https://sarabic.ae/20251209/بث-مباشر-لافروف-يعقد-اجتماعا-مع-نظيره-المجري-في-موسكو-1107972117.html

لافروف: إجراءات الاتحاد الأوروبي تعيق التعاون بين روسيا وهنغاريا

لافروف: إجراءات الاتحاد الأوروبي تعيق التعاون بين روسيا وهنغاريا

سبوتنيك عربي

عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع نظيره المجري بيتر سيارتو، بعد محادثات ثنائية في العاصمة موسكو. 09.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-09T11:07+0000

2025-12-09T11:07+0000

2025-12-09T12:07+0000

روسيا

المجر

سيرغي لافروف

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107718697_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_73a31df39d60762b38e301be3439150d.jpg

وقال سيرغي لافروف، خلال لقائه نظيره الهنغاري سيارتو: "بالطبع، تشكل العقوبات غير القانونية التي فرضها زملاؤنا الغربيون، وفي هذه الحالة المفوضية الأوروبية، عائقًا كبيرًا، لكن على الرغم من كل هذه الصعوبات، فإن التجارة (بين روسيا والمجر) تنمو بفضل جميع جهود الجهات الروسية والمجرية".وحول نتائج وتقييمات اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، صرح لافروف، قائلا: "أنا مستعد لمشاركة تقييماتنا للأحداث والاتصالات التي أعقبت لقاءات بوتين وأوربان. أعلم أن أصدقاءنا المجريين يتابعون جميع هذه الأحداث عن كثب، لذا سيكون من المثير للاهتمام والمفيد للغاية، كما هو الحال دائمًا، الاستماع إلى تقييماتهم".وأضاف: "نحن نعلم أن أولئك الذين أعاقوا المبادرات السلمية(في حل الصراع الأوكراني)، سيواصلون القيام بذلك، وسنحاول منع ذلك".وأوضح أن "خطة السلام التي تجري مناقشتها حاليا، نعتبرها بصيص أمل".وقال سيارتو في تصريحات للصحفيين، عقب اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة بين روسيا وهنغاريا في موسكو: "نود أن ندعو جميع من قوّضوا محادثات السلام بشأن تسوية الصراع أوكرانيا إلى التوقف عن عرقلة التسوية السلمية"، مشيرًا إلى "ضرورة حل الصراع في أوكرانيا بالوسائل الدبلوماسية حصرًا، وليس في ساحة المعركة".وشدد وزير الخارجية المجري على أن بلاده لن تسمح للضغوط الخارجية بالتأثير على سياستها، مؤكدا أن "هنغاريا ستعارض أي مقترحات تتعلق بفرض عقوبات على روسيا".أوربان: الاتحاد الأوروبي يعتزم ضم أوكرانيا بحلول عام 2030أوربان يعلن عن زيارة وفد مجري كبير إلى موسكو لمناقشة القضايا الاقتصادية

https://sarabic.ae/20251209/سيارتو-إمدادات-الطاقة-الآمنة-للمجر-مستحيلة-دون-روسيا-1107970152.html

https://sarabic.ae/20251206/أوربان-يعلن-عن-زيارة-وفد-مجري-كبير-إلى-موسكو-لمناقشة-القضايا-الاقتصادية-1107884351.html

https://sarabic.ae

المجر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, المجر, سيرغي لافروف