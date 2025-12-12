https://sarabic.ae/20251212/البنك-المركزي-الروسي-يقدم-دعوى-قضائية-ضد-شركة-يوروكلير-البلجيكية-للإيداع-1108083252.html
البنك المركزي الروسي يقدم دعوى قضائية ضد شركة "يوروكلير" البلجيكية للإيداع
أفاد البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، أنه سيرفع دعوى قضائية ضد الشركة البلجيكية "يوروكلير" للإيداع. 12.12.2025, سبوتنيك عربي
وأكد البنك المركزي الروسي في بيان: "سيتم رفع الدعوى إلكترونيًا يوم الجمعة - اليوم".وصرح المكتب الإعلامي لشركة خدمات الإيداع المالية الدولية "يوروكلير"، اليوم الجمعة، بأنه مستعد للدفاع عن نفسه ضد الدعاوى القضائية التي يرفعها المستثمرون الروس ابتداءً من عام 2022، ومع ذلك، فإن هذا لا ينطبق على دعوى البنك المركزي، التي أعلن عنها اليوم، والتي لم تعلق عليها الشركة.وقال المكتب الإعلامي لـ "يوروكلير"، لوكالة "سبوتنيك"، "لن نعلق على بيان بنك روسيا، الشيء الوحيد الذي يمكننا قوله هو أنه ابتداءً من عام 2022، فإن يوروكلير مستعدة للدفاع عن مصالحها في الولايات القضائية الروسية، في الدعاوى التي يرفعها المستثمرون الروس، لكن هذا (دعوى البنك المركزي الروسي) أمر يختلف". وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت الهيئة التنظيمية للبنك، أنها سترفع دعوى قضائية أمام محكمة التحكيم في موسكو ضد شركة "يوروكلير" للإيداع، للمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالبنك المركزي الروسي. وأضاف البنك المركزي أن روسيا تحتفظ بحقها في تطبيق جميع الآليات القانونية المتاحة، لحماية مصالحها دون إشعار مسبق، في حال قيام الاتحاد الأوروبي بتنفيذ مبادراته. وسيطعن بنك روسيا أمام جميع السلطات المختصة في أي إجراءات تتخذها المفوضية الأوروبية تؤدي إلى استخدام غير مصرح به لأصوله.وقال بيسكوف للصحفيين عقب الاجتماع بين الرئيسين الروسي والتركي في عشق آباد، بمشاركة وفود من كلا البلدين: "تبادلنا الآراء حول تطلعات الأوروبيين، والتي تتمثل في ارتكاب عملية احتيال ضخمة بالأصول الروسية. وقدّم الرئيس تقييما لهذا الأمر".
وأكد البنك المركزي الروسي في بيان: "سيتم رفع الدعوى إلكترونيًا يوم الجمعة - اليوم".
وصرح المكتب الإعلامي لشركة خدمات الإيداع المالية الدولية "يوروكلير"، اليوم الجمعة، بأنه مستعد للدفاع عن نفسه ضد الدعاوى القضائية التي يرفعها المستثمرون الروس ابتداءً من عام 2022، ومع ذلك، فإن هذا لا ينطبق على دعوى البنك المركزي، التي أعلن عنها اليوم، والتي لم تعلق عليها الشركة.
وقال المكتب الإعلامي لـ "يوروكلير"، لوكالة "سبوتنيك"، "لن نعلق على بيان بنك روسيا، الشيء الوحيد الذي يمكننا قوله هو أنه ابتداءً من عام 2022، فإن يوروكلير مستعدة للدفاع عن مصالحها في الولايات القضائية الروسية، في الدعاوى التي يرفعها المستثمرون الروس، لكن هذا (دعوى البنك المركزي الروسي) أمر يختلف".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت الهيئة التنظيمية للبنك، أنها سترفع دعوى قضائية أمام محكمة التحكيم في موسكو ضد شركة "يوروكلير" للإيداع، للمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالبنك المركزي الروسي.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، نشر البنك المركزي الروسي بيانًا بشأن خطط المفوضية الأوروبية لاستخدام أصوله المجمدة، وذكرت الهيئة التنظيمية للبنك الروسي، أن خطط المفوضية الأوروبية للأصول الروسية غير قانونية، ومخالفة للقانون الدولي، وتنتهك الحصانة السيادية للأصول.
وأضاف البنك المركزي أن روسيا تحتفظ بحقها في تطبيق جميع الآليات القانونية المتاحة، لحماية مصالحها دون إشعار مسبق، في حال قيام الاتحاد الأوروبي بتنفيذ مبادراته. وسيطعن بنك روسيا أمام جميع السلطات المختصة في أي إجراءات تتخذها المفوضية الأوروبية تؤدي إلى استخدام غير مصرح به لأصوله.
ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، نوايا أوروبا فيما يتعلق بمصادرة الأصول الروسية بأنها "عملية احتيال ضخمة".
وقال بيسكوف للصحفيين عقب الاجتماع بين الرئيسين الروسي والتركي في عشق آباد، بمشاركة وفود من كلا البلدين: "تبادلنا الآراء حول تطلعات الأوروبيين، والتي تتمثل في ارتكاب عملية احتيال ضخمة بالأصول الروسية. وقدّم الرئيس تقييما لهذا الأمر".