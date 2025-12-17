https://sarabic.ae/20251217/المجر-تعلن-إزالة-قضية-الأصول-الروسية-من-أجندة-قمة-الاتحاد-الأوروبي-1108277810.html
المجر تعلن إزالة قضية الأصول الروسية من أجندة قمة الاتحاد الأوروبي
وقال أوربان على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد انتصرنا لأن رئيسة المفوضية الأوروبية (أورسولا فون دير لاين) أعلنت تراجعها، وأن مسألة الأصول الروسية لن تطرح على جدول الأعمال".وتابع: "هناك اقتراح بقرض مشترك بدلا من مصادرة الأصول الروسية. وهذا يتعارض تماما مع مصالح المجر. لا يمكن الحديث عن قرض تتحمل المجر مسؤوليته، ثم نقوم بتحويله إلى أوكرانيا. انسوا هذا الأمر".وكان قد أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، يوم أمس الثلاثاء، أن لندن تزود بروكسل (الاتحاد الأوروبي) بمعلومات مضللة، مفادها أن ترامب يسعى للتوصل إلى حل وسط مع روسيا، "لتحقيق مكاسب مالية".وجاء في بيان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي: "يزوّد مسؤولون بريطانيون رفيعو المستوى بيروقراطيي بروكسل بمعلومات مضللة مفادها أن دونالد ترامب يسعى، كما زعم، إلى التوصل إلى حل وسط مع موسكو لتحقيق مكاسب مالية".وأفاد جهاز المخابرات الخارجية الروسي بأن "القيادة البريطانية تسعى جاهدة للاستيلاء على الأموال الروسية المجمدة في منصة "يوروكلير"، على أمل أن تفقد الولايات المتحدة اهتمامها بالاتفاق مع روسيا، في حال عدم استلامها".الاستخبارات الخارجية الروسية: فرنسا تبحث عن خيارات للتدخل المباشر في الصراع الأوكرانيموسكو حول عقوبات لندن ضد المخابرات العسكرية الروسية: عليهم أن يكونوا واثقين بأننا سنرد
وقال أوربان على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد انتصرنا لأن رئيسة المفوضية الأوروبية (أورسولا فون دير لاين) أعلنت تراجعها، وأن مسألة الأصول الروسية لن تطرح على جدول الأعمال".
وتابع: "المفاوضات التي جرت خلف الكواليس، وحتى الصراع الذي نشب الليلة الماضية، أثمرت نتائج، وأعتقد، إن كنت قد فهمت ما قالته رئيسة المفوضية الأوروبية اليوم بشكل صحيح، وأعتقد أنني فهمته، أنها قالت إن الأصول الروسية لن تكون على طاولة المفاوضات غدا".
وتابع: "هناك اقتراح بقرض مشترك بدلا من مصادرة الأصول الروسية. وهذا يتعارض تماما مع مصالح المجر. لا يمكن الحديث عن قرض تتحمل المجر مسؤوليته، ثم نقوم بتحويله إلى أوكرانيا. انسوا هذا الأمر".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الأصول الروسية ستبقى مجمدة حتى يقرر الاتحاد الأوروبي خلاف ذلك، وقالت فون دير لاين، في كلمة ألقتها أمام أعضاء البرلمان الأوروبي: "لقد اتخذنا بالفعل خطوة بالغة الأهمية، ففي الأسبوع الماضي، اتفقنا على تجميد الأصول الروسية بشكل دائم، وهذه خطوة حاسمة تبعث برسالة سياسية قوية، وهذا يعني أن الأصول الروسية ستبقى مجمدة حتى نقرر خلاف ذلك".
وكان قد أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، يوم أمس الثلاثاء، أن لندن تزود بروكسل (الاتحاد الأوروبي) بمعلومات مضللة، مفادها أن ترامب يسعى للتوصل إلى حل وسط مع روسيا، "لتحقيق مكاسب مالية".
وجاء في بيان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي
: "يزوّد مسؤولون بريطانيون رفيعو المستوى بيروقراطيي بروكسل بمعلومات مضللة مفادها أن دونالد ترامب يسعى، كما زعم، إلى التوصل إلى حل وسط مع موسكو لتحقيق مكاسب مالية".
ووفقًا للاستخبارات الروسية، يدّعي مسؤولون بريطانيون، في اتصالاتهم مع نظرائهم في بروكسل، أن "روسيا وعدت البيت الأبيض باستخدام أصولها السيادية المجمّدة في أوروبا، لتنفيذ مشاريع مشتركة، وهو ما يمثل حافزًا مهمًا للرئيس الأمريكي، للمضي قدمًا في مبادرة السلام بشأن أوكرانيا، المتفق عليها مع روسيا".
وأفاد جهاز المخابرات الخارجية الروسي
بأن "القيادة البريطانية تسعى جاهدة للاستيلاء على الأموال الروسية المجمدة في منصة "يوروكلير"، على أمل أن تفقد الولايات المتحدة اهتمامها بالاتفاق مع روسيا، في حال عدم استلامها".