https://sarabic.ae/20251212/البنك-المركزي-الروسي-يقدم-دعوى-قضائية-ضد-شركة-يوروكلير-البلجيكية-للإيداع-1108083252.html

البنك المركزي الروسي يقدم دعوى قضائية ضد شركة "يوروكلير" البلجيكية للإيداع

البنك المركزي الروسي يقدم دعوى قضائية ضد شركة "يوروكلير" البلجيكية للإيداع

سبوتنيك عربي

أفاد البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، أنه سيرفع دعوى قضائية ضد الشركة البلجيكية "يوروكلير" للإيداع. 12.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-12T14:13+0000

2025-12-12T14:13+0000

2025-12-12T14:13+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار بلجيكا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102570/82/1025708240_0:184:2987:1864_1920x0_80_0_0_4e17592308fab9390f9a3bb0940bc260.jpg

وأكد البنك المركزي الروسي في بيان: "سيتم رفع الدعوى إلكترونيًا يوم الجمعة - اليوم".وصرح المكتب الإعلامي لشركة خدمات الإيداع المالية الدولية "يوروكلير"، اليوم الجمعة، بأنه مستعد للدفاع عن نفسه ضد الدعاوى القضائية التي يرفعها المستثمرون الروس ابتداءً من عام 2022، ومع ذلك، فإن هذا لا ينطبق على دعوى البنك المركزي، التي أعلن عنها اليوم، والتي لم تعلق عليها الشركة.وقال المكتب الإعلامي لـ "يوروكلير"، لوكالة "سبوتنيك"، "لن نعلق على بيان بنك روسيا، الشيء الوحيد الذي يمكننا قوله هو أنه ابتداءً من عام 2022، فإن يوروكلير مستعدة للدفاع عن مصالحها في الولايات القضائية الروسية، في الدعاوى التي يرفعها المستثمرون الروس، لكن هذا (دعوى البنك المركزي الروسي) أمر يختلف". وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت الهيئة التنظيمية للبنك، أنها سترفع دعوى قضائية أمام محكمة التحكيم في موسكو ضد شركة "يوروكلير" للإيداع، للمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالبنك المركزي الروسي. وأضاف البنك المركزي أن روسيا تحتفظ بحقها في تطبيق جميع الآليات القانونية المتاحة، لحماية مصالحها دون إشعار مسبق، في حال قيام الاتحاد الأوروبي بتنفيذ مبادراته. وسيطعن بنك روسيا أمام جميع السلطات المختصة في أي إجراءات تتخذها المفوضية الأوروبية تؤدي إلى استخدام غير مصرح به لأصوله.وقال بيسكوف للصحفيين عقب الاجتماع بين الرئيسين الروسي والتركي في عشق آباد، بمشاركة وفود من كلا البلدين: "تبادلنا الآراء حول تطلعات الأوروبيين، والتي تتمثل في ارتكاب عملية احتيال ضخمة بالأصول الروسية. وقدّم الرئيس تقييما لهذا الأمر".الكرملين حول نوايا أوروبا بمصادرة "الأصول الروسية": "عملية احتيال ضخمة"

https://sarabic.ae/20251212/المركزي-الروسي-يؤكد-الدفاع-عن-حقوقه-بكل-الوسائل-المتاحة-في-حال-مساس-المفوضية-الأوروبية-بأصوله-1108071039.html

https://sarabic.ae/20251210/بلجيكا-تصف-مقترح-المفوضية-الأوروبية-لاستغلال-الأصول-الروسية-المجمدة-بـالسرقة-1108029406.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار بلجيكا اليوم