رئيس وزراء المجر يصف محادثاته مع بوتين بالناجحة
وصف رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، اليوم السبت، محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بأنها كانت ناجحة. 29.11.2025, سبوتنيك عربي
وكتب أوربان على عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "محادثات موسكو الناجحة: إمدادات الطاقة في المجر لا تزال آمنة".وجرت اللقاءات أمس الجمعة في موسكو واستمرت لما يقرب من أربع ساعات. وناقش بوتين وأوربان عدة قضايا، بما في ذلك العلاقات الثنائية والوضع حول أوكرانيا.كما حضر الاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ومستشار الرئيس يوري أوشاكوف، ونائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك.وقبل توجهه إلى موسكو، صرح أوربان بأنه يرغب في الاستمرار باستيراد النفط والغاز إلى المجر، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ألغت العقوبات المفروضة على توريدات خط الأنابيب. وأكد رئيس الوزراء أن صادرات روسيا وفرت للبلاد أقل أسعار للطاقة في أوروبا.
