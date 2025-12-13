https://sarabic.ae/20251213/دميترييف-محاولات-فون-دير-لاين-الاستيلاء-على-الأصول-الروسية-تقوض-النظام-المالي-العالمي-1108119346.html
دميترييف: محاولات فون دير لاين الاستيلاء على الأصول الروسية تقوض النظام المالي العالمي
دميترييف: محاولات فون دير لاين الاستيلاء على الأصول الروسية تقوض النظام المالي العالمي
سبوتنيك عربي
أكد كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، اليوم السبت، أن محاولات... 13.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-13T11:30+0000
2025-12-13T11:30+0000
2025-12-13T11:30+0000
اقتصاد
روسيا
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
تجميد الأصول
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106526105_0:0:2324:1307_1920x0_80_0_0_f5d927cebb4016a0801ca1c8e15b3682.jpg
وقال دميترييف في تغريدة على موقع "إكس": "البيروقراطية غير المنتخبة (رئيسة المفوضية الأوروبية) أورسولا فون دير لاين، تحاول سرقة الاحتياطيات السيادية الروسية، مما يقوض النظام المالي العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية".وأشار إلى تقرير من موقع "بوليتيكو" حول قرار إيطاليا دعم بلجيكا في مقاومتها لخطة الاتحاد الأوروبي لمنح الأموال الروسية التي تم الاستيلاء عليها إلى أوكرانيا، قائلا: "إيطاليا تقول لا لخطة الاتحاد الأوروبي المتهورة لسرقة الاحتياطيات الروسية. الأمر لا يتعلق فقط بروسيا، بل بتدمير الثقة في نظام الاحتياطيات العالمية، وحكم القانون، ومصداقية المالية الأوروبية. المسؤولون الأوروبيون المذعورون سيواجهون عواقب لأفعالهم غير القانونية".وفي السياق نفسه، أعلن البنك المركزي الروسي أنه سيقاضي شركة الإيداع "يوروكلير البلجيكية"، بسبب وضع الأصول. ووصف البنك خطط المفوضية الأوروبية لاستخدام الأموال المجمدة بأنها غير قانونية، مؤكداً حقه في الدفاع عن حقوقه ومساءلة المفوضية أمام الجهات المختصة دون إشعار مسبق.ومنذ بدء العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، قامت دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع بتجميد ما يقارب نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، أي نحو 300 مليار يورو، منها أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 180 مليار يورو في حسابات "يوروكلير" البلجيكية، إحدى أكبر أنظمة المقاصة في العالم.البنك المركزي الروسي يقدم دعوى قضائية ضد شركة "يوروكلير" البلجيكية للإيداعالدوما الروسي يعلق على قرار المفوضية الأوروبية بتجميد الأصول الروسية
https://sarabic.ae/20251213/خبير-مصادرة-أوروبا-للأصول-الروسية-يؤكد-فقدانها-القدرة-على-دعم-أوكرانيا-من-ميزانيتها-الخاصة-1108114911.html
https://sarabic.ae/20251212/الدوما-الروسي-يعلق-على-قرار-المفوضية-الأوروبية-بتجميد-الأصول-الروسية-1108096230.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106526105_115:0:2124:1507_1920x0_80_0_0_3d9835a464dd7d4ba3dda5bade5f3c07.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اقتصاد, روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, تجميد الأصول
اقتصاد, روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, تجميد الأصول
دميترييف: محاولات فون دير لاين الاستيلاء على الأصول الروسية تقوض النظام المالي العالمي
أكد كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، اليوم السبت، أن محاولات الاتحاد الأوروبي الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة تقوض النظام المالي العالمي.
وقال دميترييف في تغريدة على موقع "إكس": "البيروقراطية غير المنتخبة (رئيسة المفوضية الأوروبية) أورسولا فون دير لاين، تحاول سرقة الاحتياطيات السيادية الروسية، مما يقوض النظام المالي العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية".
وأكد دميترييف أن المسؤولين الأوروبيين سيواجهون عواقب لمحاولاتهم غير القانونية لسرقة الأصول الروسية".
وأشار إلى تقرير من موقع "بوليتيكو" حول قرار إيطاليا دعم بلجيكا في مقاومتها لخطة الاتحاد الأوروبي لمنح الأموال الروسية التي تم الاستيلاء عليها إلى أوكرانيا، قائلا: "إيطاليا تقول لا لخطة الاتحاد الأوروبي المتهورة لسرقة الاحتياطيات الروسية. الأمر لا يتعلق فقط بروسيا، بل بتدمير الثقة في نظام الاحتياطيات العالمية، وحكم القانون، ومصداقية المالية الأوروبية. المسؤولون الأوروبيون المذعورون سيواجهون عواقب لأفعالهم غير القانونية".
وكانت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، كايا كلاس، قد أعلنت، في وقت سابق، أن دول الاتحاد الأوروبي ستظل تحظر الأصول الروسية المجمدة إلى أجل غير مسمى. وأوضحت أن 210 مليارات يورو من الأموال الروسية ستبقى في الاتحاد الأوروبي، ما لم تدفع موسكو تعويضات كاملة لكييف.
وفي السياق نفسه، أعلن البنك المركزي الروسي أنه سيقاضي شركة الإيداع "يوروكلير البلجيكية
"، بسبب وضع الأصول. ووصف البنك خطط المفوضية الأوروبية لاستخدام الأموال المجمدة بأنها غير قانونية، مؤكداً حقه في الدفاع عن حقوقه ومساءلة المفوضية أمام الجهات المختصة دون إشعار مسبق.
ومنذ بدء العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، قامت دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع بتجميد ما يقارب نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، أي نحو 300 مليار يورو، منها أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 180 مليار يورو في حسابات "يوروكلير" البلجيكية
، إحدى أكبر أنظمة المقاصة في العالم.