدي إلى انهيار الاقتصاد الأوروبي، كما أنها تخلق خطرا لا داعي له لتصعيد الصراع في أوكرانيا.وأوضح أنه تم التأكيد خلال المفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن مثل هذا الإجراء لن يمر دون رد من روسيا، وأن ذلك سيتوقف على موقف كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي على حدة.المجر: مصادرة الأصول الروسية قد تؤدي إلى انهيار الاقتصاد الأوروبي

