لافروف: إجراءات الاتحاد الأوروبي تعيق التعاون بين روسيا وهنغاريا
عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع نظيره المجري بيتر سيارتو، بعد محادثات ثنائية في العاصمة موسكو. 09.12.2025, سبوتنيك عربي
وقال سيرغي لافروف، خلال لقائه نظيره الهنغاري سيارتو: "بالطبع، تشكل العقوبات غير القانونية التي فرضها زملاؤنا الغربيون، وفي هذه الحالة المفوضية الأوروبية، عائقًا كبيرًا، لكن على الرغم من كل هذه الصعوبات، فإن التجارة (بين روسيا والمجر) تنمو بفضل جميع جهود الجهات الروسية والمجرية".وحول نتائج وتقييمات اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، صرح لافروف، قائلا: "أنا مستعد لمشاركة تقييماتنا للأحداث والاتصالات التي أعقبت لقاءات بوتين وأوربان. أعلم أن أصدقاءنا المجريين يتابعون جميع هذه الأحداث عن كثب، لذا سيكون من المثير للاهتمام والمفيد للغاية، كما هو الحال دائمًا، الاستماع إلى تقييماتهم".وأضاف: "نحن نعلم أن أولئك الذين أعاقوا المبادرات السلمية(في حل الصراع الأوكراني)، سيواصلون القيام بذلك، وسنحاول منع ذلك".وأوضح أن "خطة السلام التي تجري مناقشتها حاليا، نعتبرها بصيص أمل".وقال سيارتو في تصريحات للصحفيين، عقب اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة بين روسيا وهنغاريا في موسكو: "نود أن ندعو جميع من قوّضوا محادثات السلام بشأن تسوية الصراع أوكرانيا إلى التوقف عن عرقلة التسوية السلمية"، مشيرًا إلى "ضرورة حل الصراع في أوكرانيا بالوسائل الدبلوماسية حصرًا، وليس في ساحة المعركة".وشدد وزير الخارجية المجري على أن بلاده لن تسمح للضغوط الخارجية بالتأثير على سياستها، مؤكدا أن "هنغاريا ستعارض أي مقترحات تتعلق بفرض عقوبات على روسيا".أوربان: الاتحاد الأوروبي يعتزم ضم أوكرانيا بحلول عام 2030أوربان يعلن عن زيارة وفد مجري كبير إلى موسكو لمناقشة القضايا الاقتصادية
09.12.2025
وقال سيرغي لافروف، خلال لقائه نظيره الهنغاري سيارتو: "بالطبع، تشكل العقوبات غير القانونية التي فرضها زملاؤنا الغربيون، وفي هذه الحالة المفوضية الأوروبية، عائقًا كبيرًا، لكن على الرغم من كل هذه الصعوبات، فإن التجارة (بين روسيا والمجر) تنمو بفضل جميع جهود الجهات الروسية والمجرية
وأضاف لافروف: "بشكل عام، تعد صناعة الطاقة الكهربائية أولوية في علاقاتنا، وهو قطاع يشهد نموا مطردا، وجميع آليات التعاون الثنائي التي أنشئت تعمل بسلاسة وفعالية".
وأوضح لافروف: "يناقش قادتنا أيضا قضايا دولية. لقد مرت عشرة أيام منذ ذلك الحين، ولكن حدثت بعض الأحداث خلال هذه الفترة. أنا واثق من أننا سنتبادل وجهات النظر حول كيفية تطور الوضع المتعلق بجهود التسوية الأوكرانية تحديدا".
وحول نتائج وتقييمات اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
، صرح لافروف، قائلا: "أنا مستعد لمشاركة تقييماتنا للأحداث والاتصالات التي أعقبت لقاءات بوتين وأوربان. أعلم أن أصدقاءنا المجريين يتابعون جميع هذه الأحداث عن كثب، لذا سيكون من المثير للاهتمام والمفيد للغاية، كما هو الحال دائمًا، الاستماع إلى تقييماتهم".
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية المجري أن "بلاده تدعم المفاوضات بين موسكو وواشنطن بشأن التسوية الأوكرانية، مؤكدا انها على ثقة من أنها ستؤدي إلى السلام".
وأضاف: "نحن نعلم أن أولئك الذين أعاقوا المبادرات السلمية(في حل الصراع الأوكراني)، سيواصلون القيام بذلك، وسنحاول منع ذلك".
وأوضح أن "خطة السلام التي تجري مناقشتها حاليا، نعتبرها بصيص أمل".
ودعا وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، الذين يعيقون التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية إلى إعادة النظر، مشيرا إلى أن إمدادات الطاقة الآمنة للمجر مستحيلة دون روسيا.
وقال سيارتو في تصريحات للصحفيين، عقب اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة بين روسيا وهنغاريا في موسكو: "نود أن ندعو جميع من قوّضوا محادثات السلام بشأن تسوية الصراع أوكرانيا إلى التوقف عن عرقلة التسوية السلمية"، مشيرًا إلى "ضرورة حل الصراع في أوكرانيا
بالوسائل الدبلوماسية حصرًا، وليس في ساحة المعركة".
وأضاف سيارتو: "لقد دفعنا ثمنًا باهظًا بسبب الصراع في أوكرانيا لم تكن لنا علاقة به، لذا نحن الهنغاريون مهتمون بالسلام".
وشدد وزير الخارجية المجري على أن بلاده لن تسمح للضغوط الخارجية بالتأثير على سياستها، مؤكدا أن "هنغاريا ستعارض أي مقترحات تتعلق بفرض عقوبات على روسيا".