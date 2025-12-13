خبير: مصادرة أوروبا للأصول الروسية يؤكد فقدانها القدرة على دعم أوكرانيا من ميزانيتها الخاصة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
09:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:47 GMT
12 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
11:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران في زمن محمد رضا بهلوي وحتى انتصار الثورة الإسلامية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تركيا مستعدة لإرسال قوات إلى غزة.. الدبيبة يطالب بالاستفتاء على الدستور لحل أزمة ليبيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:17 GMT
40 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
17:29 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251213/خبير-مصادرة-أوروبا-للأصول-الروسية-يؤكد-فقدانها-القدرة-على-دعم-أوكرانيا-من-ميزانيتها-الخاصة-1108114911.html
خبير: مصادرة أوروبا للأصول الروسية يؤكد فقدانها القدرة على دعم أوكرانيا من ميزانيتها الخاصة
خبير: مصادرة أوروبا للأصول الروسية يؤكد فقدانها القدرة على دعم أوكرانيا من ميزانيتها الخاصة
سبوتنيك عربي
تحدث الباحث في الشأن الدولي، الدكتور سمير الخطيب، من الناصرة، عن نوايا الدول الأوروبية بمصادرة الأصول الروسية، مشيرا إلى أن ذلك "يدل على فقدان قدرتها على دعم... 13.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-13T10:32+0000
2025-12-13T10:33+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084291001_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_304888d419131ee67f8e1136a400f85d.jpg
ولفت الخطيب، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "الدول الأوروبية تحاول كل شيئ ولا تنجح حتى الآن، ولم يتبق أمامها سوى الأصول الروسية الموجودة في البنوك الأوروبية، مثل البنك البلجيكي، في محاولة للسيطرة عليها لتمويل قرض لأوكرانيا".وأضاف ضيف "سبوتنيك": "وهو أمر ستفعله روسيا وستنجح فيه، ما سيترتب عليه إعادة الأموال، خصوصا عند انتصار روسيا".وختم الباحث في الشأن الدولي أن "لذلك انعكاسات كبيرة على السوق المالي العالمي، فقدان الثقة بالبنوك الأوروبية والاقتصاد الأوروبي، وربما انهيار البنوك اذا سحبت الدول أرصدتها، ما سيضعف الاقتصاد الأوروبي بشكل كبير".
https://sarabic.ae/20251204/نقرير-مصادرة-الأصول-الروسية-تهدد--الاتحاد-الأوروبي-بخسائر-ضخمة-تتجاوز-190-مليار-دولار-1107796671.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084291001_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7605cf4067bf2a852ad364eb44c3b6d6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, تقارير سبوتنيك, حصري

خبير: مصادرة أوروبا للأصول الروسية يؤكد فقدانها القدرة على دعم أوكرانيا من ميزانيتها الخاصة

10:32 GMT 13.12.2025 (تم التحديث: 10:33 GMT 13.12.2025)
© AP Photo / Virginia Mayoمقر الاتحاد الأوروبي
مقر الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
تابعنا عبر
حصري
تحدث الباحث في الشأن الدولي، الدكتور سمير الخطيب، من الناصرة، عن نوايا الدول الأوروبية بمصادرة الأصول الروسية، مشيرا إلى أن ذلك "يدل على فقدان قدرتها على دعم أوكرانيا من ميزانيتها الخاصة، لتتوجه إلى اتخاذ خطوة غير قانونية وغير أخلاقية في التعامل الدولي".
ولفت الخطيب، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "الدول الأوروبية تحاول كل شيئ ولا تنجح حتى الآن، ولم يتبق أمامها سوى الأصول الروسية الموجودة في البنوك الأوروبية، مثل البنك البلجيكي، في محاولة للسيطرة عليها لتمويل قرض لأوكرانيا".

وأشار الخطيب إلى أن "هناك صراعا قانونيا قويا حول هذا الموضوع"، موضحا أن "بلجيكا رفضت الطلب الأوروبي بتحويل الأموال للاتحاد الأوروبي لإقراض أوكرانيا، بحجة الحصول على الضمانات من أوروبا في حال لجأت روسيا إلى المحكمة.

مقر الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
تقرير: مصادرة الأصول الروسية تهدد الاتحاد الأوروبي بخسائر ضخمة تتجاوز 190 مليار دولار
4 ديسمبر, 03:55 GMT
وأضاف ضيف "سبوتنيك": "وهو أمر ستفعله روسيا وستنجح فيه، ما سيترتب عليه إعادة الأموال، خصوصا عند انتصار روسيا".

وختم الباحث في الشأن الدولي أن "لذلك انعكاسات كبيرة على السوق المالي العالمي، فقدان الثقة بالبنوك الأوروبية والاقتصاد الأوروبي، وربما انهيار البنوك اذا سحبت الدول أرصدتها، ما سيضعف الاقتصاد الأوروبي بشكل كبير".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала