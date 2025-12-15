https://sarabic.ae/20251215/دميترييف-مصادرة-الأصول-الروسية-اعتداء-خطير-على-النظام-المالي-الدولي-1108182266.html
دميترييف: مصادرة الأصول الروسية اعتداء خطير على النظام المالي الدولي
سبوتنيك عربي
2025-12-15T12:33+0000
2025-12-15T12:33+0000
2025-12-15T12:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
اقتصاد
العالم
أخبار العالم الآن
تجميد الأصول
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/03/1106673967_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_7a116638329fa9eca0b822a4004c363d.jpg
وكتب ديميترييف عبر منصة "إكس": "محاولات فاسدي الاتحاد الأوروبي لاستغلال الاحتياطيات الروسية بشكل غير قانوني، تعد اعتداء سافرًا على حقوق الملكية وعلى نظام الاحتياطيات الدولي، الذي أنشأته الولايات المتحدة الأمريكية".واتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي قرارا في 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بتجميد الأصول السيادية الروسية بشكل دائم. وتأمل المفوضية الأوروبية في الحصول على قرار من دول الاتحاد الأوروبي خلال القمة المقبلة في 18-19 ديسمبر الجاري، بمصادرة أصول روسية بقيمة 210 مليارات يورو، منها 185 مليار يورو مجمدة على منصة "يوروكلير" للمقاصة في بلجيكا.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أشار سابقًا إلى أن مصادرة الأصول الروسية، التي تناقش في أوروبا، تعد سرقة.وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أنه "لطالما كانت سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا الاتحادية خالية من أي منطق سليم، وتشبه مسرح العبث"، موضحة أن "التصرف في الأصول السيادية دون موافقة روسيا، عمل غير قانوني، ينتهك بشكل صارخ قواعد القانون الدولي"، وأنهم "مهما حاولوا في بروكسل تبرير تجميد الأصول الروسية، بحجج قانونية مزيفة، فإن الأمر يتعلق بسرقة مكشوفة".وأكدت زاخاروفا أن "مسار إلحاق الضرر بروسيا، بأي ثمن، قد أدى بالفعل إلى وضع اقتصادي مزر للغاية في الاتحاد الأوروبي ذاته".
https://sarabic.ae/20251215/خبير-مصادرة-الأصول-الروسية-خطوة-خطيرة-قد-تقود-إلى-تفكك-الاتحاد-الأوروبي-1108175600.html
أكد كيريل ديميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن "محاولة استغلال الأصول الروسية بشكل غير قانوني تعد اعتداء سافرا على حقوق الملكية، والنظام المالي الدولي".
وكتب ديميترييف عبر منصة "إكس": "محاولات فاسدي الاتحاد الأوروبي لاستغلال الاحتياطيات الروسية بشكل غير قانوني، تعد اعتداء سافرًا على حقوق الملكية وعلى نظام الاحتياطيات الدولي، الذي أنشأته الولايات المتحدة الأمريكية".
وأضاف دميترييف، متسائلًا عما إذا كان المستثمرون سيواصلون الاحتفاظ باستثماراتهم في "يوروكلير" (منصة للمقاصة) أو باليورو أو داخل الاتحاد الأوروبي، إذا فهموا أن حقوق ملكيتهم لا تحترم وأن أصولهم يمكن مصادرتها تحت أي ذريعة.
واتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي قرارا في 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بتجميد الأصول السيادية الروسية بشكل دائم
. وتأمل المفوضية الأوروبية في الحصول على قرار من دول الاتحاد الأوروبي خلال القمة المقبلة في 18-19 ديسمبر الجاري، بمصادرة أصول روسية بقيمة 210 مليارات يورو، منها 185 مليار يورو مجمدة على منصة "يوروكلير" للمقاصة في بلجيكا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أشار سابقًا إلى أن مصادرة الأصول الروسية، التي تناقش في أوروبا، تعد سرقة.
وقالت زاخاروفا، في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية: "إجراءاتنا للرد لن تتأخر، وقد نشر بنك روسيا المركزي، بيانا مفصلا حول هذا الموضوع، في 12 ديسمبر (الجاري)، ويجري حاليًا تنفيذ خطوات ملموسة".
وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أنه "لطالما كانت سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا الاتحادية خالية من أي منطق سليم، وتشبه مسرح العبث"، موضحة أن "التصرف في الأصول السيادية دون موافقة روسيا، عمل غير قانوني، ينتهك بشكل صارخ قواعد القانون الدولي"، وأنهم "مهما حاولوا في بروكسل تبرير تجميد الأصول الروسية، بحجج قانونية مزيفة، فإن الأمر يتعلق بسرقة مكشوفة".
وأكدت زاخاروفا أن "مسار إلحاق الضرر بروسيا، بأي ثمن، قد أدى بالفعل إلى وضع اقتصادي مزر للغاية في الاتحاد الأوروبي ذاته".