خبير: مصادرة أوروبا للأصول الروسية يؤكد فقدانها القدرة على دعم أوكرانيا من ميزانيتها الخاصة
ولفت الخطيب، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "الدول الأوروبية تحاول كل شيئ ولا تنجح حتى الآن، ولم يتبق أمامها سوى الأصول الروسية الموجودة في البنوك الأوروبية، مثل البنك البلجيكي، في محاولة للسيطرة عليها لتمويل قرض لأوكرانيا".وأضاف ضيف "سبوتنيك": "وهو أمر ستفعله روسيا وستنجح فيه، ما سيترتب عليه إعادة الأموال، خصوصا عند انتصار روسيا".وختم الباحث في الشأن الدولي أن "لذلك انعكاسات كبيرة على السوق المالي العالمي، فقدان الثقة بالبنوك الأوروبية والاقتصاد الأوروبي، وربما انهيار البنوك اذا سحبت الدول أرصدتها، ما سيضعف الاقتصاد الأوروبي بشكل كبير".
10:32 GMT 13.12.2025 (تم التحديث: 10:33 GMT 13.12.2025)
تحدث الباحث في الشأن الدولي، الدكتور سمير الخطيب، من الناصرة، عن نوايا الدول الأوروبية بمصادرة الأصول الروسية، مشيرا إلى أن ذلك "يدل على فقدان قدرتها على دعم أوكرانيا من ميزانيتها الخاصة، لتتوجه إلى اتخاذ خطوة غير قانونية وغير أخلاقية في التعامل الدولي".
ولفت الخطيب، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "الدول الأوروبية تحاول كل شيئ ولا تنجح حتى الآن، ولم يتبق أمامها سوى الأصول الروسية الموجودة في البنوك الأوروبية، مثل البنك البلجيكي، في محاولة للسيطرة عليها لتمويل قرض لأوكرانيا".
وأشار الخطيب إلى أن "هناك صراعا قانونيا قويا حول هذا الموضوع"، موضحا أن "بلجيكا رفضت الطلب الأوروبي بتحويل الأموال للاتحاد الأوروبي لإقراض أوكرانيا، بحجة الحصول على الضمانات من أوروبا في حال لجأت روسيا إلى المحكمة.
وأضاف ضيف "سبوتنيك": "وهو أمر ستفعله روسيا وستنجح فيه، ما سيترتب عليه إعادة الأموال، خصوصا عند انتصار روسيا".
وختم الباحث في الشأن الدولي أن "لذلك انعكاسات كبيرة على السوق المالي العالمي، فقدان الثقة بالبنوك الأوروبية والاقتصاد الأوروبي، وربما انهيار البنوك اذا سحبت الدول أرصدتها، ما سيضعف الاقتصاد الأوروبي بشكل كبير".