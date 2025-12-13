https://sarabic.ae/20251213/الخارجية-الروسية-حول-تجميد-الاتحاد-الأوروبي-للأصول-الروسية-سرقة-مكشوفة-ورد-موسكو-لن-يتأخر--1108125732.html

الخارجية الروسية حول تجميد الاتحاد الأوروبي للأصول الروسية: "سرقة مكشوفة" ورد موسكو لن يتأخر

حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من أن موسكو ستتخذ إجراءات، ردا على تجميد الاتحاد الأوروبي للأصول الروسية. 13.12.2025, سبوتنيك عربي

وقالت زاخاروفا، في بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية: "إجراءاتنا للرد لن تتأخر، وقد نشر بنك روسيا المركزي بيانا مفصلا حول هذا الموضوع في 12 كانون الأول/ديسمبر، ويجري حالياً تنفيذ خطوات ملموسة".وأضافت متحدثة الخارجية الروسية أنه "لطالما كانت سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه الاتحاد الروسي خالية من أي منطق سليم، وتشبه مسرح العبث"، موضحة أن التصرف في الأصول السيادية دون موافقة روسيا عمل غير قانوني، ينتهك بشكل صارخ قواعد القانون الدولي، وأنهم مهما حاولوا في بروكسل تبرير تجميد الأصول الروسية بحجج قانونية مزيفة فإن الأمر يتعلق بسرقة مكشوفة. بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، والتي بلغت نحو 300 مليار يورو. من هذا المبلغ، يوجد أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات لدى "يوروكلير" البلجيكية.ووصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا مرارا بأنه سرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل أيضا أصول الدولة الروسية. وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن موسكو سترد على مصادرة الغرب للأصول الروسية المجمدة. وأضاف أن روسيا لديها أيضا خيار حجب الأموال التي تحتفظ بها الدول الغربية عن روسيا.وقد استنفد الاتحاد الأوروبي، الذي وعد بدعم كييف طالما دعت الحاجة، جميع موارده المتاحة، كما أن دول الاتحاد الأوروبي غير مستعدة لتخصيص أموال من ميزانياتها، وتسعى المفوضية الأوروبية حاليا للحصول على موافقة بلجيكا على استخدام الأصول الروسية، ويتراوح المبلغ المعني بين 185 و210 مليارات يورو في صورة ما يُسمى بقرض التعويضات. ويزعم أن أوكرانيا ستسدده بعد انتهاء النزاع إذا "دفعت موسكو تعويضات عن الأضرار المادية". ورفضت السلطات البلجيكية حتى الآن الامتثال لهذا الطلب من الاتحاد الأوروبي، ووصف رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي ويفر، اقتراح المفوضية الأوروبية بالسرقة، ولم يستبعد رفع دعوى قضائية، وزعم وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أنه يمكن اتخاذ قرار بشأن مصادرة الأصول في قمة الاتحاد الأوروبي في 18 ديسمبر/كانون الأول.سلوفاكيا تعلن عدم موافقتها على خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية لدعم كييفبيسكوف: مصادرة الأصول الروسية لن تمر دون رددميترييف: محاولات فون دير لاين الاستيلاء على الأصول الروسية تقوض النظام المالي العالمي

