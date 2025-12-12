الدوما الروسي يعلق على قرار المفوضية الأوروبية بتجميد الأصول الروسية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
17:37 GMT
23 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: تصنيف "الأونروا" كجهة مرتبطة بالإرهاب سيكون له تأثير كارثي على أكثر من 6 ملايين لاجئ
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تجبر واشنطن إسرائيل على وقف اعتداءاتها على سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
09:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:47 GMT
12 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
11:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران في زمن محمد رضا بهلوي وحتى انتصار الثورة الإسلامية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تركيا مستعدة لإرسال قوات إلى غزة.. الدبيبة يطالب بالاستفتاء على الدستور لحل أزمة ليبيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الدوما الروسي يعلق على قرار المفوضية الأوروبية بتجميد الأصول الروسية
الدوما الروسي يعلق على قرار المفوضية الأوروبية بتجميد الأصول الروسية
سبوتنيك عربي
صرح ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما، أن بروكسيل بقرارها نهب أصول البنك المركزي الروسي، تطلق برنامجا لتدمير الاتحاد الأوروبي ذاتيا،... 12.12.2025, سبوتنيك عربي
وأضاف سلوتسكي في تصريحات إعلامية: "إن قرار المفوضية الأوروبية بتجميد الأصول الروسية يعد بمثابة موافقة فعلية على مصادرتها. ومن المتوقع الحصول على الموافقة النهائية في قمة الاتحاد الأوروبي يومي 18 و19 ديسمبر. وإذا ما سار الأمر وفقا لسيناريو المصادرة، فإن بروكسل ستفجر فتيل أزمة في نظام بريتون وودز، مما يُقوّض مكانة اليورو كعملة احتياطية عالمية بشكل خطير".ووفقا له، فإن "حزب الحرب"، من خلال نهب احتياطيات البنك المركزي الروسي من الذهب والعملات الأجنبية، يطلق في جوهره برنامجًا لتدمير الاتحاد الأوروبي ذاتيا، مقوضا أسسه القانونية ومبدأ الإجماع. وأضاف البرلماني: "هذا بمثابة عبور لخط أحمر، وسيتبعه سلسلة من الإجراءات الانتقامية من روسيا".وأكد البرلماني على أن "مؤامرة اللصوص لن تجدي نفعا لنظام زيلينسكي فهو سيسقط حتما".وقال كوستا عبر تدوينة في منصة أكس: "في اجتماع المجلس الأوروبي الذي عُقد في تشرين الأول / أكتوبر تعهد قادة الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على تجميد الأصول الروسية طالما أن روسيا لا توقف، حسب وصفهم، حربها العدوانية ضد أوكرانيا ولا تعوض الأضرار التي سببتها. واليوم، لقد وفينا بهذا التعهد".
تابعنا عبر
صرح ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما، أن بروكسيل بقرارها نهب أصول البنك المركزي الروسي، تطلق برنامجا لتدمير الاتحاد الأوروبي ذاتيا، وسيتبع ذلك سلسلة من الإجراءات الانتقامية من روسيا، مما يهدد بتقويض مكانة اليورو كعملة احتياطية عالمية بشكل خطير.
وأضاف سلوتسكي في تصريحات إعلامية: "إن قرار المفوضية الأوروبية بتجميد الأصول الروسية يعد بمثابة موافقة فعلية على مصادرتها. ومن المتوقع الحصول على الموافقة النهائية في قمة الاتحاد الأوروبي يومي 18 و19 ديسمبر. وإذا ما سار الأمر وفقا لسيناريو المصادرة، فإن بروكسل ستفجر فتيل أزمة في نظام بريتون وودز، مما يُقوّض مكانة اليورو كعملة احتياطية عالمية بشكل خطير".
ووفقا له، فإن "حزب الحرب"، من خلال نهب احتياطيات البنك المركزي الروسي من الذهب والعملات الأجنبية، يطلق في جوهره برنامجًا لتدمير الاتحاد الأوروبي ذاتيا، مقوضا أسسه القانونية ومبدأ الإجماع.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره المجري بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
لافروف: إجراءات الاتحاد الأوروبي تعيق التعاون بين روسيا وهنغاريا
9 ديسمبر, 11:07 GMT
وأضاف البرلماني: "هذا بمثابة عبور لخط أحمر، وسيتبعه سلسلة من الإجراءات الانتقامية من روسيا".
وأكد البرلماني على أن "مؤامرة اللصوص لن تجدي نفعا لنظام زيلينسكي فهو سيسقط حتما".
وأعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، اليوم الجمعة، أن الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي ستظل مجمدة حتى تدفع روسيا تعويضات لأوكرانيا.
وقال كوستا عبر تدوينة في منصة أكس: "في اجتماع المجلس الأوروبي الذي عُقد في تشرين الأول / أكتوبر تعهد قادة الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على تجميد الأصول الروسية طالما أن روسيا لا توقف، حسب وصفهم، حربها العدوانية ضد أوكرانيا ولا تعوض الأضرار التي سببتها. واليوم، لقد وفينا بهذا التعهد".
