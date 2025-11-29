عربي
https://sarabic.ae/20251129/رئيس-وزراء-المجر-يصف-محادثاته-مع-بوتين-بالناجحة-1107607451.html
رئيس وزراء المجر يصف محادثاته مع بوتين بالناجحة
رئيس وزراء المجر يصف محادثاته مع بوتين بالناجحة
سبوتنيك عربي
وصف رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، اليوم السبت، محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بأنها كانت ناجحة. 29.11.2025, سبوتنيك عربي
وصف رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، اليوم السبت، محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بأنها كانت ناجحة.
وكتب أوربان على عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "محادثات موسكو الناجحة: إمدادات الطاقة في المجر لا تزال آمنة".
رئيس روسيا فلاديمير بوتين في بكين للمشاركة في المنتدى الدولي حزام واحد، طريق واحد، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
أوربان: المجر لن تستسلم للضغوط الخارجية وتواصل تطوير تعاونها مع موسكو
أمس, 10:58 GMT
وجرت اللقاءات أمس الجمعة في موسكو واستمرت لما يقرب من أربع ساعات. وناقش بوتين وأوربان عدة قضايا، بما في ذلك العلاقات الثنائية والوضع حول أوكرانيا.
كما حضر الاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ومستشار الرئيس يوري أوشاكوف، ونائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك.
وقبل توجهه إلى موسكو، صرح أوربان بأنه يرغب في الاستمرار باستيراد النفط والغاز إلى المجر، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ألغت العقوبات المفروضة على توريدات خط الأنابيب. وأكد رئيس الوزراء أن صادرات روسيا وفرت للبلاد أقل أسعار للطاقة في أوروبا.
